Boj o Evropskou ligu. Fotbalisté Liberce a Jablonce chtějí přivézt postup

Kvůli koronavirové krizi se hraje bez diváků, o postupu rozhodne jediný zápas, odveta se letos nekoná. Liberec odcestoval do Litvy v roli jednoznačného favorita, situaci mu však komplikuje umělá tráva, která by mohla více vyhovovat domácímu outsiderovi.

Riteriai je v šestičlenné litevské lize poslední a v pohárech ještě nikdy nepřešel přes 3. předkolo. Slovan je mnohem úspěšnější. Do Evropy se sice vrací po čtyřech letech, ale tři z posledních čtyř účastí v kvalifikaci Evropské ligy proměnil v postup až do skupiny.

Riteriai v 1. předkole vyřadil Derry City po výhře 3:2 v prodloužení. „Pohár je vždy specifický, zvlášť když je to na jedno utkání. Ale buďme rádi, že se Evropa vůbec hraje. V Trnavě jsem zažil opačnou roli, že jsme byli naopak outsider a pak jsme postoupili třeba přes Legii Varšava. Stát se může cokoliv, domácí budou chtít postoupit, ale my se jednoznačně chceme porvat o to, abychom byli v dalším kole,“ řekl před středečním odletem liberecký trenér Pavel Hoftych.

Litevský tým byl založen teprve v roce 2005, nejprve nesl název FK Trakai. Jeho maximem jsou dvě druhá místa z let 2015 až 2016. „Litevská liga měla poslední dvě kola odložená, v Riteriai působí hodně fyzicky dobře vybavených hráčů. Jejich soutěž je trochu víc pouštěná než naše soutěž, nepíská se každý souboj. Určitě budou zvyklí hrát tvrdě a důrazně. Nebezpečný je však každý soupeř, jde i o to, co mu dovolíte vy,“ podotkl Hoftych.

Liberecký trenér Pavel Hoftych.

Slovan se naladil víkendovou výhrou 2:0 v Českých Budějovicích a zvítězil ve dvou z dosavadních tří kol české ligy. „Můžeme tak jít do zápasu v klidu a se sebevědomím. Ten tým je poslední, bude se hrát na umělce, nemusí to být všechno ideální. Ale nás nic jiného než postup nezajímá,“ uvedl liberecký útočník Michael Rabušic.

Jablonec čeká silný soupeř

Fotbalisté Jablonce věří, že si povedou lépe než vloni, kdy vypadli hned v 2. předkole s outsiderem Pjunikem Jerevan. Severočeši z kvalifikace ještě nikdy nepostoupili, předloni prošli do skupiny rovnou bez nutnosti hrát předkola.

„Budeme se prát o to, abychom postoupili a nedopadli tak jako v minulé sezoně,“ ujistil jablonecký kapitán Tomáš Hübschman.

Dunajská Streda je podle bookmakerů mírným favoritem. Nikdy v historii sice ještě nehrála základní skupinu pohárů a v předchozích dvou ročnících Evropské ligy skončila v 2. předkole, v nové sezoně však vyhrála všech sedm soutěžních duelů. V 1. předkole zvítězila na půdě islandského Hafnarfjörduru 2:0.

Tým sídlící ve městě u maďarských hranic má německého trenéra Bernda Storcka a v ideální základní sestavě pouze jediného Slováka. Kapitánem je maďarský reprezentant Zsolt Kalmár, mezi opory patří i jediný Čech v kádru brankář Martin Jedlička. Speciální duel čeká na Slováka Andreje Fábryho, který přišel do klubu právě z Jablonce.

„Mají silného majitele, vybudovali nový areál, krásný stadion. Takže určitě nelžou prognózy, že chtějí bojovat se Slovanem Bratislava o titul. Je to trošku nečitelné, mají hodně cizinců. Z 11 hráčů základní sestavy jich je devět, jeden Slovák a Jedlička v bráně. Nějaké informace máme a musíme se dobře připravit,“ řekl jablonecký kouč Petr Rada.