ONLINE: AS Řím - Plzeň, Hyského premiéra v Evropě, místo Vydry hraje Ladra

Plzeňští fotbalisté hrají třetí zápas v hlavní fázi Evropské ligy, v níž jsou zatím neporažení. Jejich soupeřem je AS Řím, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Plzeňští spoluhráči gratulují Karlu Spáčilovi k trefě do brány Malmö. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Plzeň nejprve remizovala na Ferencvárosi (1:1), kde inkasovala až v samotném závěru, a pak si doma poradila s Malmö (3:0).

Teď ji čeká třetí zápas v hlavní fázi a opět s jiným trenérem – nejprve ji vedl Miroslav Koubek, pak dočasně Marek Bakoš a minulý týden oznámila jmenování Martina Hyského, jenž se těší na premiéru v evropských pohárech.

Zvolil následující sestavu: Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka, Spáčil – Červ, Souaré – Memič, Ladra, Adu – Durosinmi.

Plzeň se na utkání s AS Řím naladila v sobotu těsnou výhrou 1:0 nad Bohemians. Hyský udělal jedinou vynucenou změnu – místo zraněného Vydry hraje Ladra.

AS Řím, jenž od léta vede zkušený Gian Piero Gasperini, má ve společné tabulce o bod méně než Plzeň – po výhře nad Nice (2:1) totiž prohrál s jiným francouzským celkem Lille (0:1). V domácí soutěži mu patří čtvrtá příčka jen o bod za vedoucím AC Milán.

Složitý rozjezd v Plzni? Masakr, ví Hyský. V Římě zavzpomíná i na úspěch se Slavií

Zápas s českým týmem ho čeká po zhruba dvou letech – v sezoně 2023/2024 narazil ve skupinové fázi Evropské ligy na Slavii. Doma ji porazil 2:0, v Praze prohrál stejným výsledkem. S Plzní se utkal naposledy na podzim 2018 v Lize mistrů – doma ji rozdrtil 5:0, venku však padl 1:2.

Plzeň se mimochodem do Říma vrací po zhruba sedmi měsících – na jaře tam hrála odvetu osmifinále Evropské ligy s Laziem, ale po remíze 1:1 (v součtu 2:3) vypadla.

Jak si povede tentokrát? Sledujte v online reportáži.

Evropská liga
3. kolo 23. 10. 2025 21:00
AS Řím AS Řím : FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 0:0 (-:-)
Sestavy:
Svilar – Ziolkowski, G. Mancini (C), Hermoso – Çelik, Koné, el-Ajnawí, Soulé, França – Dovbyk, Dybala.
Sestavy:
Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka, Spáčil – Memić, Červ (C), Souaré – Ladra – Durosinmi, Adu.
Náhradníci:
De Manzi, Gollini – Rensch, Cristante, Ndicka, Pellegrini, E. Ferguson, Tsimikas, Bailey, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy.
Náhradníci:
Tvrdoň, Wiegele – Marković, Kabongo, Višinský, Havel, Bello, Zeljković.

Rozhodčí: Meler – Özkara, Duran (všichni TUR)

