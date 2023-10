Sparta je velmi kvalitní. Jsem rád, že jsme napravili chyby, pravil kouč Betisu

„Hodnocení utkání je pozitivní nejen díky důležitému vítězství, ale také proto, že jsme ve druhém poločase napravili chyby z toho prvního,“ uvedl Pellegrini.

Nebylo jich málo. Sparťané jednoduše překonávali domácí presink a přesnými vzdušnými balony ohrožovali laxní stopery, kteří měli s hostujícími křídelníky velké potíže.

„Po přihrávce za naši obranu se brzy ujali vedení. Od té doby kontrolovali zápas, těžko jsme drželi míč. Další šance neměli, my naopak nějaké náznaky. Celkově se nám ale úvodní poločas nepovedl, Sparta hodně držela míč. Nastoupili jsme proti úřadujícímu českému mistrovi, který hraje dobře a je velmi kvalitní,“ prohlásil sedmdesátiletý Chilan.

V první půli pak kromě Birmančevičova gólu ještě těsně vedle prázdné brány střílel Haraslín, asistující Ryneš mohl propálit brankáře z úhlu, ale trefil jen boční síť. Blízko ke gólu měl i Wiesner, jehož zradilo špatné zpracování.

Podle Pellegriniho to ale ze strany Betisu nebyla katastrofa.

„Jen jsme si nic nevytvořili. Ve druhé půli jsme to však napravili, hráli jsme intenzivněji, dali gól a vytvořili si jasné příležitosti. Je nemožné hrát na stejné úrovni po celých 90 minut. Podstatné je vědět, jak napravit chyby. S druhou půlí jsem velmi spokojený, jelikož jsme hráli proti velmi dobrému mužstvu, které je zvyklé vítězit a hodně držet balon. Druhá půle byla víc než přijatelná,“ podotkl Pellegrini.

Hráči Betisu Sevilla se radují z vítězství v Evropské lize nad Spartou, sparťané odcházejí s hlavami dole.

Po pauze o sobě dával výrazně vědět pětinásobný vítěz Ligy mistrů s Realem Madrid Isco, autor rozdílové trefy.

„V první půli jsme neměli žádnou kontrolu nebo zakončení. Na Isca nelze svést to dobré ani to špatné. Po přestávce se všichni zlepšili. Přičítám to však týmu než jednotlivcům. Isco se po pauze mnohem víc zapojoval, nacházel si prostory, dal gól. To vše ale díky tomu, že i jeho spoluhráči svůj výkon zvedli,“ řekl Pellegrini.

Rodriguez z Betisu Sevilla odvrací sparťanskou standardku v utkání Evropské ligy proti Spartě.

Díky triumfu nad Spartou si kouč udržel stoprocentní pohárovou bilanci s českými týmy, které porazil ve všech čtyřech dosavadních utkáních. S Villarrealem v sezoně 2008/09 vyhrál ve skupině Poháru UEFA v Mladé Boleslavi a v ročníku 2013/14 na lavičce Manchesteru City v hlavní fázi Ligy mistrů dvakrát zdolal Plzeň.

Betis proti Spartě napravil úvodní prohru ve skupině na hřišti Glasgow Rangers 0:1. Skotské mužstvo naopak v souběžně hraném utkání prohrálo 1:2 na stadionu Arisu Limmasol, který Sparta zdolala 3:2. Všechny týmy v „céčku“ tak mají na kontě tři body.

„Mohlo to být horší, pokud by Rangers na Kypru vyhráli, měli by šest bodů. Limassol hraje dobře a ofenzivně, budeme tam muset odehrát dobrý zápas, jestliže chceme bodovat,“ uvedl Pellegrini.