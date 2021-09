Union Berlín, zatím neporažený. Změní to Slavia? Ševčík: Vždy chceme vyhrát

Loni začátek pohárové základní skupiny nezvládli, na to ale v pražské fotbalové Slavii nikdo ani nepomyslel. „Je to rok a my chceme vyhrát každý zápas. S tím do Evropské konferenční ligy jdeme,“ uvedl záložník Petr Ševčík před večerním duelem s Unionem Berlín.