ONLINE: Plzeň - Levski Sofia 0:0, do základu domácích se vrací Pališčák

Plzeň nejprve prohrála se Saint-Gilloise (0:3) a pak nestačila ani na Ferencváros.
Teď ji čeká soupeř, proti kterému by měla bodovat.
Levski Sofia, mistr a současný lídr bulharské nejvyšší soutěže, má aktuálně o bod víc, když minulý týden remizovala 1:1 v Nijmegenu.
Týmy se v pohárech utkávají poprvé. Levski v dosud jediném pohárovém souboji s českým soupeřem v roce 2003 postoupil přes Slavii v Poháru UEFA po remízách 2:2 venku a 0:0 doma.
Jak si povede proti Plzni?
Wiegele – Memić, Dweh, Vavro, Pališčák – Červ – Ladra, Hrošovský (C), Souaré – Kabongo, Višinský.
Vucov – Neves, Dimitrov (C), Makoun, Maicon – Grujić, Mubárik – Soula, Serginho, Bala – Reinaldo.
Ťapaj – Spáčil, Lawal, Toure, M. Vydra, Sojka, Doski, Panoš, Faal, Gabriel, Pirgić, Prebsl.
Vladimirov, Lukov – Hevertton, Perea, Oko-Flex, Centelles, Kusso, Stojančov, Serafimov, Búrás.
Rozhodčí: Hernández – Naranjo, Rojo (všichni ESP)Přejít na online reportáž