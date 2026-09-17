ONLINE: Plzeň - Union SG, domácí se šesti změnami, nehrají Červ, Dweh ani Doski

Plzeň do Evropské ligy postoupila po senzačním obratu a výhře 5:1 v odvetě nad Crvenou Zvezdou Bělehrad, což byla premiéra trenéra Radoslava Kováče na lavičce. Ale v lize se týmu nedaří, naposled doma podlehl Olomouci 2:3.
Proti Unionu udělal Kováč šest změn, zvolil následující sestavu: Wiegele – Pališčák, Vavro, Spáčil, Souaré – Memič, Hrošovský, Pirgič, Sojka – Adu, Višinský.
Jen na lavici zůstali Dweh, Doski, Gabriel, Červ, Ladra a Lawal. Místo nich hrají Vavro, Spáčil, Souaré, Pirgič, Adu a Višinský.
Union Saint-Gilloise do Evropské ligy spadl poté, co až po prodloužení pohledl v závěrečném předkole Champions League norskému Bodö/Glimt. Od té doby nicméně neprohrál a aktuálně táhne sérii čtyř vítězství v řadě.
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Týmy na sebe dosud v pohárech nenarazily, Union však má s českými mužstvy relativně čerstvou zkušenost – před dvěma lety vypadl ve 3. předkole Ligy mistrů se Slavií po porážkách 1:3 a 0:1.
V téže sezoně pak Plzeň v Evropské lize porazila belgický Anderlecht 2:0.
Jak si povede proti jinému belgickému týmu?
Wiegele – Pališčák, Vavro, Spáčil, Souaré – Memić, Hrošovský (C), Pirgić, Sojka – Višinský, Adu.
Koffi – Patris, Havenaar, M. Sylla, Kričfaluši – Zeneli, Schoofs (C), Olaru – Mofokeng, Biondic, Smith.
Baier – Červ, Lawal, Toure, Doski, Ladra, Panoš, Faal, Kabongo, Gabriel, Dweh, Prebsl.
Chambaere, Kavlašvili – Chibani, K. Rodríguez, Aquino, De Roeve, Hurtevent, Keita, Hamoutahar, Sshilanda.
Rozhodčí: Frid – Hassan, Koltunoff (všichni ISR)Přejít na online reportáž