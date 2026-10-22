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ONLINE: Olympiakos - Sparta, hosté bez Brunese. Hrají Vojta, Eneme či Jurásek

Miloslav Novák
Sledujeme online   19:54

Fotbalisté Sparty Josimar Alcócer a Jonatan Brunes slaví gól. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Od našeho zpravodaje v Řecku - Sparťanští fotbalisté hrají třetí zápas hlavní fáze Evropské ligy. V řeckém Pireu bojují proti domácímu Olympiakosu, utkání má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Sparta před týdnem v závěru utkání doma přišla o výhru s Lilleströmem, a tak má aktuálně ve společné tabulce čtyři body. O víkendu pak navíc uhrála jen bezbrankovou remízu na Baníku.

Proti Olympiakosu zvolil trenér Brian Priske následující sestavu: Surovčík – Hoever, Guddal, Zelený, Suchomel – Sochůrek, Macek, Eneme – Jurásek, Vojta, Alcócer.

Dánský kouč sáhl k velké změně v útoku, kde místo trápícího se Brunese, jenž zůstal na lavici náhradníků, nastupuje náhradník Vojta. V záloze oproti utkání v Ostravě (0:0) hraje Eneme, v útoku je místo zraněného Mercada ještě Jurásek.

Spartě navíc ze zdravotních důvodů chybí stoper Ševínský či dlouhodobě zranění Andersen, Karabec, Penxa, Ryneš a Uchenna.

Olympiakos je po dvou kolech v Evropské lize stoprocentní, když naposledy zvítězil na půdě Marseille 1:0. V domácí soutěži, kde je druhý, pak v neděli porazil Panetolikos 2:0.

Z českých týmů dosud nastoupil jen proti Plzni v červenci 2019 v kvalifikaci Ligy mistrů – na jejím hřišti hrál 0:0 a doma ji porazil 4:0.

Titul, gastronomie, pláže, ale i podivný odchod. Vaclík o angažmá v Olympiakosu

S Olympiakosem sice Sparta dosud nehrála, na Řecko však příliš dobré vzpomínky nemá. Ze čtyř utkání tam totiž nezvítězila a z toho třikrát prohrála.

Jak si povede tentokrát?

Evropská liga
3. kolo 22. 10. 2026 21:00
Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Ortega – Saliakas, Retsos (C), Pirola, Onyemaechi – Freuler, Hezze – Martins, Chiquinho, J. Silva – Jaremčuk.
Sestavy:
Surovčík – Hoever, Guddal, Zelený (C), Suchomel – Sochůrek, Macek, Eneme – Jurásek, Vojta, Alcócer.
Náhradníci:
Stournaras – Smajlović, Sá, Carmo, Pedersen, Tiknizjan, Puerta, A. González, Filis.
Náhradníci:
Hegyi – Martinec, Kadeřábek, Brunes, Vitályos, Irving, Mannsverk, Soh, P. Vydra, Singhateh.

Rozhodčí: Eskas – Engan, Rossland (vš. NOR)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

3. kolo

Omonia Nikósie vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 9.29
  • 5.94
  • 1.30
Bournemouth vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 1.89
  • 3.89
  • 3.88
Jagiellonia Bělostok vs. Anderlecht Brusel //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 3.05
  • 3.64
  • 2.26
Celtic Glasgow vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 2.43
  • 3.68
  • 2.77
Lillestrom SK vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 6.60
  • 5.38
  • 1.41
Besiktas Istanbul vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 2.19
  • 3.79
  • 3.08
Hoffenheim vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 2.02
  • 4.06
  • 3.31
NK Celje vs. Red Bull Salcburk //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 5.77
  • 4.80
  • 1.51
FC Viktoria Plzeň vs. Levski Sofia //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 1.73
  • 3.93
  • 4.79
Olympiakos Pireus vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 1.49
  • 4.50
  • 6.49
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Juventus FCJuventus 2 2 0 0 7:1 6
2. LeverkusenLeverkusen 2 2 0 0 6:0 6
3. Benfica LisabonBenfica 2 2 0 0 6:1 6
4. Besiktas IstanbulBesiktas 2 2 0 0 7:3 6
5. BournemouthBournemouth 2 2 0 0 5:1 6
6. Omonia NikósieOmonia Nikósie 2 2 0 0 4:0 6
7. FerencvárosFerencváros 2 2 0 0 5:2 6
8. Olympique LyonLyon 2 2 0 0 5:3 6
9. Sunderland AFCSunderland 2 2 0 0 3:1 6
10. Olympiakos PireusPireus 2 2 0 0 3:1 6
11. AC Sparta PrahaSparta 2 1 1 0 5:2 4
12. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 2 1 1 0 4:1 4
13. Stade RennesRennes 2 1 1 0 2:1 4
14. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 2 1 1 0 1:0 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 2 1 0 1 6:3 3
16. AC MilánAC Milán 2 1 0 1 4:2 3
17. Jagiellonia BělostokBělostok 2 1 0 1 4:3 3
18. OFI Kréta FCOFI FC 2 1 0 1 3:2 3
19. SCU TorreenseTorreense 2 1 0 1 3:3 3
20. AZ AlkmaarAlkmaar 2 1 0 1 2:2 3
21. Red Bull SalcburkRB Salcburk 2 1 0 1 1:4 3
22. Lillestrom SKLillestrom 2 0 1 1 2:3 1
23. Real SociedadReal Sociedad 2 0 1 1 2:3 1
24. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 2 0 1 1 1:2 1
25. Levski SofiaLevski 2 0 1 1 1:2 1
26. Sturm GrazSturm Graz 2 0 1 1 0:3 1
27. NEC NijmegenNijmegen 2 0 1 1 1:6 1
28. Anderlecht BruselAnderlecht 2 0 0 2 1:3 0
29. Celta VigoCelta Vigo 2 0 0 2 1:3 0
30. HoffenheimHoffenheim 2 0 0 2 2:5 0
31. Olympique MarseilleMarseille 2 0 0 2 1:5 0
32. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 0 2 1:5 0
33. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 2 0 0 2 2:7 0
34. Celtic GlasgowCeltic 2 0 0 2 2:7 0
35. NK CeljeCelje 2 0 0 2 0:5 0
36. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 2 0 0 2 0:8 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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