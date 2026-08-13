ONLINE: Besiktas - Hradec Kr., za domácí hraje Černý, hosté musí dotahovat

Hradec minulý týden dohrával v početní výhodě, deset minut po vyloučení Ouattary ale vstřelil jediný gól utkání Kilicsoy.
V Turecku tak musí Hradec vyhrát minimálně o jednu branku, aby zápas dotáhl alespoň do prodloužení. Na odvetu se naladil ligovou výhrou 2:1 nad Baníkem.
Naproti tomu hráči Besiktase týden odpočívali, jelikož turecká liga ještě nezačala.
Vítěz dvojzápasu se v závěrečném předkole Evropské ligy utká se Žalgirisem Kaunas. Poražený si zahraje o účast v hlavní fázi Konferenční ligy s Panathinaikosem Atény.
Rozhodčí: Schnyder – M. Zürcher, B. Zürcher (všichni SUI)Přejít na online reportáž