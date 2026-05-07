Horníček si finále Evropské ligy nezahraje. O triumf se utkají Freiburg a Aston Villa

Druhá nejprestižnější pohárová soutěž v Evropě vyvrcholí 20. května v Istanbulu. Freiburg si zahraje finále některé ze soutěží UEFA poprvé. Aston Villa je v prvním pohárovém finále od roku 1982, kdy ovládla Pohár mistrů evropských zemí, předchůdce Ligy mistrů.
Třiadvacetiletý Horníček měl šanci, že by v případě postupu do finále usiloval jako desátý Čech v historii o triumf v Poháru UEFA/Evropské lize. To se ale nepovedlo. Sen Bragy o druhé účasti ve finále soutěže dostal trhliny už v šesté minutě, kdy Dorgeles nedovoleně zastavil unikajícího Besteho a rozhodčí Massa ho vyloučil.
V 19. minutě využil početní výhodu po šťastném odrazu Kübler. Před koncem poločasu Manzambi vypálil zpoza vápna a Horníčkovi nedal šanci. V závěru úvodního dějství nastřelila Braga tyč, stejně jako domácí zkraje druhé půle. Hosty pak několika skvělými zákroky podržel Horníček, jenže v 72. minutě inkasoval potřetí, hlavou se opět trefil Kübler. Utkání ještě zdramatizoval Victor, na kýžený druhý gól, který by znamenal prodloužení, však hosté nedosáhli.
Střelecký účet Aston Villy otevřel v první půli Watkins, po změně stran se z penalty prosadil Buendía a po něm v 77. a 80. minutě McGinn. Birminghamský celek ukončil sérii tří soutěžních proher, Nottingham napříč všemi soutěžemi našel přemožitele po 10 zápasech.
Trenér Emery je se čtyřmi triumfy v Evropské lize rekordmanem, po třech prvenstvích se Sevillou a jednom s Villarrealem nyní může dokráčet na vrchol s „Villans“. V minulé sezoně ovládl soutěž Tottenham, z německých celků naposledy v roce 2022 uspěl Frankfurt.
Anglický fotbal bude mít zástupce v každém ze tří pohárových finále, což se ještě žádné zemi předtím nepovedlo. Arsenal v úterý postoupil do závěrečného souboje v Lize mistrů, jiný londýnský tým Crystal Palace dnes došel do finále Konferenční ligy.
19. Kübler
41. Manzambi
72. Kübler
79. P. Victor
Atubolu – Kübler (80. Makengo), Ginter, Lienhart, Treu – Eggestein, Höfler – Beste (81. Ogbus), Manzambi, Grifo (C) (90+2. Höler) – Matanović.
Horníček – Víctor Gómez, V. Carvalho (65. Moscardo), Oliveira, Lagerbielke – Moutinho (C), Tiknaz (77. G. Martínez), Gorby – Dorgeles, Zalazar (65. Navarro), P. Victor.
Müller, Huth – Jung, Scherhant, Irié, Philipp, Günter, Tarnutzer, Steinmann.
Sá, Bellaarouch – Lelo, el-Wazání, Horta, Da Rocha, Noro, Mordomo Silva, Luisinho.
62. P. Victor, 65. Gorby, 71. Tiknaz, 90+4. G. Martínez
6. Dorgeles
Rozhodčí: D. Massa – F. Meli, S. Alassio (všichni ITA)
36. Watkins
58. Buendía
77. McGinn
80. McGinn
E. Martínez – Lindelöf (74. Bogarde), Konsa, Torres (90. Luiz) – Cash, McGinn (C) (90. Bailey), Buendía (86. Sancho), Tielemans, Digne – Watkins, Rogers (90. Mings).
Ortega – Cunha (88. Murillo), Milenković, Morato (71. Bakwa), Williams – Hutchinson (88. Sinclair), N. Domínguez, Anderson, McAtee (46. Yates) – Jesus – Wood (C) (71. Lucca).
Bizot, J. Wright – Elliott, A. García, Abraham, Maatsen.
Sels, Willows – I. Sangaré, Gibbs-White, Ndoye, Whitehall, Hanks.
18. Morato, 45+3. Cunha, 52. Miguel - asistent trenéra
Rozhodčí: Nyberg (SWE) – Beigi (SWE), Söderkvist (SWE)