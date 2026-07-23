ONLINE: Tromsö - Hradec Kr. 0:0, Slončík z dálky jen těsně míjí bránu domácích

Odveta je na programu za týden. Vítěz se utká s lepším z dvojice Besiktas – Midtjylland.
Hradec hrál naposledy poháry v sezoně 1995/96. Letos se měl původně představit v Konferenční lize, ale posunul se o soutěž výš díky vyřazení Karviné.
Zatímco Východočechy čeká první ostré utkání v této sezoně, norská liga je aktuálně v polovině. Tromsö poslední dva zápasy vyhrálo, přičemž pokaždé dalo čtyři góly a momentálně je třetí.
S Hradcem se utká poprvé v historii. Českým týmům se však proti těm norským dlouhodobě nedaří – neporazily je už šestkrát v řadě.
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Horejš před Tromsö: Silný soupeř, ale věřím, že to zvládneme. Co umělá tráva?
Poražený spadne do Konferenční ligy, kde ho čeká CFR Kluž, nebo arménský Alaškert Jerevan.
Haugaard – Cornic, Skjærvik, Guddal, Vådebu, Warneryd – Hjertø-Dahl, Edvardsson, Jenssen (C) – Nyhammer, H. Larsen
Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Wiesner, Darida (C), Trubač, Horák – Vlkanova, Slončík – Mihálik
Lauvli, Sarr – Tønnessen, L. Larsen, Grundt, Braut, Myrvold, Dahlqvist, Elvebu, Camões, Mikkelsen, Innvær
Vízek, Vágner – Ludvíček, Neto, van Buren, Dancák, Hodek, Regža, Ponikelský, Umar, Kučera, Kubr
Rozhodčí: Levy – Koltunoff, Barbiro (všichni ISR)Přejít na online reportáž