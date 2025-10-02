Braga vyhrála v Evropské lize na hřišti Celtiku, Horníček opět s nulou

  21:17
Fotbalisté Sportingu Braga vyhráli v Evropské lize na hřišti Celticu Glasgow 2:0 a po první polovině dnešních zápasů 2. kola jsou se šesti body v čele neúplné tabulky. Lukáš Horníček udržel i podruhé v soutěži čisté konto. Zbývajících devět zápasů druhého kola začne ve 21:00.

Český gólman fotbalistů Bragy Lukáš Horníček na hřišti Celtiku. | foto: Reuters

Český gólman mezi tyčemi portugalského klubu zneškodnil všechny tři pokusy domácích. Zato jeho dánský protějšek Schmeichel měl černý den. Od Horty dostal laciný gól z dálky a po chybě obrany ho střídající Španěl Martínez překonal podruhé. Braga v minulé sezoně Evropské ligy vybojovala ve čtyřech zápasech venku jen jediný bod, teď už má tři.

Příští soupeř soupeř Viktorie Plzeň AS Řím prohrál doma s Lille 0:1. Před dvěma týdny zvítězil v Nice, ale s dalším soupeřem z francouzské ligy začal hodně špatně. Už v šesté minutě proklouzl mezi čtyřmi zkoprnělými obránci Islanďan Haraldsson a zařídil hostům druhou výhru v soutěži.

Římané mají velké problémy s produktivitou, v italské lize dali v pěti kolech jen pět branek a dnes nedokázal Ukrajinec Dovbyk skórovat ani z penalty nařízené osm minut před koncem. Trenérovi Gasperinimu v útoku citelně chybí zraněný argentinský mistr světa Dybala.

Panathinaikos, který přivítá doma Plzeň v prosinci, sice po prvním kole vedl tabulku, ale dnes si pokazil bilanci domácí porážkou s Deventerem 1:2. Přitom začal lépe a po rohovém kopu hlavičkoval do sítě Polák Šwiderski, ale Smit dvěma góly v poslední čtvrthodině strhl vedení na stranu nizozemského týmu.

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Lepší vizitku poslal Západočechům jejich turecký soupeř Fenerhahce Istanbul, když zdolal Nice 2:1. Obě branky dal Aktürkoglu, který se už v rozehrané sezoně vrátil domů z Benfiky, ale překvapivě nikoli do svého původního klubu Galatasaray. Za hosty, kteří zůstávají bez bodu, jen snížil Španěl Omoruyi z penalty nařízené za faul slovenského kapitána Škriniara.

Young Boys Bern si napravili reputaci po domácí vysoké prohře s Panathinaikosem a na hřišti rumunského FCSB vyhráli zásluhou dvou gólů Monteira 2:0. Dominik Pech, který je ve Švýcarsku na hostování ze Slavie, přišel na trávník na posledních dvacet minut. Filip Kaloč v záloze bulharského Ludogorce byl 66 minut na hřišti při domácí prohře s Betisem Sevilla 0:2.

Evropská liga
2. kolo 2. 10. 2025 18:45
Boloňa Boloňa : Freiburg Freiburg 1:1 (1:0)
Góly:
29. Orsolini
Góly:
57. Adamu
Sestavy:
Skorupski – E. Holm, Vitík, Lucumi, Lykogiannis (66. Miranda) – Freuler, L. Ferguson (C) (90+3. Fabbian) – Orsolini (66. Bernardeschi), Odgaard, Cambiaghi (77. J. Rowe) – S. Castro (66. Dallinga).
Sestavy:
Atubolu – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo (80. Günter) – Eggestein, Osterhage – Beste (75. Dinkçi), Manzambi (80. Höler), Grifo (C) (46. Scherhant) – Adamu (88. Matanović).
Náhradníci:
Pessina, Ravaglia – Casale, Heggem, Moro, Pobega, Zortea.
Náhradníci:
Huth, Müller – Höfler, Jung, Ogbus, Rosenfelder, Suzuki.
Žluté karty:
56. Skorupski, 67. E. Holm
Žluté karty:
47. Makengo, 65. Lienhart, 77. Dinkçi

Rozhodčí: Minaković – Borović, Božović (SRB)

Evropská liga
2. kolo 2. 10. 2025 18:45
AS Řím AS Řím : Lille Lille 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
6. Haraldsson
Sestavy:
Svilar – Çelik, Hermoso (55. G. Mancini), Ndicka – França, Cristante (C) (69. Koné), el-Ajnawí, Tsimikas (46. Rensch) – Soulé, Pellegrini (55. El Shaarawy) – E. Ferguson (78. Dovbyk).
Sestavy:
Özer – Meunier, Mándí, Mbemba, Verdonk (69. Perraud) – Correia, bin Tálib (62. André), Bouaddi, Sahraoui (90. Mukau) – Haraldsson (62. Fernandez-Pardo), Giroud (C) (62. Ikamán).
Náhradníci:
Gollini, Marcaccini – Angeliño, Ghilardi, Pisilli, Ziolkowski.
Náhradníci:
Bodart, Mezrouk – Broholm, Goffi, Ngoy, Raghouber, Santos.
Žluté karty:
Žluté karty:
9. Verdonk, 61. Bouaddi, 82. Mándí, 90+5. Özer

Rozhodčí: Lambrechts (BEL) – de Weirdt (BEL), Monteny (BEL)

Evropská liga
2. kolo 2. 10. 2025 18:45
Brann Bergen Brann Bergen : FC Utrecht FC Utrecht 1:0 (1:0)
Góly:
41. Magnússon
Góly:
Sestavy:
Dyngeland – De Roeve (76. Pedersen), Knudsen (C), Helland, Dragsnes – Kornvig, Sørensen, Myhre – Mathisen (76. Finne), Magnússon (63. N. Holm), Gudmundsson (63. N. Castro).
Sestavy:
Barkas – Horemans, van der Hoorn (80. Murkin), Viergever (C), al-Karúání (80. Vesterlund) – Iqbal (73. Bozdogan), Zechiël, Engwanda – M. Rodríguez (73. Jonathans), Min, Blake (61. Haller).
Náhradníci:
Bramel, Klausen – N. Boakye, Hansen, Sande, Japhet Sery Larsen, Soltvedt.
Náhradníci:
Brouwer, Gadellaa – Didden, Eerdhuijzen, van Ommeren.
Žluté karty:
81. Knudsen, 88. Dyngeland
Žluté karty:
88. Zechiël, 90+1. Bozdogan

Rozhodčí: Aghayev – Zenyalov, Amirali (AZE)

Evropská liga
2. kolo 2. 10. 2025 18:45
Celtic Glasgow Celtic Glasgow : SC Braga SC Braga 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
20. Horta
85. G. Martínez
Sestavy:
Schmeichel – Donovan (46. Saracchi), Carter-Vickers, Scales, Tierney (81. Murray) – Bernardo (67. Engels), McGregor /C/, Nygren (67. Hatate) – Maeda (78. Forrest), Iheanacho, Tounekti.
Sestavy:
Horníček – Da Rocha (46. Gómez), Lagerbielke, Arrey-Mbi, Lelo – Grillitsch (65. Moutinho), Carvalho, Gorby – Victor (70. Rodrigues), el-Wazání (82. G. Martínez), Horta /C/ (70. Zalazar).
Náhradníci:
Sinisalo – Balikwisha, Kenny, McCowan, Ralston, Trusty, Jang Hjon-čun.
Náhradníci:
Bellaarouch, Sá – Aragão, Marques, Navarro, Niakaté, Vidigal.
Žluté karty:
81. Saracchi, 89. Scales
Žluté karty:
14. Da Rocha

Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch (GER)

Evropská liga
2. kolo 2. 10. 2025 18:45
FCSB FCSB : Young Boys Bern Young Boys Bern 0:2 (0:2)
Góly:
Góly:
11. Monteiro
36. Monteiro
Sestavy:
Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Alhassan, Edjouma (13. Tănase) – Miculescu (C) (46. Cisotti), O. Popescu (59. Politic), Thiam (46. Olaru) – Alibec (46. Bîrligea).
Sestavy:
Keller – Hadjam, Benito (C), Lauper (87. Zoukrou), Janko – Monteiro (87. Tsimba), E. Fernandes, Raveloson (70. Pech), Males (69. Fassnacht) – Gigović, Bedia (62. Córdova).
Náhradníci:
Udrea, Zima – Kiki, Radunović, Șut.
Náhradníci:
Lindner, Marzino – Andrews, Colley, Mambwa, Smith, Virginius.
Žluté karty:
69. Politic
Žluté karty:
34. Monteiro, 59. Raveloson, 82. Hadjam
Evropská liga
2. kolo 2. 10. 2025 18:45
Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul : OGC Nice OGC Nice 2:1 (2:1)
Góly:
3. Aktürkoğlu
25. Aktürkoğlu
Góly:
37. Omoruyi
Sestavy:
Ederson – Semedo, Škriniar (C), Oosterwolde, Brown – Talisca (64. Szymański), Asensio (64. E. Álvarez), Yüksek (73. Kahveci) – Nene (81. Fred), en-Nesírí, Aktürkoğlu (81. Aydın).
Sestavy:
Diouf – Clauss, Bah, Peprah Oppong (80. A. Mendy), Bard (C) – Louchet, Vanhoutte, Sanson (69. Diop) – Gouveia (69. Abdí), Omoruyi (59. Moffi), Boga (80. Cho).
Náhradníci:
Çetin, Biterge – Söyüncü, Demir, Müldür, Tosun.
Náhradníci:
Żelazowski, Dupé – I. Jansson, Coulibaly, Nguene, Bombito, Samed.
Žluté karty:
69. Yüksek, 77. Aktürkoğlu, 82. Fred
Žluté karty:
55. Louchet, 87. Haise (trenér)

Rozhodčí: Jovanović – Stojković, Mihajlović (vš. SRB)

Evropská liga
2. kolo 2. 10. 2025 18:45
Ludogorec Razgrad Ludogorec Razgrad : Real Betis Real Betis 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
31. Lo Celso
53. Son (vla.)
Sestavy:
Padt – Son, Kurtulus (8. Verdon), Almeida, Nedjalkov (C) (78. Ivanov) – Naressi, Kaloč (66. Čočev), Stanić – Marcus (46. Tekpetey), Bile (66. Machado), C. Vidal.
Sestavy:
Valles – Ruibal (C) (56. Ortiz), Natan, Valentín Gómez, Firpo (56. R. Rodríguez) – Altimira, Lo Celso (76. Fornals), Roca (76. Amrábat) – Ávila, Bakambu, Riquelme (67. Ezalzúlí).
Náhradníci:
Bonmann, Christov – Šiškov, Jordanov.
Náhradníci:
Adrián, López – Bellerín, Antony, Hernández.
Žluté karty:
88. Ivanov
Žluté karty:
15. Ruibal, 45+3. Firpo, 80. R. Rodríguez

Rozhodčí: Weinberger – Heidenreich, Kolbitsch (AUT).

Evropská liga
2. kolo 2. 10. 2025 18:45
Panathinaikos Atény Panathinaikos Atény : Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 1:2 (0:0)
Góly:
55. Świderski
Góly:
75. Smit
82. Smit
Sestavy:
Lafont – Kotsiras (79. Calabria), Palmer-Brown, Túba, Kyriakopoulos (86. Mladenović) – Bakasetas /C/ (67. Siopis), Chirivella, Čerin (79. Taborda) – Lemos, Świderski (67. Djuričić), Zarúrí.
Sestavy:
De Busser – Deijl /C/, Nauber, Kramer, James – Meulensteen, Linthorst – Suray (87. Adelgaard), Breum, Margaret (79. Twigt) – Smit (90+2. Stokkers).
Náhradníci:
Drągowski, Kotsaris – Sanches, Ingason, Fikaj, Bregou, Lavdas.
Náhradníci:
Plogmann, Jansen, Verdoni – Sivertsen, Weijenberg, Goudmijn, van Zwam, Dirksen, Rahmúní.
Žluté karty:
77. Siopis
Žluté karty:
87. De Busser

Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner (AUT)

Počet diváků: 26919

Evropská liga
2. kolo 2. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
FC Basilej FC Basilej : Stuttgart Stuttgart 1:0 (1:0)
Góly:
3. Ajeti
Góly:
Sestavy:
Hitz – Vouilloz, Daniliuc, Adjetey, Schmid – Koindredi, L. Leroy – Agbonifo, Shaqiri (C), Otele – Ajeti.
Sestavy:
Nübel – Assignon, Jaquez, Hendriks, Mittelstädt – Andrés, Stiller – Búanání, Tomás, Leweling – Demirović (C).
Náhradníci:
Salvi, Pfeiffer – Bačanin, A. Barišić, Kacuri, M. Cissé, Akahomen, Broschinski, Šotiček, Saláh, Zé.
Náhradníci:
Bredlow – Vagnoman, Führich, el-Chanús, Zagadou, Chabot, Ćatović, Karazor, Jovanović.
Žluté karty:
30. Ajeti
Žluté karty:

Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio (ITA)

Evropská liga
2. kolo 2. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
Celta Vigo Celta Vigo : PAOK Soluň PAOK Soluň 1:1 (1:1)
Góly:
45+2. Aspas
Góly:
37. Giakoumakis
Sestavy:
Radu – Fernández, Starfelt, Alonso – Rueda, D. Rodríguez, Moriba, Mingueza – Aspas (C), Iglesias, Swedberg.
Sestavy:
Pavlenka – Sastre, Vogliacco, Michailidis, Rahman – Bianco, Ozdojev (C) – Despodov, Mady Camara, Konstantelias – Giakoumakis.
Náhradníci:
I. Villar – C. Domínguez, J. Rodríguez, Beltrán, Zaragoza, Román, Sotelo, Lago, Jutglà, P. Durán, H. Álvarez, El Abdellaoui.
Náhradníci:
Monastirlis, Tsiftsis – Jonjoe Kenny, Lovren, Kędziora, G. Taylor, Thymianis, Meïté, A. Živković, Ivanušec, Čalov, Taison.
Žluté karty:
41. Mingueza, 43. Swedberg
Žluté karty:

Rozhodčí: I. Pajač – B. Zobenica, I. Mihalj (všichni CRO)

Evropská liga
2. kolo 2. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
FC Porto FC Porto : Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad 1:1 (1:1)
Góly:
8. W. Gomes
Góly:
33. Kostov
Sestavy:
D. Costa (C) – Fernandes, Bednarek, Prpić, Sanusi – Mora, Eustáquio, Rosario – Gomes, Gül, Alarcón.
Sestavy:
Magalhães – Sol Jong-u, Uchenna, Veljković, Tiknizjan – Händel, Elšnik – Radonjić, Kostov, Ivanić (C) – Arnautović.
Náhradníci:
Ramos, J. Costa – Kiwior, Froholdt, Aghehowa, Veiga, Cossa, Sainz, A. Costa, Varela, Brás, Moura.
Náhradníci:
Glazer, Guteša – Prado, Bajo, Milson, Olayinka, Duarte, Stanković, Leković, Avdić, Lučić, Zarić.
Žluté karty:
32. Mora
Žluté karty:
7. Uchenna

Rozhodčí: Osmers – Schaal, Gittelmann (GER(

Evropská liga
2. kolo 2. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam : Aston Villa Aston Villa 0:0 (0:0)
Sestavy:
Wellenreuther – Read, Ahmedhodžić, Watanabe, Smal – Valente, Steijn (C), Hwang In-pom – Hádž Músa, Ueda, Sauer.
Sestavy:
Bizot – Cash, Konsa, Torres, Maatsen – Rogers, Kamara, McGinn (C) – Guessand, Watkins, Buendía.
Náhradníci:
Bijlow, Bossin – Nieuwkoop, Larin, Borges, Bos, C. Tengstedt, G. Diarra, Targhalín, Lotomba, Sliti, Plug.
Náhradníci:
Proctor – Lindelöf, Elliott, Digne, Malen, Jimoh, Bogarde, Burrowes, Broggio.
Žluté karty:
13. Ahmedhodžić
Žluté karty:

Rozhodčí: Obrenovič – Praprotnik, Kordež (SVN)

Evropská liga
2. kolo 2. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
KRC Genk KRC Genk : Ferencváros Ferencváros 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
44. Varga
Sestavy:
Van Crombrugge – el-Wáhdí, Sadick, Smets, Kayembe – Heynen (C), Hrošovský, Bangoura – Itō, O Hjon-gju, Steuckers.
Sestavy:
Dibusz (C) – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Cadu, Tóth, Keïta, Levi, O'Dowda – Varga, Joseph.
Náhradníci:
Mounganga – Adedeji-Sternberg, Bibout, Erabi, Karetsas, Kongolo, Medina, Mirisola, Nkuba, Palacios, Sattlberger, Sor.
Náhradníci:
Gróf, Radnóti – Yusuf, Kanichowsky, Gruber, Madarász, Nagy, Ötvös, Pešić, Szalai, Zachariassen, Golik.

Rozhodčí: Sidiropoulos (GRE) – Kostaras (GRE), Dimitriadis (GRE)

Evropská liga
2. kolo 2. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
Olympique Lyon Olympique Lyon : Red Bull Salcburk Red Bull Salcburk 1:0 (1:0)
Góly:
11. Satriano
Góly:
Sestavy:
Greif – Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico – de Carvalho, Tessmann, Tolisso (C) – Karabec, Satriano, Šulc.
Sestavy:
Schlager (C) – Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzić – Yeo, Diabaté, Diambou, Kjaergaard – Ratkov, Vertessen.
Náhradníci:
L. Diarra, Konan – T. Barišić, Fofana, Alejandro Gomes, Maitland-Niles, Merah, Molébé, Moreira, Morton.
Náhradníci:
Hamzić, Zawieschitzky – Alajbegović, Baidoo, Bischoff, Gourna-Douath, Kitano, Krätzig, Onisiwo, Schuster, Trummer.

Rozhodčí: Treimanis – Gudermanis, Spasennikovs (vš. LVA)

Evropská liga
2. kolo 2. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv : Dinamo Záhřeb Dinamo Záhřeb 1:2 (1:2)
Góly:
13. Abu Farhi
Góly:
15. Lisica
19. Ljubičić
Sestavy:
Mišpati – Asante, Heitor, Mohamed Ali Camara, Revivo (C) – Lederman, Sissokho, Belić – Andrade – Abu Farhi, H. Varela.
Sestavy:
Nevistić – Goda, McKenna, Théophile-Catherine, Valinčić – Mišić (C), Zajc – Hoxha, Ljubičić, Lisica – Beljo.
Náhradníci:
Gerafi, Melika – Jehezkel, Šlomo, Gropper, Madmon, Ben Harush, Noy, Davida, Nicolaescu.
Náhradníci:
Filipović – M. Živković, G. Villar, Stojković, Vidović, Soldo, Galešić, Kulenović, Mudražija, Perez Vinlof, C. Varela, Bakrar.
Žluté karty:
Žluté karty:
45+2. Valinčić

Rozhodčí: Nobre -Ribeiro, Pereira (všichni Portugalsko)

Evropská liga
2. kolo 2. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
Nottingham Nottingham : FC Midtjylland FC Midtjylland 1:2 (1:2)
Góly:
22. Ndoye
Góly:
18. Diao
25. Bech Sørensen
Sestavy:
Sels – Milenković, Morato, Murillo (28. Savona) – Ndoye, Anderson, I. Sangaré, Williams – Gibbs-White, Jesus, Hudson-Odoi.
Sestavy:
Ólafsson – Diao, Erlić, Bech Sørensen – Mbabu, Castillo, Billing, Victor Bak Jensen – Brumado, Čo Kju-song, Şimşir.
Náhradníci:
J. Victor – Abbott, Bakwa, Boly, N. Domínguez, Kalimuendo, McAtee, Wood, Yates.
Náhradníci:
Lössl – Bravo, Byskov, Chilufya, D. Silva, Etim, Djú, Gogorza, Gabriel, I Han-pom, Paulinho, Osorio.
Žluté karty:
1. Morato
Žluté karty:
Evropská liga
2. kolo 2. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
Sturm Graz Sturm Graz : Glasgow Rangers Glasgow Rangers 2:0 (2:0)
Góly:
7. Horvat
35. Kiteišvili
Góly:
Sestavy:
Christensen – Karić, Lavalée, Stankovič (C), Aiwu, Oermann – Chukwuani, Kiteišvili, Horvat – Beganovic, Malone.
Sestavy:
Butland – Tavernier (C), Cornelius, Souttar, Meghoma – Barron, Raskin – Antman, Aasgaard, Gassama – Chermiti.
Náhradníci:
Bignetti – Mitchell, Jatta, Beck, Hierländer, Geyrhofer, Grgić, Hödl.
Náhradníci:
Kelly, K. Wright – Aarons, Rothwell, Cameron, Djiga, Miovski, Moore, Rice, Curtis, McCallion, Danilo.

Rozhodčí: Umut Meler (TUR). Asistenti: Abdullah Özkara (TUR), Bersan Duran (TUR). Čtvrtý rozhodčí: Cihan Aydın (TUR). VAR: Clay Ruperti (NED). AVAR: Bert Put (BEL)

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SC BragaBraga 2 2 0 0 3:0 6
2. LilleLille 2 2 0 0 3:1 6
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 1 1 0 4:1 4
4. Real BetisBetis 2 1 1 0 4:2 4
5. FreiburgFreiburg 2 1 1 0 3:2 4
6. Panathinaikos AtényPanathinaikos 2 1 0 1 5:3 3
7. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 1 0 0 3:1 3
8. FC MidtjyllandMidtjylland 1 1 0 0 2:0 3
9. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 2:1 3
10. FC PortoPorto 1 1 0 0 1:0 3
11. KRC GenkGenk 1 1 0 0 1:0 3
12. Olympique LyonLyon 1 1 0 0 1:0 3
13. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 1:0 3
14. Go Ahead EaglesGA Eagles 2 1 0 1 2:2 3
15. AS ŘímAS Řím 2 1 0 1 2:2 3
16. Brann BergenBrann 2 1 0 1 2:2 3
17. Young Boys BernYoung Boys 2 1 0 1 3:4 3
18. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 2 1 0 1 3:4 3
19. Ludogorec RazgradLudogorec 2 1 0 1 2:3 3
20. FCSBFCSB 2 1 0 1 1:2 3
21. NottinghamNottingham 1 0 1 0 2:2 1
22. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 1 0 1 0 1:1 1
23. FerencvárosFerencváros 1 0 1 0 1:1 1
24. PAOK SoluňPAOK 1 0 1 0 0:0 1
25. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 1 0 1 0 0:0 1
26. BoloňaBoloňa 2 0 1 1 1:2 1
27. Celtic GlasgowCeltic 2 0 1 1 1:3 1
28. FC BasilejBasilej 1 0 0 1 1:2 0
29. Celta VigoCelta Vigo 1 0 0 1 1:2 0
30. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 0:1 0
31. Red Bull SalcburkRB Salcburk 1 0 0 1 0:1 0
32. Glasgow RangersRangers 1 0 0 1 0:1 0
33. OGC NiceNice 2 0 0 2 2:4 0
34. Sturm GrazSturm Graz 1 0 0 1 0:2 0
35. FC UtrechtUtrecht 2 0 0 2 0:2 0
36. Malmö FFMalmö 2 0 0 2 1:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Vodit hráče za ručičku? Už nechci. Šéf Sigmy o chodu klubu i vztazích s fanoušky

Premium

Unikátní fotbalová cesta. Nenápadný hybatel olomoucké Sigmy Aleš Škerle je s hanáckým celkem spjatý už od mládí, kdy si ho vyzobli z rodné Třebíče. Prošel mládeží, přes B-tým se vypracoval v...

2. října 2025

Jágrik o svém vstupu do ligy: Spadla ze mě tíha, že musím někomu něco dokazovat

Výrazný pokrok ve své profesionální kariéře v posledních týdnech zaznamenal fotbalový brankář Adam Jágrik. Pětadvacetiletý odchovanec Velkého Meziříčí, který jedenáct let působil v jihlavském FC...

2. října 2025

