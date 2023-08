Inženýrská odysea. Jak se král střelců Jurečka dočkal prvního gólu v sezoně

Trefil jste se až v šestém zápase sezony. Velká úleva?

Konečně to tam spadlo a doufám, že už to půjde správnou cestou.

Ale bylo to napínavé. Asistent nejprve mávnul ofsajd.

VAR dneska stál při mně. Jsem rád, že jsem pomohl týmu a dal mu jistotu. Po vyrovnání už jsme si to pohlídali.

Jak jste své střelecké trápení vůbec prožíval?

Nezažil jsem to poprvé. Něco podobného už bylo při angažmá na Slovácku, kdy mi to tam zkraje sezony nepadalo. Ani teď jsem nepropadal panice. Teď jsem to urval a snad už to bude dobré.

Počkejte, do sezony jste vstupoval jako král střelců. To přece bylo něco jiného.

Krále střelců už nevnímám, to už bylo. Mimochodem, i minulou sezonu jsem začal prvním gólem v Evropě, tak uvidíme, jestli se to bude opakovat.

Muselo vás hřát, že vás trenér Trpišovský držel v sestavě, i když jste byl bez gólu. Ne vždycky má Slavia s útočníky takovou trpělivost.

To ano, musím poděkovat trenérům za důvěru. Třeba poslední ligový zápas v Boleslavi nebyl z mojí strany ideální a stejně mě trenéři podrželi. Věřím, že jsem jim to splatil. Jedeme dál.

Na jaře, když jste skóroval proti Olomouci, jste tvrdil, jak vás jeden gól uvolnil. Pak jste rozpoutal během nadstavby střeleckou fujavici. Dá se čekat něco podobného?

Uvidíme, co přinese čas. Jsem hlavně rád, že vyhráváme a sbíráme body.

Gólová radost slávistických fotbalistů.

Taky odvetu s Dniprem jste odehráli v plné palbě, žádné šetření. Čekali jste to?

Výsledek tři nula z prvního zápasu napovídal, že bychom to mohli trochu podcenit, což jsme nechtěli dopustit. Sice jsme začátek měli trochu vlažnější, ale pak už jsme si to zkušeně pohlídali.

No, prohrávali jste a soupeř měl po přestávce šanci na druhý gól. Nebyly to trochu nervy?

Gól do šatny, který jsme dostali, je na psychiku vždycky náročnější. Zaplaťpánbůh se nám podařilo vyrovnat a pak už bylo jasno. Aby dal soupeř ještě další tři góly, to pro něj bylo neřešitelné.

A vaši fanoušci si to náležitě užívali.

Klobouk dolů před nimi, že jeli takovou dálku, aby nás podpořili. Zase jsme se cítili jako doma. Patří jim velký dík.

V posledním předkole vás čeká Luhansk, další ukrajinský soupeř. Navíc nevypadá, že je tak kvalitní jako Dnipro.

Zatím jsme se soustředili, abychom zvládli Dnipro. Pak v neděli Baník a trenéři nás určitě dobře připraví i na čtvrteční pohár. Já soupeře zatím neviděl, tak jsem zvědavý. Každopádně naším cílem je Evropská liga.

Konferenční liga by byla zklamání?

Tým jako Slavia chce hrát vždycky to nejvyšší, co hrát jde. Takže Evropská liga je pro nás základní bod.