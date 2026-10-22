ONLINE: Olympiakos - Sparta, hosté bez Brunese. Hrají Vojta, Eneme či Jurásek

Sparta před týdnem v závěru utkání doma přišla o výhru s Lilleströmem, a tak má aktuálně ve společné tabulce čtyři body. O víkendu pak navíc uhrála jen bezbrankovou remízu na Baníku.
Proti Olympiakosu zvolil trenér Brian Priske následující sestavu: Surovčík – Hoever, Guddal, Zelený, Suchomel – Sochůrek, Macek, Eneme – Jurásek, Vojta, Alcócer.
Dánský kouč sáhl k velké změně v útoku, kde místo trápícího se Brunese, jenž zůstal na lavici náhradníků, nastupuje náhradník Vojta. V záloze oproti utkání v Ostravě (0:0) hraje Eneme, v útoku je místo zraněného Mercada ještě Jurásek.
Spartě navíc ze zdravotních důvodů chybí stoper Ševínský či dlouhodobě zranění Andersen, Karabec, Penxa, Ryneš a Uchenna.
Olympiakos je po dvou kolech v Evropské lize stoprocentní, když naposledy zvítězil na půdě Marseille 1:0. V domácí soutěži, kde je druhý, pak v neděli porazil Panetolikos 2:0.
Z českých týmů dosud nastoupil jen proti Plzni v červenci 2019 v kvalifikaci Ligy mistrů – na jejím hřišti hrál 0:0 a doma ji porazil 4:0.
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S Olympiakosem sice Sparta dosud nehrála, na Řecko však příliš dobré vzpomínky nemá. Ze čtyř utkání tam totiž nezvítězila a z toho třikrát prohrála.
Jak si povede tentokrát?
Ortega – Saliakas, Retsos (C), Pirola, Onyemaechi – Freuler, Hezze – Martins, Chiquinho, J. Silva – Jaremčuk.
Surovčík – Hoever, Guddal, Zelený (C), Suchomel – Sochůrek, Macek, Eneme – Jurásek, Vojta, Alcócer.
Stournaras – Smajlović, Sá, Carmo, Pedersen, Tiknizjan, Puerta, A. González, Filis.
Hegyi – Martinec, Kadeřábek, Brunes, Vitályos, Irving, Mannsverk, Soh, P. Vydra, Singhateh.
Rozhodčí: Eskas – Engan, Rossland (vš. NOR)Přejít na online reportáž