Plškův gól zařídil fotbalistům Puskás Akadémie remízu v Turku

Evropská konferenční fotbalová liga 1. předkolo, 1. zápasy Liepaja (Lot.) - Struga (Sev. Mak.) 1:1 Sileks (Sev. Mak.) - Petrocub Hincesti (Mold.) 1:1 Noah (Arm.) - KuPS Kuopio (Fin.) 1:0 Inter Turku - Puskás Akadémia 1:1 Honka Espoo (Fin.) - NSÍ Runavík (Faer. ostr.) 0:0 Sant Julia (And.) - Gzira (Mal.) 0:0 RFS (Lot.) - KÍ Klaksvík (Faer. ostr.) 2:3 Suduva (Lit.) - Valmiera (Lot.) 2:1 Levadia Tallinn - St Joseph’s (Gibr.) 3:1 Dundalk (Ir.) - Newtown (Wal.) 4:0 Žilina - Dila Gori (Gruz.) 5:1 Racing-Union (Luc.) - Breidablik (Isl.) 2:3 Milsami Orhei (Mold.) - FK Sarajevo 0:0 Glentoran (Sev. Ir.) - The New Saints (Wal.) 1:1 Europa (Gibr.) - Kauno Žalgiris 0:0 Fehérvár - Ararat Jerevan 1:1 Bala Town (Wal.) - Larne (Sev. Ir.) 0:1 Paide Linnameeskond (Est.) - Vratislav 1:2 Hafnarfjördur (Isl.) - Sligo Rovers (Ir.) 1:0 Partizani (Alb.) - Sfintul Gheorghe (Mold.) 5:2 Škupi (Sev. Mak.) - Llapi (Kos.) 2:0 Domžale (Slovin.) - Swift Hesper (Luc.) 1:0 Birkirkara (Mal.) - La Fiorita (San Mar.) 1:0 Drita (Kos.) - Dečič (Č. Hora) 2:1 Sutjeska (Č. Hora) - Gagra (Gruz.) 1:0 Velež (Bos.) - Coleraine (Sev. Ir.) 2:1 Maribor - Urartu (Arm.) 1:0 Tre Penne (San Mar.) - Dinamo Batumi 0:4 Široki Brijeg (Bos.) - Vllaznia (Alb.) 3:1 21:45 Stjarnan - Bohemians