ONLINE: AS Řím - Plzeň, Hyského premiéra v Evropě, místo Vydry hraje Ladra

Plzeň nejprve remizovala na Ferencvárosi (1:1), kde inkasovala až v samotném závěru, a pak si doma poradila s Malmö (3:0).
Teď ji čeká třetí zápas v hlavní fázi a opět s jiným trenérem – nejprve ji vedl Miroslav Koubek, pak dočasně Marek Bakoš a minulý týden oznámila jmenování Martina Hyského, jenž se těší na premiéru v evropských pohárech.
Zvolil následující sestavu: Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka, Spáčil – Červ, Souaré – Memič, Ladra, Adu – Durosinmi.
Plzeň se na utkání s AS Řím naladila v sobotu těsnou výhrou 1:0 nad Bohemians. Hyský udělal jedinou vynucenou změnu – místo zraněného Vydry hraje Ladra.
AS Řím, jenž od léta vede zkušený Gian Piero Gasperini, má ve společné tabulce o bod méně než Plzeň – po výhře nad Nice (2:1) totiž prohrál s jiným francouzským celkem Lille (0:1). V domácí soutěži mu patří čtvrtá příčka jen o bod za vedoucím AC Milán.
|
Složitý rozjezd v Plzni? Masakr, ví Hyský. V Římě zavzpomíná i na úspěch se Slavií
Zápas s českým týmem ho čeká po zhruba dvou letech – v sezoně 2023/2024 narazil ve skupinové fázi Evropské ligy na Slavii. Doma ji porazil 2:0, v Praze prohrál stejným výsledkem. S Plzní se utkal naposledy na podzim 2018 v Lize mistrů – doma ji rozdrtil 5:0, venku však padl 1:2.
Plzeň se mimochodem do Říma vrací po zhruba sedmi měsících – na jaře tam hrála odvetu osmifinále Evropské ligy s Laziem, ale po remíze 1:1 (v součtu 2:3) vypadla.
Jak si povede tentokrát? Sledujte v online reportáži.
Svilar – Ziolkowski, G. Mancini (C), Hermoso – Çelik, Koné, el-Ajnawí, Soulé, França – Dovbyk, Dybala.
Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka, Spáčil – Memić, Červ (C), Souaré – Ladra – Durosinmi, Adu.
De Manzi, Gollini – Rensch, Cristante, Ndicka, Pellegrini, E. Ferguson, Tsimikas, Bailey, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy.
Tvrdoň, Wiegele – Marković, Kabongo, Višinský, Havel, Bello, Zeljković.
Rozhodčí: Meler – Özkara, Duran (všichni TUR)Přejít na online reportáž