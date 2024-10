Rozhodčí? Ať si každý udělá obrázek sám. Koubka rozzlobil „pseudofaul“

Zkušenému trenérovi se nepozdávaly především dva verdikty nejistého sudího. Koubek byl přesvědčen, že jeho svěřenci měli ve 44. minutě při vedení 2:0 zahrávat pokutový kop po ruce beka Johhyho Otta ve vápně. Vše vyvrcholilo odpískáním Jirkova zákroku ve třetí nastavené minutě.

„Nesouhlasil jsem s odpískaným pseudofaulem Erika Jirky, z kterého vzešel útok, po kterém jsme dostali gól na 2:2,“ uvedl Koubek.

„Myslím, že na konci prvního poločasu jsme také měli kopat penaltu za jasnou ruku. Ať si každý udělá obrázek sám, dál bez komentáře,“ doplnil Koubek, který kvůli vyloučení dostane trest minimálně na příští utkání soutěže doma proti San Sebastianu.

Západočeši po gólech Milana Havla a Matěje Vydry z první půle ještě v 83. minutě drželi dvoubrankový náskok, ale pak v oslabení po vyloučení Sampsona Dweha ze 70. minuty dvakrát inkasovali.

„Hodnotím to hořkosladce. Sladce za skvělý výkon mužstva, kterému jsem po zápase poděkoval. To byla moje první slova. Hráli jsme přesně tak, jak jsme chtěli,“ uvedl Koubek.

„Vedli jsme 2:0, vyloučení samozřejmě bylo problémem, ale i v oslabení jsme si dokázali šanci vytvořit. Zápas mohl uzavřít Erik Jirka, bohužel se mu to nepodařilo. Soupeř si pochopitelně od začátku přesilovky vytvořil velký tlak, na to mají kvalitu. Podlehli jsme tomu tlaku a je z toho remíza. To je ta hořkost, protože jsme jednoznačně sahali po třech bodech,“ doplnil Koubek.

Potěšilo ho, že jeho svěřenci dokázali být proti favoritovi velmi nebezpeční v ofenzivě.

„Věděli jsme, že při brejkových situacích nestojí obranná čtyřka PAOK na pevných nohách. Byli jsme přesvědčeni, že si situace vytvoříme. Samozřejmě záleží na provedení a dotažení těch šancí. Byli jsme nebezpeční, dali jsme dva góly, ale mohli jsme zcela jistě dát ještě o jeden více,“ řekl Koubek.

V neděli čeká jeho tým v české lize domácí šlágr s obhájcem titulu Spartou. „Z hlediska zátěže nás to dnes stálo hodně sil. Výsledek ani konec zápasu nám ale nemůžou ublížit. Myslím, že vědomí, že jsme vedli utkání dobrým směrem, nás může jen posílit,“ dodal Koubek.