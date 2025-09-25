ONLINE: Ferencváros - Plzeň, v sestavě Doski či Ladra. Domácí bez Cadua

Pro oba týmy se jedná už o třetí letošní střetnutí, narazily na sebe totiž před pár měsíci v úvodním kole vyřazovací fáze Evropské ligy. V Budapešti tehdy slavil Ferencváros (1:0), Plzeň pak dvojzápas otočila domácím vítězstvím 3:0.
Teď se utkají pouze jednou – Evropská liga se totiž podruhé hraje v novém formátu, kdy každý tým v rámci ligové fáze vyzve osm soupeřů a výsledky se počítají do společné tabulky.
Trenér Miroslav Koubek zvolil následující sestavu: Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka – Memič, Červ, Souaré, Doski – Ladra, Durosinmi, Vydra.
Plzeň hraje Evropskou ligu podruhé v řadě, v uplynulém ročníku nakonec vypadla v osmifinále s Laziem. V létě bojovala o účast v Champions League, ale nestačila na Rangers. Na vstup do pohárů se příliš dobře nenaladila – o víkendu padla se Spartou 1:2.
Ani Ferencváros nicméně o víkendu neuspěl a v domácí soutěži, kde mu patří čtvrtá příčka, pouze remizoval 2:2. Stejně jako na jaře ho vede někdejší irský fotbalista Robbie Keane a v jeho kádru nově najdete Brazilce Cadua, jenž v létě odešel právě z Plzně.
Dibusz (C) – I. Cissé, Raemaekers, Gartenmann – Makreckis, Ötvös, Keïta, Tóth, O'Dowda – Varga, Gruber.
Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka – Memić, Červ, Souaré, Doski – Ladra, Durosinmi, Vydra (C).
Gróf – Pešić, Levi, Yusuf, Zachariassen, Cadu, Szalai, Kanichowsky, Romão, Madarász, Joseph, Nagy.
Tvrdoň, Wiegele – Marković, Spáčil, Kabongo, Višinský, Havel, Valenta, Adu, Zeljković.
Rozhodčí: Van der Eijk – Bluemink, De Groot.Přejít na online reportáž