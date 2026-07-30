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ONLINE: Hradec - Tromsö 0:0, domácí jdou do odvety s náskokem. Postoupí?

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Sledujeme online   18:46aktualizováno  19:13

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Tom Slončík z Hradce v akci během zápasu s norským Tromsö. | foto: Profimedia.cz

Naději jim dal útočník Mick van Buren, díky jehož gólu královéhradečtí fotbalisté ovládli úvodní duel druhého předkola Evropské ligy 1:0. V domácí odvetě s norským Tromsö náskok hájí. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 19 hodin.

Hradečtí minulý čtvrtek uspěli především zásluhou brankáře Adama Zadražila, který chytil penaltu, a jediného střelce Micka van Burena. Díky jim přivezli z města za polárním kruhem překvapivé vítězství.

V neděli pak vstoupili do ligového ročníku domácí výhrou 2:1 nad východočeským rivalem Pardubicemi.

Vítěz souboje se ve 3. předkole Evropské ligy utká s lepším z dvojice Besiktas Istanbul - Midtjylland, poražený v kvalifikaci Konferenční ligy narazí na Alaškert, nebo CFR Kluž.

Evropská liga
2. předkolo 30. 7. 2026 19:00
zápas probíhá
FC Hradec Králové FC Hradec Králové : Tromso IL Tromso IL 0:0 (-:-)
Sestavy:
Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Kučera, Darida (C), Dancák, Horák – van Buren, Slončík – Mihálik
Sestavy:
Haugaard – Warneryd, Skjærvik, Guddal, Vådebu, Innvær – Hjertø-Dahl, Edvardsson, Jenssen (C) – Camões, H. Larsen
Náhradníci:
Vízek, Vágner – Ludvíček, Petrášek, Neto, Hodek, Regža, Ponikelský, Umar, Trubač, Vlkanova, Kubr
Náhradníci:
Lauvli, Sarr – Tønnessen, L. Larsen, Grundt, Braut, Nyhammer, Myrvold, Dahlqvist, Elvebu, Øyvann, Mikkelsen
Žluté karty:
14. Uhrinčať
Žluté karty:

Rozhodčí: Dabanović – Todorović, Jovanović (všichni MNE)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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2. předkolo

Pafos FC vs. HNK Hajduk Split //www.idnes.cz/sport
30.7. 19:00
  • 1.76
  • 3.99
  • 4.79
FC Midtjylland vs. Besiktas Istanbul //www.idnes.cz/sport
30.7. 19:00
  • 2.04
  • 3.87
  • 3.59
FC Hradec Králové vs. Tromso IL //www.idnes.cz/sport
30.7. 19:00
  • 3.24
  • 3.63
  • 2.25
PAOK Soluň vs. Dynamo Kyjev //www.idnes.cz/sport
30.7. 19:45
  • 1.83
  • 4.05
  • 4.24
CSKA Sofia vs. FK Karabach //www.idnes.cz/sport
30.7. 20:00
  • 2.92
  • 3.19
  • 2.70
Ferencváros vs. Twente Enschede //www.idnes.cz/sport
30.7. 20:30
  • 2.84
  • 4.05
  • 2.34
Anderlecht Brusel vs. Hammarby IF //www.idnes.cz/sport
30.7. 20:30
  • 2.54
  • 3.53
  • 2.85
Benfica Lisabon vs. FC St. Gallen 1879 //www.idnes.cz/sport
30.7. 21:00
  • 1.14
  • 9.37
  • 18.10
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. předkolo

1. předkolo

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Ludogorec Razgrad
2:1
Ferencváros
Ferencváros
2:0
Ludogorec Razgrad
Panathinaikos Atény
2:2
FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
1:1
Panathinaikos Atény
Dinamo Záhřeb
1:3
KRC Genk
KRC Genk
3:3P
Dinamo Záhřeb
PAOK Soluň
1:2
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
PAOK Soluň
Celtic Glasgow
1:4
Stuttgart
Stuttgart
0:1
Celtic Glasgow
Fenerbahce Istanbul
0:3
Nottingham
Nottingham
1:2
Fenerbahce Istanbul
Brann Bergen
0:1
Boloňa
Boloňa
1:0
Brann Bergen
Lille
0:1
Crvena Zvezda Bělehrad
Crvena Zvezda Bělehrad
0:2P
Lille
Ferencváros
2:0
SC Braga
SC Braga
4:0
Ferencváros
Panathinaikos Atény
1:0
Real Betis
Real Betis
4:0
Panathinaikos Atény
KRC Genk
1:0
Freiburg
Freiburg
5:1
KRC Genk
Celta Vigo
1:1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0:2
Celta Vigo
Stuttgart
1:2
FC Porto
FC Porto
2:0
Stuttgart
Nottingham
0:1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1:2
Nottingham
Boloňa
1:1
AS Řím
AS Řím
3:4P
Boloňa
Lille
0:1
Aston Villa
Aston Villa
2:0
Lille
SC Braga
1:1
Real Betis
Real Betis
2:4
SC Braga
Freiburg
3:0
Celta Vigo
Celta Vigo
1:3
Freiburg
FC Porto
1:1
Nottingham
Nottingham
1:0
FC Porto
Boloňa
1:3
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Boloňa
SC Braga
2:1
Freiburg
Freiburg
3:1
SC Braga
Nottingham
1:0
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Nottingham
Freiburg
0:3
Aston Villa
Aston Villa

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ONLINE: Hradec - Tromsö 0:0, domácí jdou do odvety s náskokem. Postoupí?

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Tom Slončík z Hradce v akci během zápasu s norským Tromsö.

Naději jim dal útočník Mick van Buren, díky jehož gólu královéhradečtí fotbalisté ovládli úvodní duel druhého předkola Evropské ligy 1:0. V domácí odvetě s norským Tromsö náskok hájí. Utkání sledujte...

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