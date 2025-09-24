Horníček s Pavlenkou slaví v Evropské lize nuly. Z výhry se radují i Kaloč s Gabrielem

  23:43
Brankář Lukáš Horníček pomohl fotbalistům Bragy v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy k výhře 1:0 nad Feyenoordem Rotterdam. Gólman PAOK Soluň Jiří Pavlenka vychytal remízu 0:0 s Maccabi Tel Aviv. Obránce Adam Gabriel byl u výhry Midtjyllandu 2:0 nad Sturmem Štýrský Hradec a záložník Filip Kaloč u vítězství Ludogorce Razgrad 2:1 v Malmö.
Brankář Lukáš Horníček z Bragy vykopává v utkání Evropské ligy s Feyenoordem.

Brankář Lukáš Horníček z Bragy vykopává v utkání Evropské ligy s Feyenoordem. | foto: AP

Braga rozhodla až v 79. minutě, když skóroval Navarro. V závěru pak sice Larin dostal míč do sítě českého brankáře, ale gól kvůli ofsajdu neplatil, a tak si Horníček připsal hned na úvod základní fáze čisté konto.

Pavlenka jednou inkasoval, po kontrole u videa byl však gól odvolán. A protože český brankář předvedl dva vynikající zákroky a i PAOK své největší šance spálil, rozešel se s Maccabi bez branek.

PAOK před zápasem Evropské ligy s Maccabi Tel Aviv, uprostřed brankář Jiří Pavlenka.

Gabriel začal na lavičce náhradníků Midtjyllandu a na hřiště přišel v 69. minutě. Domácí vytěžili z chyb dánského gólmana Christensena v brance rakouského mistra. Na začátku zápasu si po rohu srazil míč do vlastní sítě a v závěru podcenil lehkou Diaovu hlavičku.

Také Kaloč usedl mezi náhradníky Ludogorce Razgrad a v Malmö nastoupil na hřišti jednoho ze soupeřů Plzně v 63. minutě. Jeho tým rozhodl dvěma góly do přestávky, domácí v závěru už jen korigovali výsledek.

Neco Williams z Nottinghamu střílí v utkání Evropské ligy proti Betisu.

Betis v duelu týmů z užšího kruhu favoritů soutěže remizoval s Nottinghamem 2:2. AS Řím, který také bude hrát s Plzní, vstoupil do Evropské ligy výhrou 2:1 v Nice. Z dalších soupeřů Viktorie Freiburg porazil Basilej 2:1 a Fenerbahce Istanbul prohrálo v Záhřebu s Dinamem 1:3.

Ve zbývajícím dnešním zápase Crvena zvezda Bělehrad remizovala s Celticem Glasgow 1:1.

Evropská liga
1. kolo 24. 9. 2025 18:45
PAOK Soluň PAOK Soluň : Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 0:0 (0:0)
Sestavy:
Pavlenka – Jonjoe Kenny, Kędziora, Michailidis, Rahman – Ozdojev (67. Mady Camara), Meïté – A. Živković, Konstantelias (87. Ivanušec), Taison (67. Despodov) – Giakoumakis (73. Čalov).
Sestavy:
Mišpati – Asante, Šlomo, Mohamed Ali Camara, Revivo – Belić, Peretz, Sissokho (73. Noy) – Davida, Jehezkel (89. Madmon), Andrade (90+2. Šahar).
Náhradníci:
Monastirlis, Tsiftsis – Bianco, Chatsidis, Lovren, Sastre, G. Taylor, Vogliacco.
Náhradníci:
Gerafi, Melika – Ben Harush, Gropper, Heitor, Lederman, Malede, Nicolaescu.
Žluté karty:
25. Jonjoe Kenny
Žluté karty:
38. Sissokho, 66. Mohamed Ali Camara, 90+3. Belić
Evropská liga
1. kolo 24. 9. 2025 18:45
FC Midtjylland FC Midtjylland : Sturm Graz Sturm Graz 2:0 (1:0)
Góly:
10. Djú
89. Diao
Góly:
Sestavy:
Ólafsson – Diao, I Han-pom, Bech Sørensen (C) – Mbabu (69. Gabriel), Bravo, Billing, Castillo – Čo Kju-song (60. Şimşir) – Djú (88. Byskov), Brumado (69. Chilufya).
Sestavy:
Christensen – Oermann (73. Hierländer), Aiwu, Stankovič, Lavalée, Karić – Rózga (46. Hödl), Horvat, Chukwuani (84. Beck) – Malone (59. Grgić), Jatta (73. Beganovic).
Náhradníci:
Lössl, Ugboh – Etim, Konteh, Paulinho.
Náhradníci:
Bignetti – Geyrhofer, Mitchell.
Žluté karty:
4. Brumado, 24. Djú, 45. Billing
Žluté karty:
45+3. Malone, 71. Aiwu
Evropská liga
1. kolo 24. 9. 2025 21:00
Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad : Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1:1 (0:0)
Góly:
65. Arnautović
Góly:
56. Iheanacho
Sestavy:
Matheus – Sol Jong-u, Uchenna, Veljković, Tiknizjan – Händel, Elšnik – Radonjić (46. Milson), B. Duarte, Ivanić (90+1. Olayinka) – Arnautović (75. Katai).
Sestavy:
Schmeichel – Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney (82. Saracchi) – Nygren, McGregor (C), Hatate (68. Engels) – Jang Hjon-čun (68. Forrest), Maeda (46. Iheanacho), Tounekti (77. Balikwisha).
Náhradníci:
Glazer, Guteša – Bajo, Kostov, Stanković, Leković, Lučić, Zarić, Avdić.
Náhradníci:
Sinisalo, Doohan – McCowan, Johnny Kenny, Bernardo, Murray, Ralston.
Žluté karty:
80. Tiknizjan, 83. Katai
Žluté karty:
84. Saracchi, 90+4. Iheanacho

Rozhodčí: Petrescu – Ghinguleac, Grigoriu (ROU)

Evropská liga
1. kolo 24. 9. 2025 21:00
Freiburg Freiburg : FC Basilej FC Basilej 2:1 (1:0)
Góly:
31. Osterhage
57. Eggestein
Góly:
84. Otele
Sestavy:
Atubolu – Kübler, Ginter, Jung, Günter (C) (71. Makengo) – Eggestein, Osterhage – Beste (71. Treu), Manzambi (90. Dinkçi), Grifo (75. Scherhant) – Adamu (75. Matanović).
Sestavy:
Salvi – Cunemoto (58. Vouilloz), A. Barišić, Adjetey, Schmid – L. Leroy, Metinho – Zé (58. Agbonifo), Shaqiri (C), Saláh (58. Otele) – Ajeti (72. Broschinski).
Náhradníci:
Huth, Müller – Höfler, Ogbus, Rosenfelder, Suzuki.
Náhradníci:
Spycher, Pfeiffer – Bačanin, M. Cissé, Daniliuc, Kacuri, Rüegg, Šotiček.
Žluté karty:
70. Grifo, 89. Treu
Žluté karty:
42. Cunemoto

Rozhodčí: Godinho – Teixeira, Almeida (všichni POR)

Evropská liga
1. kolo 24. 9. 2025 21:00
SC Braga SC Braga : Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam 1:0 (0:0)
Góly:
79. Navarro
Góly:
Sestavy:
Horníček – Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakaté (81. Carvalho), Arrey-Mbi – Moscardo, Moutinho (62. Gorby), Lelo – Zalazar (71. P. Victor), el-Wazání (62. Navarro), Horta (C) (71. Rodrigues).
Sestavy:
Wellenreuther – Nieuwkoop (73. Lotomba), Ahmedhodžić, Jeng (62. Watanabe), Smal – Steijn (C), Targhalín, Timber (46. Valente) – Borges, C. Tengstedt (62. Larin), G. Diarra (80. Hádž Músa).
Náhradníci:
Bellaarouch, Sá – Grillitsch, Marques, G. Martínez, Aragão, Da Rocha.
Náhradníci:
Bossin, Bijlow – Hwang In-pom, Bos, Sliti, Slory, Plug.
Žluté karty:
90+1. Víctor Gómez
Žluté karty:
69. Targhalín, 76. Valente

Rozhodčí: Dabanović – Todorović, Jovanović (MNE)

Evropská liga
1. kolo 24. 9. 2025 21:00
Dinamo Záhřeb Dinamo Záhřeb : Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul 3:1 (1:1)
Góly:
21. Beljo
50. Beljo
90+5. Bakrar
Góly:
25. Szymański
Sestavy:
Nevistić – Valinčić, S. Domínguez, McKenna, Goda – Zajc (90+3. C. Varela), Mišić (C) – Lisica (74. Bakrar), Ljubičić (74. Stojković), Hoxha (90. G. Villar) – Beljo (74. Kulenović).
Sestavy:
Ederson – Söyüncü (59. Fred), Škriniar (C), Oosterwolde, Brown – Semedo, Asensio – Nene (72. Aydın), Szymański (72. Kahveci), Aktürkoğlu (84. Tosun) – en-Nesírí.
Náhradníci:
Filipović – Galešić, Mudražija, Soldo, Théophile-Catherine, Vidović, Perez Vinlof.
Náhradníci:
Çetin, Eğribayat – Demir, Müldür, Yüksek.
Žluté karty:
41. Beljo, 45. Valinčić
Žluté karty:
39. Tedesco, 43. Oosterwolde, 90+1. Aydın

Rozhodčí: Brisard – Auger, Finjean (FRA)

Evropská liga
1. kolo 24. 9. 2025 21:00
Malmö FF Malmö FF : Ludogorec Razgrad Ludogorec Razgrad 1:2 (0:2)
Góly:
78. Johnsen
Góly:
8. Stanić
24. Bile
Sestavy:
Olsen – Stryger, Jansson, Rösler, Busanello – Bolin, Rosengren, Skogmar (76. Vecchia), Hakšabanović (76. Ali) – Christiansen /C/ (60. Johnsen), Gudjohnsen.
Sestavy:
Padt /C/ – Andersson, Almeida (88. Verdon), Kurtulus, Son – Naressi, Stanić (63. Kaloč), Duarte (88. Čočev) – Marcus (81. S. Ivanov), Bile (63. Machado), Vidal.
Náhradníci:
Ellborg – Karlsson, Djurić, Lewicki, Ekong, Olsson, Soumah, Berg, Busuladžić.
Náhradníci:
Bonmann, Hristov – Tekpetey, Šiškov, R. Ivanov, Marinov, Stefanov.
Žluté karty:
7. Busanello, 43. Skogmar, 45+6. Christiansen
Žluté karty:
61. Son, 89. C. Vidal, 90+1. Naressi

Rozhodčí: Lukjančauskas – Mirauskas, Stepanovas (LTU)

Počet diváků: 16073

Evropská liga
1. kolo 24. 9. 2025 21:00
OGC Nice OGC Nice : AS Řím AS Řím 1:2 (0:0)
Góly:
77. Moffi
Góly:
52. Ndicka
55. G. Mancini
Sestavy:
Diouf – A. Mendy, Bah, Dante (C) – Louchet, Vanhoutte, Búdawí (62. Clauss), Bard (80. Abdí) – Sanson (62. Diop), Boga (80. Cho) – Omoruyi (62. Moffi).
Sestavy:
Svilar – Çelik, G. Mancini, Ndicka – Rensch (83. Hermoso), Koné (69. Cristante), el-Ajnawí, Tsimikas – El Shaarawy (C) (46. Pellegrini), Soulé (69. Pisilli) – Dovbyk (69. E. Ferguson).
Náhradníci:
Żelazowski, Dupé – Peprah Oppong, Bombito, Samed, I. Jansson, Gouveia.
Náhradníci:
De Manzi, Gollini – Angeliño, França, Ghilardi.
Žluté karty:
Žluté karty:
27. Koné, 41. el-Ajnawí, 41. Ndicka, 79. Tsimikas, 88. Hermoso

Rozhodčí: G. Cuadra Fernandez – J. Naranjo, I. Masso Granado (všichni ESP)

Evropská liga
1. kolo 24. 9. 2025 21:00
Real Betis Real Betis : Nottingham Nottingham 2:2 (1:2)
Góly:
15. Bakambu
85. Antony
Góly:
18. Jesus
23. Jesus
Sestavy:
López – Ortiz, Natan, Valentín Gómez, Firpo (46. R. Rodríguez) – Altimira (46. Roca), Amrábat, Lo Celso (C) (76. Fornals) – Antony, Bakambu (72. Hernández), Ezalzúlí (46. Riquelme).
Sestavy:
Sels – Williams, Milenković (90+4. Boly), Morato, Zinčenko – I. Sangaré (81. Yates) – Gibbs-White (C), Luiz (46. Bakwa), Anderson, Hudson-Odoi (64. Ndoye) – Jesus (64. Kalimuendo).
Náhradníci:
Adrián, Valles – Ávila, Ruibal, Garreta, Morante.
Náhradníci:
J. Victor – Wood, N. Domínguez, McAtee, Savona.
Žluté karty:
45+1. Natan, 75. R. Rodríguez, 90+4. Hernández
Žluté karty:
2. Gibbs-White, 26. Jesus

Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Achmüller

