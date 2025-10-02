ONLINE: Plzeň - Malmö, v základu Valenta či Spáčil. V útoku hrají Durosinmi s Vydrou

Autor:
Sledujeme online   17:42
Plzeňští fotbalisté hrají druhý zápas hlavní fáze Evropské ligy. Doma hostí švédské Malmö, utkání má výkop v 18.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Plzeňští hráči slaví první gól v nové sezoně Evropské ligy. | foto: Reuters

Plzeň do nového ročníku Evropské ligy vstoupila remízou 1:1 na půdě Ferencvárose. Dlouho vedla po gólu Durosinmiho, maďarský soupeř ale v samotném závěru vyrovnal.

Když pak o víkendu Západočeši prohráli se Zlínem (0:1), vedení odvolalo trenéra Miroslava Koubka a do čtvrtečního zápasu mužstvo vede asistent Marek Bakoš.

Proti Malmö zvolil následující sestavu: Jedlička – Dweh, Jemelka, Spáčil, Doski – Valenta, Červ – Memič, Višinský, Vydra – Durosinmi.

Ani švédskému týmu první zápas nevyšel, doma dokonce prohrál s Ludogorcem 1:2, v důsledku čehož skončil trenér Rydström.

Oba týmy se v pohárech utkají poprvé, s českými soupeři má však Malmö čerstvé zkušenosti. V play off letošní kvalifikace vyřadilo Olomouc, v uplynulé sezoně nejprve v závěrečném předkole Ligy mistrů nestačilo na Spartu a poté uhrálo remízu 2:2 na Slavii v základní části Evropské ligy.

Jak zápas s ním zvládne Plzeň?

Evropská liga
2. kolo 2. 10. 2025 18:45
FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : Malmö FF Malmö FF 0:0 (-:-)
Sestavy:
Jedlička – Dweh, Jemelka, Spáčil, Doski – Valenta, Červ – Memić, Višinský, Vydra (C) – Durosinmi.
Sestavy:
Olsen – Jens Stryger Larsen, P. Jansson, Rösler, Busanello – Skogmar, Rosengren, Johnsen, Bolin – Ekong, Christiansen (C).
Náhradníci:
Tvrdoň, Wiegele – Kabongo, Ladra, Souaré, Paluska, Havel, Bello, Adu, Zeljković.
Náhradníci:
Dahlin, Ellborg – Johan Karlsson, Djurić, Lewicki, Sigurdsson, Olsson, Soumah, Berg, Vecchia, Gudjohnsen, Busuladžić.

Rozhodčí: Jorgji – Rexha, Çokaj (všichni ALB)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

2. kolo

Brann Bergen vs. FC Utrecht //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 2.05
  • 3.62
  • 3.56
FC Viktoria Plzeň vs. Malmö FF //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.90
  • 3.75
  • 4.22
Panathinaikos Atény vs. Go Ahead Eagles //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.60
  • 4.38
  • 5.29
Ludogorec Razgrad vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 5.53
  • 3.78
  • 1.67
Fenerbahce Istanbul vs. OGC Nice //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.78
  • 4.06
  • 4.29
FCSB vs. Young Boys Bern //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 2.68
  • 3.47
  • 2.59
Celtic Glasgow vs. SC Braga //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.92
  • 3.72
  • 3.94
Boloňa vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.95
  • 3.44
  • 4.16
AS Řím vs. Lille //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.70
  • 3.85
  • 5.07
Sturm Graz vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
2.10. 21:00
  • 2.16
  • 3.66
  • 3.23
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Panathinaikos AtényPanathinaikos 1 1 0 0 4:1 3
2. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 1 0 0 3:1 3
3. FC MidtjyllandMidtjylland 1 1 0 0 2:0 3
4. Ludogorec RazgradLudogorec 1 1 0 0 2:1 3
5. AS ŘímAS Řím 1 1 0 0 2:1 3
6. LilleLille 1 1 0 0 2:1 3
7. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 2:1 3
7. FreiburgFreiburg 1 1 0 0 2:1 3
9. FC PortoPorto 1 1 0 0 1:0 3
10. FCSBFCSB 1 1 0 0 1:0 3
10. Olympique LyonLyon 1 1 0 0 1:0 3
12. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 1:0 3
13. KRC GenkGenk 1 1 0 0 1:0 3
14. SC BragaBraga 1 1 0 0 1:0 3
15. NottinghamNottingham 1 0 1 0 2:2 1
16. Real BetisBetis 1 0 1 0 2:2 1
17. Celtic GlasgowCeltic 1 0 1 0 1:1 1
17. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 1 0 1:1 1
19. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 1 0 1 0 1:1 1
20. FerencvárosFerencváros 1 0 1 0 1:1 1
21. PAOK SoluňPAOK 1 0 1 0 0:0 1
22. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 1 0 1 0 0:0 1
23. FC BasilejBasilej 1 0 0 1 1:2 0
24. Brann BergenBrann 1 0 0 1 1:2 0
25. Malmö FFMalmö 1 0 0 1 1:2 0
26. Celta VigoCelta Vigo 1 0 0 1 1:2 0
27. OGC NiceNice 1 0 0 1 1:2 0
28. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 0:1 0
29. FC UtrechtUtrecht 1 0 0 1 0:1 0
30. Glasgow RangersRangers 1 0 0 1 0:1 0
31. Go Ahead EaglesGA Eagles 1 0 0 1 0:1 0
32. BoloňaBoloňa 1 0 0 1 0:1 0
33. Red Bull SalcburkRB Salcburk 1 0 0 1 0:1 0
34. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 0 1 1:3 0
35. Sturm GrazSturm Graz 1 0 0 1 0:2 0
36. Young Boys BernYoung Boys 1 0 0 1 1:4 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

KVÍZ: Poznáte fotbalové stadiony českých soupeřů v pohárech?

Kapacita některých šplhá až k sedmdesáti tisícům, jiné ubytují jen skromné počty fanoušků. Evropské poháry s sebou přinášejí cesty na různé fotbalové stánky. Víte, které patří českým soupeřům v Lize...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

Pohárová ostuda Olomouce, vypadla s týmem ze čtvrté ligy. Sparta dala pět gólů

Šok ve fotbalovém poháru: obhájce trofeje Sigma Olomouc vypadla s týmem ze čtvrté nejvyšší soutěže. V třetím kole podlehla 2:3 Novým Sadům, klubu z olomoucké čtvrtě. Vypadly také prvoligové Teplice,...

ONLINE: Plzeň - Malmö, v základu Valenta či Spáčil. V útoku hrají Durosinmi s Vydrou

Sledujeme online

Plzeňští fotbalisté hrají druhý zápas hlavní fáze Evropské ligy. Doma hostí švédské Malmö, utkání má výkop v 18.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

2. října 2025  17:42

Plzeň - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou druhý zápas v ligové fázi Evropské ligy. Po frustrující remíze na hřišti Ferencvárose přivítají doma Malmö. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?

2. října 2025  16:30

Florentské Lužánky, Džeko stále při chuti. Proč jste v krizi? ptají se Italové Sigmy

Od našeho zpravodaje v Itálii Když přicházíte na kolosální betonový stadion Artemio Franchi ve Florencii, dýchne na vás závan historie. Polovina ochozů není osazená sedačkami, na protilehlé tribuně chybí střecha. Pro fotbalisty...

2. října 2025  14:20

Smrž už zase trénuje s Bohemians, trest za doping mu byl zmírněn

Vojtěch Smrž může po pozitivním dopingovém nálezu znovu hrát. Původní dvouletý trest mu byl snížen na tři měsíce a ve čtvrtek se poprvé od ledna opět zapojil do přípravy prvního týmu Bohemians 1905....

2. října 2025  14:16

Rána pěstí, hrozba stávky! Teplický svaz bouři rozhodčích uhasil a varoval kluby

Kalich přetekl. Rozhodčí v teplickém okrese zvažovali stávku kvůli agresivitě, která v nižších soutěžích eskaluje, i kvůli liknavosti klubů ohledně pořadatelské služby. Rozbuškou byla rána pěstí do...

2. října 2025

Vodit hráče za ručičku? Už nechci. Šéf Sigmy o chodu klubu i vztazích s fanoušky

Premium

Unikátní fotbalová cesta. Nenápadný hybatel olomoucké Sigmy Aleš Škerle je s hanáckým celkem spjatý už od mládí, kdy si ho vyzobli z rodné Třebíče. Prošel mládeží, přes B-tým se vypracoval v...

2. října 2025

Jágrik o svém vstupu do ligy: Spadla ze mě tíha, že musím někomu něco dokazovat

Výrazný pokrok ve své profesionální kariéře v posledních týdnech zaznamenal fotbalový brankář Adam Jágrik. Pětadvacetiletý odchovanec Velkého Meziříčí, který jedenáct let působil v jihlavském FC...

2. října 2025

Z ementálu je tvrdá zeď. Po rozpačitém startu se Artis rozjel k výborným výkonům

Na dvě téměř stejně velké poloviny se dá rozdělit vstup fotbalistů Artisu Brno do sezony. V jeho první části, od 1. do 5. kola druhé ligy, připomínala jejich sestava nesourodý spletenec s průchozí...

2. října 2025  11:41

City nadále působí rozpačitě. Jsem nas..., nejsme dost dobří, soptil Haaland

Když po zápase předstoupil před televizní kamery, jako by chvíli přemýšlel, nakolik má být upřímný. A pak Erling Haaland, kanonýr fotbalistů Manchesteru City, spustil: „Jsem nas....! Každý z nás by...

2. října 2025  11:34

Kozel zůstává u fotbalistů Jablonce, podepsal novou trenérskou smlouvu

Luboš Kozel prodloužil smlouvu v Jablonci, který zažívá nejlepší vstup do sezony v klubové historii. Třetí tým tabulky fotbalové ligy o dohodě se svým trenérem informoval na webu, podrobnosti...

2. října 2025  10:58

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Měl být lídrem v kabině, stal se oporou na hřišti. Cítím se fantasticky, září Řezníček

Po sedmi letech se vrátil domů do Pardubic především jako mentor pro kabinu. Zanedlouho třiatřicetiletý fotbalový záložník Jan Řezníček ale všechny předpoklady otočil vzhůru nohama a ihned se usadil...

2. října 2025  9:05

POHLED: Uměla zadupat i na nejsilnější. Teď Slavia couvla. A elita jí utíká

Premium

Nebyla to přímo ostuda nebo výbuch. Spíš trpké rozčarování. A zároveň vlastně už dlouhodobý jev. Zvykejte si: fotbalová Slavia v pohárech nebaví tak jako dřív. A jestli úterní porážka 0:3 v Miláně s...

2. října 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.