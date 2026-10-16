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Góly si dáváme sami, litoval Kováč po prohře na Ferencvárosi. Chválil fanoušky

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  6:16
Plzeňský trenér Radoslav Kováč během zápasu proti Ferencvárosi.

Plzeňský trenér Radoslav Kováč během zápasu proti Ferencvárosi. | foto: Reuters

Denis Višinský snižuje na 1:2 z pohledu Viktorie Plzeň v Budapešti v zápase...
Fotbalisté Ferencvárose slaví gól do sítě Viktorie Plzeň.
Kristoffer Zachariassen z Ferencvárose slaví gól do sítě Viktorie Plzeň.
Kristoffer Zachariassen z Ferencvárose Budapešť slaví gól do sítě Viktorie...
15 fotografií
Tým převzal před odvetou závěrečného předkola a po senzačním obratu proti bělehradské Crvene zvezdě s ním postoupil do hlavní fáze Evropské ligy. Tam však plzeňští fotbalisté zůstávají po dvou kolech bez bodu, když prohráli i na Ferencvárosi (1:2). „Dáváme si góly sami. Děláme chyby a je to hrozně zbytečné,“ litoval trenér Radoslav Kováč.

Plzeň na půdě Ferencvárose hrála potřetí za necelé dva roky a ani tentokrát nezvítězila.

V prvním poločase byli domácí lepší, vyloženou šanci však měl pouze někdejší sparťanský křídelník Birmančevič, jinak to bylo spíš o náznacích. Jedním takovým byl únik Memiče, kterého ovšem domácí obránce Gomez čistě odstavil před vápnem.

„Myslím si, že nám tam chyběla přesnost. Třeba v téhle situaci mu to Pany (Panoš) dal trochu pozdě. V některých klíčových fázích a v detailech jsme nebyli úplně přesní a neměli dobré načasování,“ hodnotil Kováč v rozhovoru pro Sport 1.

Ferencváros - Plzeň 2:1, hosté zůstávají bez bodu, Višinského snížení přišlo pozdě

Do druhé půle Plzeň nevstoupila špatně, jenže inkasovala po Memičově ztrátě na půlce hřiště, když ho pod tlak dostal brankář Ťapaj.

„V Evropě je to stejné jako v české lize, nesmíte dostat první gól. Tady máme standardku a Doski to hrál dolů zbytečně na gólmana,“ kritizoval Kováč. „Pak samozřejmě udělal Memič chybu, když se do toho zamotal... Zápas to nakonec rozhodlo.“

„Mohl jsem to řešit lépe, nemusel jsem to Amarovi vůbec dávat,“ mrzelo mladého slovenského brankáře.

Poté se hosté trápili, nedokázali soupeře zatlačit a nakonec podruhé inkasovali z penalty, kterou polský sudí Sylwestrzak nařídil za Dwehův faul na Birmančeviče.

Plzeňský Tomáš Ladra překopává exsparťanského Veljka Birmančeviče v dresu Ferencvárose.

„Ani nevím, co tam sudí viděl, podle mě to faul nebyl, ale dobře,“ krčil rameny Ťapaj. „Pak jsme dali gól, chytili trochu druhý dech, ale Ferencváros je zkušené mužstvo a pohlídal si to.“

„Jenom bych chtěl poděkovat lidem, kolik jich přijelo a jak nám fandili, byli skvělí. Uděláme všechno pro to, abychom příští týden vyhráli a abychom jim to splatili, že za námi cestovali v takovém počtu a byli slyšet celý zápas. Mrzelo mě, že jsme jim nedali aspoň ten bod,“ navázal Kováč.

Plzeň tak zůstává po dvou kolech na nule a výrazně si zkomplikovala šance na postup. Příští týden musí doma bezpodmínečně porazit bulharský celek Levski Sofia.

„Máme za sebou dva zápasy a nevyhráli jsme, takže určitě to bude důležité utkání, ale teď se hlavně budeme soustředit na neděli na Jablonec,“ uzavřel trenér Plzně.

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22.10. 18:45
  • 4.13
  • 4.62
  • 1.66
Juventus FC vs. Stade Rennes //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.60
  • 3.81
  • 5.62
Sturm Graz vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 3.18
  • 3.50
  • 2.15
Ararat-Armenia Jerevan vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 5.83
  • 3.73
  • 1.60
OFI Kréta FC vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
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  • 7.97
  • 5.05
  • 1.35
Ferencváros vs. SCU Torreense //www.idnes.cz/sport
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  • 1.55
  • 3.73
  • 6.61
Saint-Gilloise vs. Hapoel Be'er Sheva FC //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.50
  • 3.91
  • 7.00
Dinamo Záhřeb vs. NEC Nijmegen //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.90
  • 3.50
  • 3.97
Besiktas Istanbul vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 2.70
  • 3.42
  • 2.48
Hoffenheim vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
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16. AC MilánAC Milán 2 1 0 1 4:2 3
17. Jagiellonia BělostokBělostok 2 1 0 1 4:3 3
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22. Lillestrom SKLillestrom 2 0 1 1 2:3 1
23. Real SociedadReal Sociedad 2 0 1 1 2:3 1
24. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 2 0 1 1 1:2 1
25. Levski SofiaLevski 2 0 1 1 1:2 1
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27. NEC NijmegenNijmegen 2 0 1 1 1:6 1
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29. Celta VigoCelta Vigo 2 0 0 2 1:3 0
30. HoffenheimHoffenheim 2 0 0 2 2:5 0
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32. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 0 2 1:5 0
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