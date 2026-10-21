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Se Spartou do Řecka neletí Mercado. Jak si proti vítězi Konferenční ligy povede?

Autor:
  15:10

Fotbalisté Sparty před utkáním druhého kola Evropské ligy. | foto: Michal SváčekMichal SváčekMAFRA

Dopoledne trénink na Strahově, oběd tamtéž, po něm přesun na letiště a cesta do Atén. Sparťanští fotbalisté před zápasem Evropské ligy proti Olympiakosu Pireus změnili obvyklý režim. V místě dějiště trénovat nebudou, ani si neprohlédnou hřiště. Trenér Brian Priske jen absolvuje povinnou tiskovou konferenci.

S tým cestoval i stoper Loic Mbe Soh, jenž hrál naposled před reprezentační pauzou v září.

Naopak vedle dlouhodobých marodů Adama Karabce s Matějem Rynešem zůstal doma John Mercado, jeden z nejlepších hráčů v této sezoně, a stoper Adam Ševínský, jenž před týdnem proti Lilleströmu utrpěl svalové zranění.

ONLINE: Olympiakos – Sparta

Výkop ve čtvrtek ve 21 hodin

Právě duel s norským týmem skončil pro sparťany mrzutě, v poslední minutě dostali gól na 1:1. Čtvrteční souboj na Olympiakosu je první možností, jak nečekanou ztrátu napravit.

Jenže...

Olympiakos je největším a nejúspěšnějším řeckým klubem, dobyl už 48 titulů, byť jen jeden za předchozí čtyři sezony. Majitelem je svérázný podnikatel Evangelos Marinakis, který vlastní Nottingham v Premier League a portugalský klub Rio Ave.

Nejhodnotnějším hráčem je Gustávo Sá, cenu portugalského útočníka, jenž hostuje z Nottinghamu, odhaduje specializovaný server Transfermakt na 22 milionů eur, což je víc než půl miliardy korun.

Kouč, sudí i masér. Jak pan Kopsiva z Prahy dobyl Řecko a na hráče lil vodu s vápnem

Na začátku září klub angažoval kolumbijského středopolaře Gustava Puertu a Santanderu za něj zaplatil 16 milionů eur. Mexický útočník Armando González přišel z Guadalajary za 8,6 milionů eur.

Ze spřáteleného Nottinghamu dorazili ještě portugalský křídelník Jota Silva a stoper David Carmo. Kapitánem je Panagiotis Retsos, jeden z mála Řeků v kádru.

Olympiakos je týmem s momentální nejlepší formou v Řecku. Přestože ztrácí dva body na první Panathinaikos, vyhrál pět zápasů za sebou včetně právě výbušného derby s aténským rivalem. Před týdnem dokázal vyhrát i souboj v Evropské lize v Marseille.

Gólová radost fotbalistů Olympiakosu ve finále Konferenční ligy.

V úvodu sezony však stejně jako Sparta nezvládl třetí předkolo Ligy mistrů a nechal se vyřadit Nijmegenem. A když v třetím kole řecké ligy remizoval na stadionu Volosu, svérázný majitel Marinakis vyhodil španělského trenéra José Luise Mendilibara, který na jaře 2024 dovedl klub k senzačnímu triumfu v Konferenční lize, a angažoval jeho krajana Imanola Alguacila Barrenetxeu.

Pětapadesátiletý Bask dosud trénoval v Realu Sociedad, kde také osm let hrával pravého obránce. Prošel tamní rezervou a od prosince 2018 sedm let vedl áčko. V roce 2020 vyhrál Královský pohár. V minulé sezoně působil v Saúdské Arábii v klubu al-Šabab.

Jak si jeho svěřenci povedou proti Spartě?

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

3. kolo

KKS Lech Poznaň vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 4.81
  • 4.03
  • 1.70
Juventus FC vs. Stade Rennes //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.56
  • 4.38
  • 5.62
Sturm Graz vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 3.48
  • 3.82
  • 2.02
Ararat-Armenia Jerevan vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 5.54
  • 4.67
  • 1.54
Saint-Gilloise vs. Hapoel Be'er Sheva FC //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.34
  • 5.59
  • 8.19
Dinamo Záhřeb vs. NEC Nijmegen //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.64
  • 4.41
  • 4.82
OFI Kréta FC vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 11.10
  • 7.10
  • 1.22
Ferencváros vs. SCU Torreense //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.34
  • 5.42
  • 8.76
FC Viktoria Plzeň vs. Levski Sofia //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 1.78
  • 3.83
  • 4.14
Olympiakos Pireus vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 1.51
  • 4.32
  • 5.90
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Juventus FCJuventus 2 2 0 0 7:1 6
2. LeverkusenLeverkusen 2 2 0 0 6:0 6
3. Benfica LisabonBenfica 2 2 0 0 6:1 6
4. Besiktas IstanbulBesiktas 2 2 0 0 7:3 6
5. BournemouthBournemouth 2 2 0 0 5:1 6
6. Omonia NikósieOmonia Nikósie 2 2 0 0 4:0 6
7. FerencvárosFerencváros 2 2 0 0 5:2 6
8. Olympique LyonLyon 2 2 0 0 5:3 6
9. Sunderland AFCSunderland 2 2 0 0 3:1 6
10. Olympiakos PireusPireus 2 2 0 0 3:1 6
11. AC Sparta PrahaSparta 2 1 1 0 5:2 4
12. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 2 1 1 0 4:1 4
13. Stade RennesRennes 2 1 1 0 2:1 4
14. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 2 1 1 0 1:0 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 2 1 0 1 6:3 3
16. AC MilánAC Milán 2 1 0 1 4:2 3
17. Jagiellonia BělostokBělostok 2 1 0 1 4:3 3
18. OFI Kréta FCOFI FC 2 1 0 1 3:2 3
19. SCU TorreenseTorreense 2 1 0 1 3:3 3
20. AZ AlkmaarAlkmaar 2 1 0 1 2:2 3
21. Red Bull SalcburkRB Salcburk 2 1 0 1 1:4 3
22. Lillestrom SKLillestrom 2 0 1 1 2:3 1
23. Real SociedadReal Sociedad 2 0 1 1 2:3 1
24. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 2 0 1 1 1:2 1
25. Levski SofiaLevski 2 0 1 1 1:2 1
26. Sturm GrazSturm Graz 2 0 1 1 0:3 1
27. NEC NijmegenNijmegen 2 0 1 1 1:6 1
28. Anderlecht BruselAnderlecht 2 0 0 2 1:3 0
29. Celta VigoCelta Vigo 2 0 0 2 1:3 0
30. HoffenheimHoffenheim 2 0 0 2 2:5 0
31. Olympique MarseilleMarseille 2 0 0 2 1:5 0
32. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 0 2 1:5 0
33. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 2 0 0 2 2:7 0
34. Celtic GlasgowCeltic 2 0 0 2 2:7 0
35. NK CeljeCelje 2 0 0 2 0:5 0
36. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 2 0 0 2 0:8 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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