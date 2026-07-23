Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

ONLINE: Tromsö - Hradec Kr. 0:0, Slončík z dálky jen těsně míjí bránu domácích

Autor: ,
Sledujeme online   18:30aktualizováno  19:36

Tom Slončík z Hradce v akci během zápasu s norským Tromsö. | foto: Profimedia.cz

Po více než třiceti letech jsou zpátky v pohárech. Fotbalisté Hradec Králové hrají na úvod 2. předkola Evropské ligy na půdě norského Tromsö, zápas má výkop v 19 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Odveta je na programu za týden. Vítěz se utká s lepším z dvojice Besiktas – Midtjylland.

Hradec hrál naposledy poháry v sezoně 1995/96. Letos se měl původně představit v Konferenční lize, ale posunul se o soutěž výš díky vyřazení Karviné.

Zatímco Východočechy čeká první ostré utkání v této sezoně, norská liga je aktuálně v polovině. Tromsö poslední dva zápasy vyhrálo, přičemž pokaždé dalo čtyři góly a momentálně je třetí.

S Hradcem se utká poprvé v historii. Českým týmům se však proti těm norským dlouhodobě nedaří – neporazily je už šestkrát v řadě.

Horejš před Tromsö: Silný soupeř, ale věřím, že to zvládneme. Co umělá tráva?

Poražený spadne do Konferenční ligy, kde ho čeká CFR Kluž, nebo arménský Alaškert Jerevan.

Evropská liga
2. předkolo 23. 7. 2026 19:00
zápas probíhá
Tromso IL Tromso IL : FC Hradec Králové FC Hradec Králové 0:0 (0:0)
Sestavy:
Haugaard – Cornic, Skjærvik, Guddal, Vådebu, Warneryd – Hjertø-Dahl, Edvardsson, Jenssen (C) – Nyhammer, H. Larsen
Sestavy:
Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Wiesner, Darida (C), Trubač, Horák – Vlkanova, Slončík – Mihálik
Náhradníci:
Lauvli, Sarr – Tønnessen, L. Larsen, Grundt, Braut, Myrvold, Dahlqvist, Elvebu, Camões, Mikkelsen, Innvær
Náhradníci:
Vízek, Vágner – Ludvíček, Neto, van Buren, Dancák, Hodek, Regža, Ponikelský, Umar, Kučera, Kubr

Rozhodčí: Levy – Koltunoff, Barbiro (všichni ISR)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Karabach vs. CSKA SofiaFotbal - 2. předkolo - 23. 7. 2026:Karabach vs. CSKA Sofia //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • -
  • -
  • -
Dila Gori vs. Apollon LimassolFotbal - 2. předkolo - 23. 7. 2026:Dila Gori vs. Apollon Limassol //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 600.00
  • 600.00
  • -
Debrecín vs. PjunikFotbal - 2. předkolo - 23. 7. 2026:Debrecín vs. Pjunik //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.04
  • 10.00
  • 120.00
Flora vs. TNSFotbal - 2. předkolo - 23. 7. 2026:Flora vs. TNS //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.04
  • 9.50
  • 120.00
Paide vs. ZiräFotbal - 2. předkolo - 23. 7. 2026:Paide vs. Zirä //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.05
  • 10.80
  • 80.00
Tromso vs. Hradec KrálovéFotbal - 2. předkolo - 23. 7. 2026:Tromso vs. Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.60
  • 3.20
  • 8.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

Francie - Anglie 4:6, Saka má hattrick, Mbappé rekord a vítězové světový bronz

Angličtí hráči pózují s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.

Deset branek, hattrick anglického útočníka Saky, rekordní gól francouzského kapitána Mbappého. Souboj o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa se nesl v exhibičním duchu, Anglie v něm porazila...

ONLINE: Tromsö - Hradec Kr. 0:0, Slončík z dálky jen těsně míjí bránu domácích

Sledujeme online
Tom Slončík z Hradce v akci během zápasu s norským Tromsö.

Po více než třiceti letech jsou zpátky v pohárech. Fotbalisté Hradec Králové hrají na úvod 2. předkola Evropské ligy na půdě norského Tromsö, zápas má výkop v 19 hodin a sledovat ho můžete v podrobné...

23. července 2026  18:30,  aktualizováno  19:36

ONLINE: Varaždín - Jablonec, další český pohárový zástupce v akci. Uspěje?

Sledujeme online
Fotbalisté Jablonce se radují z gólu Filipa Zorvana (vlevo).

Díky vyřazení Karviné se nakonec dostali do evropských pohárů. Teď jablonečtí fotbalisté vstupují do 2. předkola Konferenční ligy. Jejich soupeřem je chorvatský Varaždín, zápas má výkop ve 20 hodin a...

23. července 2026  19:30

Sigma vyslala vzkaz lize: Pokud tu nebude dobrý fotbal, cizinci sem odmítnou chodit

Trenér A-týmu a generální sportovní manažer olomoucké Sigmy Pavel Hapal (vlevo)...

Už je to rok od chvíle, co podnikatel Milan Šimonovský společně s dalšími donátory koupil fotbalovou Sigmu. Vize? Udělat z Olomouce nablýskanou adresu minimálně v tuzemsku, zároveň fanouškům...

23. července 2026  18:15

Jelito, kopyto, platí to! Ředitel Teplic prohrál sázku a fanouškovi naštípal dříví

Šéf teplických fotbalistů Rudolf Řepka štípá dříví u fanouška, s nímž prohrál...

Sekyrou se rozmáchl s jistotou zkušeného dřevorubce, polínko rozpáral přesně uprostřed a ze špalku odletěly už dva kusy připravené do krbu. „Cítím se jak Sylvester Stallone, jak Rocky!“ smál se...

23. července 2026  17:17

Cílem je titulový hattrick, přáním líbivější fotbal. Nová Slavia, nejmladší tým ligy

Trenér Jindřich Trpišovský na předsezonní tiskové konferenci Slavie.

Brány na obou stranách hřiště jsou ještě opřeny o nízkou betonovou bariéru, která na stadionu v Edenu odděluje tribuny od hřiště. Není pochyb, že za tři dny budou bílé tyče ukotveny na svých místech....

23. července 2026  16:27

Kauzu nekomentujeme, řešíme sport. Opavští fotbalisté chtějí být v horní půlce

Na tiskové konferenci fotbalistů Slezského FC Opava před národní ligou sedí...

Než minulou sezonu na jaře prohráli posledních osm zápasů, fotbalisté Slezského FC Opava v národní lize bojovali o účast v baráži o první ligu. Na tak vysoké umístění v nadcházejícím ročníku soutěže...

23. července 2026  16:19

Sparta může přijít o Sörensena. Kodaň mu přeju, ale chci, aby zůstal, řekl Haraslín

Asger Sörensen slaví třetí gól Sparty proti Shamrock Rovers.

Ve fotbalové Spartě už spolu strávili čtyři sezony. Když před rokem dostal slovenský reprezentant Lukáš Haraslín kapitánskou pásku, učinil z dánského obránce Asgera Sörensena svou pravou ruku směrem...

23. července 2026  15:21

Mám nový životní zápas, jásá kouč Horejš. Tyká mu někdo v kabině Hradce?

Premium
Královéhradecký trenér David Horejš udílí pokyny.

Od přípravek v Českých Budějovicích až do Evropy s Hradcem Králové. Trenér David Horejš popisuje, jak si kariéru vyšlapal krok za krokem, proč ho formovaly těžké chvíle v Jablonci a jak se chytl na...

23. července 2026

Chorý zůstává ve Slavii. Tvrdík potvrdil: Rozhodl majitel Tykač. Douděra odchází

Slávistické šéf Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci.

Příští tři zápasy ještě vynechá, jelikož mu dobíhá trest za červenou kartu. Pak se však Tomáš Chorý znovu objeví v sestavě fotbalové Slavie. Navzdory původním slovům šéfa Jaroslava Tvrdíka, že za ni...

23. července 2026  11:44,  aktualizováno  14:57

Už nechtějí být otloukánky. Prostějov vsází na větší realizák, chce nahoru. Co posily?

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Poslední čtyři sezony? Obavy až do závěrečného kola. Od sezony 2022/23 měli fotbalisté Prostějova po posledním kole druhé ligy na sestupové příčky nejvýše náskok pěti bodů. V uplynulém ročníku se...

23. července 2026  14:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sparta prý dotahuje posilu do útoku. Chce Haalandova bratrance Brunese

Jonatan Braut Brunesv dresu Rakówa Čenstochová.

Před rokem se o něj neúspěšně snažila Slavia, teď možná norský útočník Jonatan Braut Brunes, bratranec slavného Erlinga Haalanda, zamíří do fotbalové Sparty. Za Raków Čenstochová už podle informací z...

23. července 2026  13:15,  aktualizováno  14:39

Odmítli ligu, město procitlo. Táborsko čeká přestavba: Ale nesmíme ztratit ambice

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Petr...

Po vyloučení Karviné dostalo 72 hodin na rozhodnutí, jestli přijmout možnost postupu do nejvyšší fotbalové soutěže. Táborsko ji muselo odmítnout. Jeho vlastní stadion ještě neodpovídá prvoligovým...

23. července 2026  14:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×