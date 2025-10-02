Braga vyhrála v Evropské lize na hřišti Celtiku, Horníček opět s nulou

Český gólman mezi tyčemi portugalského klubu zneškodnil všechny tři pokusy domácích. Zato jeho dánský protějšek Schmeichel měl černý den. Od Horty dostal laciný gól z dálky a po chybě obrany ho střídající Španěl Martínez překonal podruhé. Braga v minulé sezoně Evropské ligy vybojovala ve čtyřech zápasech venku jen jediný bod, teď už má tři.
Příští soupeř soupeř Viktorie Plzeň AS Řím prohrál doma s Lille 0:1. Před dvěma týdny zvítězil v Nice, ale s dalším soupeřem z francouzské ligy začal hodně špatně. Už v šesté minutě proklouzl mezi čtyřmi zkoprnělými obránci Islanďan Haraldsson a zařídil hostům druhou výhru v soutěži.
Římané mají velké problémy s produktivitou, v italské lize dali v pěti kolech jen pět branek a dnes nedokázal Ukrajinec Dovbyk skórovat ani z penalty nařízené osm minut před koncem. Trenérovi Gasperinimu v útoku citelně chybí zraněný argentinský mistr světa Dybala.
Panathinaikos, který přivítá doma Plzeň v prosinci, sice po prvním kole vedl tabulku, ale dnes si pokazil bilanci domácí porážkou s Deventerem 1:2. Přitom začal lépe a po rohovém kopu hlavičkoval do sítě Polák Šwiderski, ale Smit dvěma góly v poslední čtvrthodině strhl vedení na stranu nizozemského týmu.
Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal
Lepší vizitku poslal Západočechům jejich turecký soupeř Fenerhahce Istanbul, když zdolal Nice 2:1. Obě branky dal Aktürkoglu, který se už v rozehrané sezoně vrátil domů z Benfiky, ale překvapivě nikoli do svého původního klubu Galatasaray. Za hosty, kteří zůstávají bez bodu, jen snížil Španěl Omoruyi z penalty nařízené za faul slovenského kapitána Škriniara.
Young Boys Bern si napravili reputaci po domácí vysoké prohře s Panathinaikosem a na hřišti rumunského FCSB vyhráli zásluhou dvou gólů Monteira 2:0. Dominik Pech, který je ve Švýcarsku na hostování ze Slavie, přišel na trávník na posledních dvacet minut. Filip Kaloč v záloze bulharského Ludogorce byl 66 minut na hřišti při domácí prohře s Betisem Sevilla 0:2.
29. Orsolini
57. Adamu
Skorupski – E. Holm, Vitík, Lucumi, Lykogiannis (66. Miranda) – Freuler, L. Ferguson (C) (90+3. Fabbian) – Orsolini (66. Bernardeschi), Odgaard, Cambiaghi (77. J. Rowe) – S. Castro (66. Dallinga).
Atubolu – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo (80. Günter) – Eggestein, Osterhage – Beste (75. Dinkçi), Manzambi (80. Höler), Grifo (C) (46. Scherhant) – Adamu (88. Matanović).
Pessina, Ravaglia – Casale, Heggem, Moro, Pobega, Zortea.
Huth, Müller – Höfler, Jung, Ogbus, Rosenfelder, Suzuki.
56. Skorupski, 67. E. Holm
47. Makengo, 65. Lienhart, 77. Dinkçi
Rozhodčí: Minaković – Borović, Božović (SRB)
6. Haraldsson
Svilar – Çelik, Hermoso (55. G. Mancini), Ndicka – França, Cristante (C) (69. Koné), el-Ajnawí, Tsimikas (46. Rensch) – Soulé, Pellegrini (55. El Shaarawy) – E. Ferguson (78. Dovbyk).
Özer – Meunier, Mándí, Mbemba, Verdonk (69. Perraud) – Correia, bin Tálib (62. André), Bouaddi, Sahraoui (90. Mukau) – Haraldsson (62. Fernandez-Pardo), Giroud (C) (62. Ikamán).
Gollini, Marcaccini – Angeliño, Ghilardi, Pisilli, Ziolkowski.
Bodart, Mezrouk – Broholm, Goffi, Ngoy, Raghouber, Santos.
9. Verdonk, 61. Bouaddi, 82. Mándí, 90+5. Özer
Rozhodčí: Lambrechts (BEL) – de Weirdt (BEL), Monteny (BEL)
41. Magnússon
Dyngeland – De Roeve (76. Pedersen), Knudsen (C), Helland, Dragsnes – Kornvig, Sørensen, Myhre – Mathisen (76. Finne), Magnússon (63. N. Holm), Gudmundsson (63. N. Castro).
Barkas – Horemans, van der Hoorn (80. Murkin), Viergever (C), al-Karúání (80. Vesterlund) – Iqbal (73. Bozdogan), Zechiël, Engwanda – M. Rodríguez (73. Jonathans), Min, Blake (61. Haller).
Bramel, Klausen – N. Boakye, Hansen, Sande, Japhet Sery Larsen, Soltvedt.
Brouwer, Gadellaa – Didden, Eerdhuijzen, van Ommeren.
81. Knudsen, 88. Dyngeland
88. Zechiël, 90+1. Bozdogan
Rozhodčí: Aghayev – Zenyalov, Amirali (AZE)
20. Horta
85. G. Martínez
Schmeichel – Donovan (46. Saracchi), Carter-Vickers, Scales, Tierney (81. Murray) – Bernardo (67. Engels), McGregor /C/, Nygren (67. Hatate) – Maeda (78. Forrest), Iheanacho, Tounekti.
Horníček – Da Rocha (46. Gómez), Lagerbielke, Arrey-Mbi, Lelo – Grillitsch (65. Moutinho), Carvalho, Gorby – Victor (70. Rodrigues), el-Wazání (82. G. Martínez), Horta /C/ (70. Zalazar).
Sinisalo – Balikwisha, Kenny, McCowan, Ralston, Trusty, Jang Hjon-čun.
Bellaarouch, Sá – Aragão, Marques, Navarro, Niakaté, Vidigal.
81. Saracchi, 89. Scales
14. Da Rocha
Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch (GER)
11. Monteiro
36. Monteiro
Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Alhassan, Edjouma (13. Tănase) – Miculescu (C) (46. Cisotti), O. Popescu (59. Politic), Thiam (46. Olaru) – Alibec (46. Bîrligea).
Keller – Hadjam, Benito (C), Lauper (87. Zoukrou), Janko – Monteiro (87. Tsimba), E. Fernandes, Raveloson (70. Pech), Males (69. Fassnacht) – Gigović, Bedia (62. Córdova).
Udrea, Zima – Kiki, Radunović, Șut.
Lindner, Marzino – Andrews, Colley, Mambwa, Smith, Virginius.
69. Politic
34. Monteiro, 59. Raveloson, 82. Hadjam
3. Aktürkoğlu
25. Aktürkoğlu
37. Omoruyi
Ederson – Semedo, Škriniar (C), Oosterwolde, Brown – Talisca (64. Szymański), Asensio (64. E. Álvarez), Yüksek (73. Kahveci) – Nene (81. Fred), en-Nesírí, Aktürkoğlu (81. Aydın).
Diouf – Clauss, Bah, Peprah Oppong (80. A. Mendy), Bard (C) – Louchet, Vanhoutte, Sanson (69. Diop) – Gouveia (69. Abdí), Omoruyi (59. Moffi), Boga (80. Cho).
Çetin, Biterge – Söyüncü, Demir, Müldür, Tosun.
Żelazowski, Dupé – I. Jansson, Coulibaly, Nguene, Bombito, Samed.
69. Yüksek, 77. Aktürkoğlu, 82. Fred
55. Louchet, 87. Haise (trenér)
Rozhodčí: Jovanović – Stojković, Mihajlović (vš. SRB)
31. Lo Celso
53. Son (vla.)
Padt – Son, Kurtulus (8. Verdon), Almeida, Nedjalkov (C) (78. Ivanov) – Naressi, Kaloč (66. Čočev), Stanić – Marcus (46. Tekpetey), Bile (66. Machado), C. Vidal.
Valles – Ruibal (C) (56. Ortiz), Natan, Valentín Gómez, Firpo (56. R. Rodríguez) – Altimira, Lo Celso (76. Fornals), Roca (76. Amrábat) – Ávila, Bakambu, Riquelme (67. Ezalzúlí).
Bonmann, Christov – Šiškov, Jordanov.
Adrián, López – Bellerín, Antony, Hernández.
88. Ivanov
15. Ruibal, 45+3. Firpo, 80. R. Rodríguez
Rozhodčí: Weinberger – Heidenreich, Kolbitsch (AUT).
55. Świderski
75. Smit
82. Smit
Lafont – Kotsiras (79. Calabria), Palmer-Brown, Túba, Kyriakopoulos (86. Mladenović) – Bakasetas /C/ (67. Siopis), Chirivella, Čerin (79. Taborda) – Lemos, Świderski (67. Djuričić), Zarúrí.
De Busser – Deijl /C/, Nauber, Kramer, James – Meulensteen, Linthorst – Suray (87. Adelgaard), Breum, Margaret (79. Twigt) – Smit (90+2. Stokkers).
Drągowski, Kotsaris – Sanches, Ingason, Fikaj, Bregou, Lavdas.
Plogmann, Jansen, Verdoni – Sivertsen, Weijenberg, Goudmijn, van Zwam, Dirksen, Rahmúní.
77. Siopis
87. De Busser
Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner (AUT)
Počet diváků: 26919
3. Ajeti
Hitz – Vouilloz, Daniliuc, Adjetey, Schmid – Koindredi, L. Leroy – Agbonifo, Shaqiri (C), Otele – Ajeti.
Nübel – Assignon, Jaquez, Hendriks, Mittelstädt – Andrés, Stiller – Búanání, Tomás, Leweling – Demirović (C).
Salvi, Pfeiffer – Bačanin, A. Barišić, Kacuri, M. Cissé, Akahomen, Broschinski, Šotiček, Saláh, Zé.
Bredlow – Vagnoman, Führich, el-Chanús, Zagadou, Chabot, Ćatović, Karazor, Jovanović.
30. Ajeti
Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio (ITA)
45+2. Aspas
37. Giakoumakis
Radu – Fernández, Starfelt, Alonso – Rueda, D. Rodríguez, Moriba, Mingueza – Aspas (C), Iglesias, Swedberg.
Pavlenka – Sastre, Vogliacco, Michailidis, Rahman – Bianco, Ozdojev (C) – Despodov, Mady Camara, Konstantelias – Giakoumakis.
I. Villar – C. Domínguez, J. Rodríguez, Beltrán, Zaragoza, Román, Sotelo, Lago, Jutglà, P. Durán, H. Álvarez, El Abdellaoui.
Monastirlis, Tsiftsis – Jonjoe Kenny, Lovren, Kędziora, G. Taylor, Thymianis, Meïté, A. Živković, Ivanušec, Čalov, Taison.
41. Mingueza, 43. Swedberg
Rozhodčí: I. Pajač – B. Zobenica, I. Mihalj (všichni CRO)
8. W. Gomes
33. Kostov
D. Costa (C) – Fernandes, Bednarek, Prpić, Sanusi – Mora, Eustáquio, Rosario – Gomes, Gül, Alarcón.
Magalhães – Sol Jong-u, Uchenna, Veljković, Tiknizjan – Händel, Elšnik – Radonjić, Kostov, Ivanić (C) – Arnautović.
Ramos, J. Costa – Kiwior, Froholdt, Aghehowa, Veiga, Cossa, Sainz, A. Costa, Varela, Brás, Moura.
Glazer, Guteša – Prado, Bajo, Milson, Olayinka, Duarte, Stanković, Leković, Avdić, Lučić, Zarić.
32. Mora
7. Uchenna
Rozhodčí: Osmers – Schaal, Gittelmann (GER(
Wellenreuther – Read, Ahmedhodžić, Watanabe, Smal – Valente, Steijn (C), Hwang In-pom – Hádž Músa, Ueda, Sauer.
Bizot – Cash, Konsa, Torres, Maatsen – Rogers, Kamara, McGinn (C) – Guessand, Watkins, Buendía.
Bijlow, Bossin – Nieuwkoop, Larin, Borges, Bos, C. Tengstedt, G. Diarra, Targhalín, Lotomba, Sliti, Plug.
Proctor – Lindelöf, Elliott, Digne, Malen, Jimoh, Bogarde, Burrowes, Broggio.
13. Ahmedhodžić
Rozhodčí: Obrenovič – Praprotnik, Kordež (SVN)
44. Varga
Van Crombrugge – el-Wáhdí, Sadick, Smets, Kayembe – Heynen (C), Hrošovský, Bangoura – Itō, O Hjon-gju, Steuckers.
Dibusz (C) – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Cadu, Tóth, Keïta, Levi, O'Dowda – Varga, Joseph.
Mounganga – Adedeji-Sternberg, Bibout, Erabi, Karetsas, Kongolo, Medina, Mirisola, Nkuba, Palacios, Sattlberger, Sor.
Gróf, Radnóti – Yusuf, Kanichowsky, Gruber, Madarász, Nagy, Ötvös, Pešić, Szalai, Zachariassen, Golik.
Rozhodčí: Sidiropoulos (GRE) – Kostaras (GRE), Dimitriadis (GRE)
11. Satriano
Greif – Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico – de Carvalho, Tessmann, Tolisso (C) – Karabec, Satriano, Šulc.
Schlager (C) – Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzić – Yeo, Diabaté, Diambou, Kjaergaard – Ratkov, Vertessen.
L. Diarra, Konan – T. Barišić, Fofana, Alejandro Gomes, Maitland-Niles, Merah, Molébé, Moreira, Morton.
Hamzić, Zawieschitzky – Alajbegović, Baidoo, Bischoff, Gourna-Douath, Kitano, Krätzig, Onisiwo, Schuster, Trummer.
Rozhodčí: Treimanis – Gudermanis, Spasennikovs (vš. LVA)
13. Abu Farhi
15. Lisica
19. Ljubičić
Mišpati – Asante, Heitor, Mohamed Ali Camara, Revivo (C) – Lederman, Sissokho, Belić – Andrade – Abu Farhi, H. Varela.
Nevistić – Goda, McKenna, Théophile-Catherine, Valinčić – Mišić (C), Zajc – Hoxha, Ljubičić, Lisica – Beljo.
Gerafi, Melika – Jehezkel, Šlomo, Gropper, Madmon, Ben Harush, Noy, Davida, Nicolaescu.
Filipović – M. Živković, G. Villar, Stojković, Vidović, Soldo, Galešić, Kulenović, Mudražija, Perez Vinlof, C. Varela, Bakrar.
45+2. Valinčić
Rozhodčí: Nobre -Ribeiro, Pereira (všichni Portugalsko)
22. Ndoye
18. Diao
25. Bech Sørensen
Sels – Milenković, Morato, Murillo (28. Savona) – Ndoye, Anderson, I. Sangaré, Williams – Gibbs-White, Jesus, Hudson-Odoi.
Ólafsson – Diao, Erlić, Bech Sørensen – Mbabu, Castillo, Billing, Victor Bak Jensen – Brumado, Čo Kju-song, Şimşir.
J. Victor – Abbott, Bakwa, Boly, N. Domínguez, Kalimuendo, McAtee, Wood, Yates.
Lössl – Bravo, Byskov, Chilufya, D. Silva, Etim, Djú, Gogorza, Gabriel, I Han-pom, Paulinho, Osorio.
1. Morato
7. Horvat
35. Kiteišvili
Christensen – Karić, Lavalée, Stankovič (C), Aiwu, Oermann – Chukwuani, Kiteišvili, Horvat – Beganovic, Malone.
Butland – Tavernier (C), Cornelius, Souttar, Meghoma – Barron, Raskin – Antman, Aasgaard, Gassama – Chermiti.
Bignetti – Mitchell, Jatta, Beck, Hierländer, Geyrhofer, Grgić, Hödl.
Kelly, K. Wright – Aarons, Rothwell, Cameron, Djiga, Miovski, Moore, Rice, Curtis, McCallion, Danilo.
Rozhodčí: Umut Meler (TUR). Asistenti: Abdullah Özkara (TUR), Bersan Duran (TUR). Čtvrtý rozhodčí: Cihan Aydın (TUR). VAR: Clay Ruperti (NED). AVAR: Bert Put (BEL)