ONLINE: Ferencváros - Plzeň, v sestavě Doski či Ladra. Domácí bez Cadua

Ferencváros - Plzeň, v sestavě Doski či Ladra. Domácí bez Cadua

Plzeňští fotbalisté vstupují do hlavní fáze Evropské ligy soubojem s maďarským Ferencvárosem. Utkání v Budapešti má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Lukáš Červ dostává míč z dosahu hráčů Ferencvárose Mohammada Abu Faniho a Barnabase Vargy. | foto: AP

Pro oba týmy se jedná už o třetí letošní střetnutí, narazily na sebe totiž před pár měsíci v úvodním kole vyřazovací fáze Evropské ligy. V Budapešti tehdy slavil Ferencváros (1:0), Plzeň pak dvojzápas otočila domácím vítězstvím 3:0.

Teď se utkají pouze jednou – Evropská liga se totiž podruhé hraje v novém formátu, kdy každý tým v rámci ligové fáze vyzve osm soupeřů a výsledky se počítají do společné tabulky.

Trenér Miroslav Koubek zvolil následující sestavu: Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka – Memič, Červ, Souaré, Doski – Ladra, Durosinmi, Vydra.

Plzeň hraje Evropskou ligu podruhé v řadě, v uplynulém ročníku nakonec vypadla v osmifinále s Laziem. V létě bojovala o účast v Champions League, ale nestačila na Rangers. Na vstup do pohárů se příliš dobře nenaladila – o víkendu padla se Spartou 1:2.

Ani Ferencváros nicméně o víkendu neuspěl a v domácí soutěži, kde mu patří čtvrtá příčka, pouze remizoval 2:2. Stejně jako na jaře ho vede někdejší irský fotbalista Robbie Keane a v jeho kádru nově najdete Brazilce Cadua, jenž v létě odešel právě z Plzně.

Evropská liga
1. kolo 25. 9. 2025 21:00
Ferencváros Ferencváros : FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 0:0 (-:-)
Sestavy:
Dibusz (C) – I. Cissé, Raemaekers, Gartenmann – Makreckis, Ötvös, Keïta, Tóth, O'Dowda – Varga, Gruber.
Sestavy:
Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka – Memić, Červ, Souaré, Doski – Ladra, Durosinmi, Vydra (C).
Náhradníci:
Gróf – Pešić, Levi, Yusuf, Zachariassen, Cadu, Szalai, Kanichowsky, Romão, Madarász, Joseph, Nagy.
Náhradníci:
Tvrdoň, Wiegele – Marković, Spáčil, Kabongo, Višinský, Havel, Valenta, Adu, Zeljković.

Rozhodčí: Van der Eijk – Bluemink, De Groot.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 1 0 0 3:1 3
2. FC MidtjyllandMidtjylland 1 1 0 0 2:0 3
3. Ludogorec RazgradLudogorec 1 1 0 0 2:1 3
4. AS ŘímAS Řím 1 1 0 0 2:1 3
5. FreiburgFreiburg 1 1 0 0 2:1 3
6. SC BragaBraga 1 1 0 0 1:0 3
7. NottinghamNottingham 1 0 1 0 2:2 1
8. Real BetisBetis 1 0 1 0 2:2 1
9. Celtic GlasgowCeltic 1 0 1 0 1:1 1
10. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 1 0 1 0 1:1 1
11. PAOK SoluňPAOK 1 0 1 0 0:0 1
12. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 1 0 1 0 0:0 1
13. Go Ahead EaglesGA Eagles 0 0 0 0 0:0 0
13. Panathinaikos AtényPanathinaikos 0 0 0 0 0:0 0
13. Young Boys BernYoung Boys 0 0 0 0 0:0 0
13. Olympique LyonLyon 0 0 0 0 0:0 0
13. FC UtrechtUtrecht 0 0 0 0 0:0 0
13. Celta VigoCelta Vigo 0 0 0 0 0:0 0
13. StuttgartStuttgart 0 0 0 0 0:0 0
13. Red Bull SalcburkRB Salcburk 0 0 0 0 0:0 0
13. KRC GenkGenk 0 0 0 0 0:0 0
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0:0 0
13. FerencvárosFerencváros 0 0 0 0 0:0 0
13. BoloňaBoloňa 0 0 0 0 0:0 0
13. Aston VillaAston Villa 0 0 0 0 0:0 0
13. Brann BergenBrann 0 0 0 0 0:0 0
13. LilleLille 0 0 0 0 0:0 0
13. FC PortoPorto 0 0 0 0 0:0 0
13. FCSBFCSB 0 0 0 0 0:0 0
13. Glasgow RangersRangers 0 0 0 0 0:0 0
31. FC BasilejBasilej 1 0 0 1 1:2 0
32. OGC NiceNice 1 0 0 1 1:2 0
33. Malmö FFMalmö 1 0 0 1 1:2 0
34. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 0:1 0
35. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 0 1 1:3 0
36. Sturm GrazSturm Graz 1 0 0 1 0:2 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

ONLINE: Ferencváros - Plzeň, v sestavě Doski či Ladra. Domácí bez Cadua

Sledujeme online

25. září 2025  19:47

