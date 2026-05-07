Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Horníček si finále Evropské ligy nezahraje. O triumf se utkají Freiburg a Aston Villa

Autor: ,
  23:10
Fotbalisté Bragy s českým gólmanem Lukášem Horníčkem si finále Evropské ligy nezahrají. V prvním semifinálovém utkání sice zdolali Freiburg 2:1, v odvetě v Německu ale v dlouhém oslabení prohráli 1:3. Bundesligový tým čeká v závěrečném duelu Aston Villa, která v anglickém souboji doma rozdrtila 4:0 Nottingham Forest, jemuž tak nestačilo úvodní vítězství 1:0.
Lukáš Horníček z Bragy inkasuje gól na hřišti Freiburgu.

Lukáš Horníček z Bragy inkasuje gól na hřišti Freiburgu. | foto: AP

Lukáš Horníček z Bragy inkasuje gól na hřišti Freiburgu.
Johan Manzambi z Freiburgu oslavuje svůj gól.
Víctor Gómez z Bragy se snaží překonat Noaha Atuboluu z Freiburgu.
Ollie Watkins dává první branku Aston Villy.
11 fotografií

Druhá nejprestižnější pohárová soutěž v Evropě vyvrcholí 20. května v Istanbulu. Freiburg si zahraje finále některé ze soutěží UEFA poprvé. Aston Villa je v prvním pohárovém finále od roku 1982, kdy ovládla Pohár mistrů evropských zemí, předchůdce Ligy mistrů.

Třiadvacetiletý Horníček měl šanci, že by v případě postupu do finále usiloval jako desátý Čech v historii o triumf v Poháru UEFA/Evropské lize. To se ale nepovedlo. Sen Bragy o druhé účasti ve finále soutěže dostal trhliny už v šesté minutě, kdy Dorgeles nedovoleně zastavil unikajícího Besteho a rozhodčí Massa ho vyloučil.

Johan Manzambi slaví druhou branku Freiburgu proti Braze.

V 19. minutě využil početní výhodu po šťastném odrazu Kübler. Před koncem poločasu Manzambi vypálil zpoza vápna a Horníčkovi nedal šanci. V závěru úvodního dějství nastřelila Braga tyč, stejně jako domácí zkraje druhé půle. Hosty pak několika skvělými zákroky podržel Horníček, jenže v 72. minutě inkasoval potřetí, hlavou se opět trefil Kübler. Utkání ještě zdramatizoval Victor, na kýžený druhý gól, který by znamenal prodloužení, však hosté nedosáhli.

Střelecký účet Aston Villy otevřel v první půli Watkins, po změně stran se z penalty prosadil Buendía a po něm v 77. a 80. minutě McGinn. Birminghamský celek ukončil sérii tří soutěžních proher, Nottingham napříč všemi soutěžemi našel přemožitele po 10 zápasech.

Ollie Watkins dává první branku Aston Villy.

Trenér Emery je se čtyřmi triumfy v Evropské lize rekordmanem, po třech prvenstvích se Sevillou a jednom s Villarrealem nyní může dokráčet na vrchol s „Villans“. V minulé sezoně ovládl soutěž Tottenham, z německých celků naposledy v roce 2022 uspěl Frankfurt.

Anglický fotbal bude mít zástupce v každém ze tří pohárových finále, což se ještě žádné zemi předtím nepovedlo. Arsenal v úterý postoupil do závěrečného souboje v Lize mistrů, jiný londýnský tým Crystal Palace dnes došel do finále Konferenční ligy.

Evropská liga
7. 5. 2026 21:00
Freiburg Freiburg : SC Braga SC Braga 3:1 (2:0)

první zápas 1:2 - postupuje tým Freiburg

Góly:
19. Kübler
41. Manzambi
72. Kübler
Góly:
79. P. Victor
Sestavy:
Atubolu – Kübler (80. Makengo), Ginter, Lienhart, Treu – Eggestein, Höfler – Beste (81. Ogbus), Manzambi, Grifo (C) (90+2. Höler) – Matanović.
Sestavy:
Horníček – Víctor Gómez, V. Carvalho (65. Moscardo), Oliveira, Lagerbielke – Moutinho (C), Tiknaz (77. G. Martínez), Gorby – Dorgeles, Zalazar (65. Navarro), P. Victor.
Náhradníci:
Müller, Huth – Jung, Scherhant, Irié, Philipp, Günter, Tarnutzer, Steinmann.
Náhradníci:
Sá, Bellaarouch – Lelo, el-Wazání, Horta, Da Rocha, Noro, Mordomo Silva, Luisinho.
Žluté karty:
Žluté karty:
62. P. Victor, 65. Gorby, 71. Tiknaz, 90+4. G. Martínez
Červené karty:
Červené karty:
6. Dorgeles

Rozhodčí: D. Massa – F. Meli, S. Alassio (všichni ITA)

Evropská liga
7. 5. 2026 21:00
Aston Villa Aston Villa : Nottingham Nottingham 4:0 (1:0)

první zápas 0:1 - postupuje tým Aston Villa

Góly:
36. Watkins
58. Buendía
77. McGinn
80. McGinn
Góly:
Sestavy:
E. Martínez – Lindelöf (74. Bogarde), Konsa, Torres (90. Luiz) – Cash, McGinn (C) (90. Bailey), Buendía (86. Sancho), Tielemans, Digne – Watkins, Rogers (90. Mings).
Sestavy:
Ortega – Cunha (88. Murillo), Milenković, Morato (71. Bakwa), Williams – Hutchinson (88. Sinclair), N. Domínguez, Anderson, McAtee (46. Yates) – Jesus – Wood (C) (71. Lucca).
Náhradníci:
Bizot, J. Wright – Elliott, A. García, Abraham, Maatsen.
Náhradníci:
Sels, Willows – I. Sangaré, Gibbs-White, Ndoye, Whitehall, Hanks.
Žluté karty:
Žluté karty:
18. Morato, 45+3. Cunha, 52. Miguel - asistent trenéra

Rozhodčí: Nyberg (SWE) – Beigi (SWE), Söderkvist (SWE)

Vstoupit do diskuse

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Ludogorec Razgrad
2:1
Ferencváros
Ferencváros
2:0
Ludogorec Razgrad
Panathinaikos Atény
2:2
FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
1:1
Panathinaikos Atény
Dinamo Záhřeb
1:3
KRC Genk
KRC Genk
3:3P
Dinamo Záhřeb
PAOK Soluň
1:2
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
PAOK Soluň
Celtic Glasgow
1:4
Stuttgart
Stuttgart
0:1
Celtic Glasgow
Fenerbahce Istanbul
0:3
Nottingham
Nottingham
1:2
Fenerbahce Istanbul
Brann Bergen
0:1
Boloňa
Boloňa
1:0
Brann Bergen
Lille
0:1
Crvena Zvezda Bělehrad
Crvena Zvezda Bělehrad
0:2P
Lille
Ferencváros
2:0
SC Braga
SC Braga
4:0
Ferencváros
Panathinaikos Atény
1:0
Real Betis
Real Betis
4:0
Panathinaikos Atény
KRC Genk
1:0
Freiburg
Freiburg
5:1
KRC Genk
Celta Vigo
1:1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0:2
Celta Vigo
Stuttgart
1:2
FC Porto
FC Porto
2:0
Stuttgart
Nottingham
0:1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1:2
Nottingham
Boloňa
1:1
AS Řím
AS Řím
3:4P
Boloňa
Lille
0:1
Aston Villa
Aston Villa
2:0
Lille
SC Braga
1:1
Real Betis
Real Betis
2:4
SC Braga
Freiburg
3:0
Celta Vigo
Celta Vigo
1:3
Freiburg
FC Porto
1:1
Nottingham
Nottingham
1:0
FC Porto
Boloňa
1:3
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Boloňa
SC Braga
2:1
Freiburg
Freiburg
3:1
SC Braga
Nottingham
1:0
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Nottingham

Nejčtenější

Bayern - PSG 1:1, Pařížané si opět zahrají finále LM. Pomohl jim i sporný moment

Fotbalisté PSG slaví postup do finále Ligy mistrů.

Fotbalisté Paris St. Germain se stejně jako loni dostali do finále Ligy mistrů. V odvetném zápase semifinále na půdě mnichovského Bayernu uhráli ve středu večer remízu 1:1. V součtu z obou zápasů tak...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Sparta - Jablonec 2:0, výhra v režii Kuchty. Domácím pomohlo vyloučení Sobola

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. V úvodním kole nadstavby porazili Jablonec 2:0 a příště v derby jim půjde o to, aby neprohráli a odložili slávistické oslavy titulu. Proti...

Udělám všechno, aby si ti dva pitomci už u nás nezapískali. Kania se obul do sudích

Co to bylo? Šéf fotbalového Liberce Ondřej Kania prožil těžkou sobotu. Jeho...

Nejdřív si ulevil na sítích, pak Ondřej Kania, majitel fotbalového Liberce, zkritizoval sobotní prohru 1:2 se Slavií ještě v pondělí před kamerami. „Udělám všechno pro to, aby ti dva pitomci u videa,...

Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.

Dlouho ležel na trávníku, nejspíš nějakou dobu v bezvědomí, než ho eskortovali lékaři na nosítkách. Po zásahu loktem do spánku musel liberecký záložník Petr Hodouš na vyšetření do nemocnice, přesto...

Rayo znovu vyzrálo na Štrasburk, ve finále Konferenční ligy vyzve Crystal Palace

Alemao slaví branku Rayo Vallecano.

Ve finále Konferenční ligy se 27. května v Lipsku utkají fotbalisté Crystal Palace a Rayo Vallecano. Anglický nováček v soutěži zdolal Šachtar Doněck i podruhé, tentokrát doma 2:1. Španělský zástupce...

7. května 2026  23:18

Horníček si finále Evropské ligy nezahraje. O triumf se utkají Freiburg a Aston Villa

Lukáš Horníček z Bragy inkasuje gól na hřišti Freiburgu.

Fotbalisté Bragy s českým gólmanem Lukášem Horníčkem si finále Evropské ligy nezahrají. V prvním semifinálovém utkání sice zdolali Freiburg 2:1, v odvetě v Německu ale v dlouhém oslabení prohráli...

7. května 2026  23:10

Disciplinárka zahájila řízení s Mosesem, Bohemians zaplatí bezmála půl milionu

Domácí fanoušci během zápasu proti Spartě.

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se slávistou Davidem Mosesem za tvrdý zásah loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce. Komise rovněž potrestala Bohemians Praha 1905 za...

7. května 2026  17:35

Chce někdo baráž? Opavský kouč o bláznivé 2. lize: Tento ročník bude památný

Ústí nad Labem, 6. 5. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SFC...

Pět zápasů nevyhráli, uďobli jen dva body, přesto jsou fotbalisté Opavy kandidáty na baráž o nejvyšší soutěž. Chcete lepší důkaz, jak bláznivá letos druhá liga je? Místo rvačky o postup si soupeři...

7. května 2026  14:30

Guľa do Sigmy? Spíš ne. Olomouc řeší, koho na lavičku, ve hře je i setrvání Hapala

Sparťanský trenér Brian Priske (vpravo) se po pohárovém zápase s Rigou zdraví s...

Vyřešení trenérské otázky ve fotbalové Sigmě je stále v nedohlednu. Alespoň tak hovoří informace iDNES.cz, podle nichž vedení olomouckého celku s žádným trenérem ještě nezahájilo intenzivní námluvy.

7. května 2026  13:38

Enriqueho fotbalová mašina. Říkal jsem vám, že jsme nejlepší, smál se kouč PSG

Kouč PSG Luis Enrique během odvety s Bayernem.

Po prvním zápase varoval, že jeho svěřenci budou potřebovat navzdory výhře ještě alespoň tři góly. Nakonec jim stačil v odvetě na půdě Bayernu jeden a k tomu takřka dokonalý defenzivní výkon....

7. května 2026  13:01

Derby odpíská Rouček. U videa bude Radina, který vyloučil Chorého za plivnutí

Rozhodčí Karel Rouček ukazuje Angelu Preciadovi žlutou kartu.

Pokud slávisté zvítězí, získají titul. Rozhodující utkání se Spartou v nadstavbě fotbalové ligy odřídí rozhodčí Karel Rouček, který už dvakrát boj odvěkých rivalů pískal. V obou případech byla...

7. května 2026  11:22

Že neumím hrát fotbal? Dembélé postup do finále oslavil starým videem spoluhráče

Ousmane Dembélé slaví gól do sítě Bayernu Mnichov v odvetě semifinále Ligy...

Na oslavu postupu do finále Ligy mistrů si Ousmane Dembélé, hvězda fotbalistů Paris St. Germain, na Instagram pověsil archivní video, na němž jeho někdejší barcelonský spoluhráč Gavi odpovídá...

7. května 2026  11:01

Bizarní pravidlo, o němž nikdo nevěděl? Bayern si stěžoval na ruku ve vápně

Diskuze fotbalistů Bayernu s rozhodčím Joaem Pinheirem.

Aby se v dalším utkání fotbalové Ligy mistrů neřešila kontroverzní situace ve vápně? Těžko! Tentokrát v hlavní roli ruka pařížského Joaa Nevese, kterého ve vlastní šestnáctce na Bayernu (1:1) trefil...

7. května 2026  10:06

Nádvorník bědoval. A příbramský hrdina se opřel do Artisu: Nic pro mě neznamená

Fotbalisté Artisu Brno po zápase s Příbramí.

Fotbalisté Artisu ve středečním zápase v rámci vloženého 27. kola druhé ligy prohráli s Příbramí 0:2 a zkomplikovali si boj o příčky zajišťující baráž o nejvyšší soutěž. Zato Středočeši se vyškrábli...

7. května 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Bayern - PSG 1:1, Pařížané si opět zahrají finále LM. Pomohl jim i sporný moment

Fotbalisté PSG slaví postup do finále Ligy mistrů.

Fotbalisté Paris St. Germain se stejně jako loni dostali do finále Ligy mistrů. V odvetném zápase semifinále na půdě mnichovského Bayernu uhráli ve středu večer remízu 1:1. V součtu z obou zápasů tak...

6. května 2026  20:45,  aktualizováno  23:28

Béčko Sparty živí naději, rezerva Slavie schytala debakl. Táborsko je blízko baráži

Jihlavský Omotoye (v žlutém) sice vstřelil gól Českým Budějovicím, Jihlava ale...

Fotbalisté Sparty B ve vloženém 27. kole druhé ligy rozdrtili ve středu v záchranářském souboji Prostějov 5:1 a oživili naději na udržení. Na poslední místo se za Pražany po porážce 1:3 v Českých...

6. května 2026  19:49,  aktualizováno  21:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.