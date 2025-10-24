„Bylo to spontánní, vyhecovali nás k tomu fanoušci. Chci jim poděkovat, byli fantastičtí, přijeli v obrovském množství a jsem rád, že mají takový zážitek, protože tyhle věci si budete pamatovat do konce života. Velký dík všem, kteří nám drželi palce a obzvlášť těm, kteří přijeli do Říma,“ zářil padesátiletý kouč před kamerami televize Nova Sport.
Nikdo se nemůže divit, že se při oslavách nechal unést.
V Plzni je něco málo přes týden, první zápas odkoučoval v sobotu na Bohemians a pak hned cesta do Říma. Tam jeho svěřenci zejména v první půli favorita dokonale zaskočili a dvěma slepenými góly naprosto rozhodili.
„Je to vítězství, které kluky stálo strašně moc sil. Bylo vybojované, vydřené a velká zásluha patří všem, kteří byli na hřišti nebo naskakovali z lavičky,“ pokračoval Hyský.
AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil
AS se sice i zásluhou střídání už ve 30. minutě probralo a několikrát ještě do poločasu Plzeň zatlačilo, ale ta nakonec odolala. O to více ji mohlo mrzet, že po sérii ztrát na vlastní polovině zavinil smolnou rukou Jemelka penaltu, kterou pak proměnil Dybala.
„Nechtěli jsme do druhé půle vstoupit tímto způsobem, abychom inkasovali, ale byla to taková smolná penalta, která se v dnešní době píská. Dybala potvrdil kvalitu, výborně si počkal a nedal Martinovi šanci,“ popsal Hyský.
„Bylo jasné, že to pro nás bude extrémně těžké a některé situace jsme možná mohli dohrát lépe, ale budu se opakovat – klobouk dolů před hráči, jak se obětovali a respekt k tomu, jaký výkon podali.“
Druhou půli už plzeňští skutečně dohráli na morál a v nastavení přežili dvě gólovky – Ndickovu hlavičku zblízka do středu brány a pak i zakončení Pisiliho, které dokonce rozvlnilo síť, jenže střídající záložník stál v ofsajdu. A pak sudí odpískal konec.
„Je to něco, o čem jsme snili. Já jsem si uměl představit, že by se něco podobného podařit mohlo, ale potřebujete, aby se sešlo hodně věcí dohromady a dneska byl ten den. Odvážíme si neskutečný výsledek a věřím, že jsme spoustě lidem doma udělali radost,“ usmíval se Hyský.
Neměl náhodou strach, že by Plzeň inkasovala v závěru, což se jí stalo třeba v 1. kole na Ferencvárosi (1:1)?
„Já takhle nepřemýšlím, ani si to neříkáme. Jsem u mužstva krátce, ale na začátku jsme si řekli, že o tom, co bylo v minulosti, se bavit nebudeme. Budeme koukat před sebe a na to, jak se chceme prezentovat. Já mám velkou radost, že to kluci pochopili a jdou za mnou. Moje velký plus je, že z prvních dvou zápasů nám to přineslo i tenhle výsledek a věřím, že nás to povzbudí a naše práce bude ještě úspěšnější,“ zdůraznil.
Ve dvou zápasech má dvě výhry a co je důležitější, Plzeň má v tabulce Evropské ligy sedm bodů po třech zápasech a je pátá. Její šance na postup do jarní fáze vypadají velmi nadějně.
„Ale o postupu se teď bavit nebudeme, protože za tři dny nás čeká Baník. Chceme si užít výsledek, protože v Římě se nevyhrává každý den. Ale vím, jaké mám v týmu profesionály, takže věřím, že si to užijí a další den už se budou soustředit na následující zápas,“ zdůraznil Hyský.
Sám si oslavy také plánuje vychutnat naplno.
„Jasně, že si dám pivo,“ vypálil. „Kluci, kteří mě znají, ví, že jsem alkoholu nikdy neholdoval, ale takový výsledek si to zaslouží. A s panem Šádkem jsme se domluvili, že nějaká sklenička dobrého vína také padne.“