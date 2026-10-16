Góly si dáváme sami, litoval Kováč po prohře na Ferencvárosi. Chválil fanoušky

Plzeň na půdě Ferencvárose hrála potřetí za necelé dva roky a ani tentokrát nezvítězila.
V prvním poločase byli domácí lepší, vyloženou šanci však měl pouze někdejší sparťanský křídelník Birmančevič, jinak to bylo spíš o náznacích. Jedním takovým byl únik Memiče, kterého ovšem domácí obránce Gomez čistě odstavil před vápnem.
„Myslím si, že nám tam chyběla přesnost. Třeba v téhle situaci mu to Pany (Panoš) dal trochu pozdě. V některých klíčových fázích a v detailech jsme nebyli úplně přesní a neměli dobré načasování,“ hodnotil Kováč v rozhovoru pro Sport 1.
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Do druhé půle Plzeň nevstoupila špatně, jenže inkasovala po Memičově ztrátě na půlce hřiště, když ho pod tlak dostal brankář Ťapaj.
„V Evropě je to stejné jako v české lize, nesmíte dostat první gól. Tady máme standardku a Doski to hrál dolů zbytečně na gólmana,“ kritizoval Kováč. „Pak samozřejmě udělal Memič chybu, když se do toho zamotal... Zápas to nakonec rozhodlo.“
„Mohl jsem to řešit lépe, nemusel jsem to Amarovi vůbec dávat,“ mrzelo mladého slovenského brankáře.
Poté se hosté trápili, nedokázali soupeře zatlačit a nakonec podruhé inkasovali z penalty, kterou polský sudí Sylwestrzak nařídil za Dwehův faul na Birmančeviče.
„Ani nevím, co tam sudí viděl, podle mě to faul nebyl, ale dobře,“ krčil rameny Ťapaj. „Pak jsme dali gól, chytili trochu druhý dech, ale Ferencváros je zkušené mužstvo a pohlídal si to.“
„Jenom bych chtěl poděkovat lidem, kolik jich přijelo a jak nám fandili, byli skvělí. Uděláme všechno pro to, abychom příští týden vyhráli a abychom jim to splatili, že za námi cestovali v takovém počtu a byli slyšet celý zápas. Mrzelo mě, že jsme jim nedali aspoň ten bod,“ navázal Kováč.
Plzeň tak zůstává po dvou kolech na nule a výrazně si zkomplikovala šance na postup. Příští týden musí doma bezpodmínečně porazit bulharský celek Levski Sofia.
„Máme za sebou dva zápasy a nevyhráli jsme, takže určitě to bude důležité utkání, ale teď se hlavně budeme soustředit na neděli na Jablonec,“ uzavřel trenér Plzně.