Remíza 1:1 s norským Lilleströmem, který hrál ještě před rokem doma pouze druhou ligu, je zatraceně málo. I proto se z letenských tribun po závěrečném hvizdu linul pískot. Tyhle body mohou Spartě na konci ligové fáze ukrutně chybět.
„Se*e nás to!“ ulevil si před televizní kamerou Matěj Jurásek. „Dostali jsme góla těsně před koncem, což se prostě nesmí stát,“ láteřil.
Český fotbal má za sebou mimořádně nepovedený týden. Nejprve Slavia v úterý vybouchla v Ázerbájdžánu, když v Lize mistrů nestačila na největšího outsidera soutěže Sabah Baku. A ve čtvrtek pohárová bída pokračovala nejen na Spartě.
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POHLED: Evropské kouzlo Slavie je dávno fuč, zabolet to může celý český fotbal
Plzeň zůstává v Evropské lize na nule, protože po domácím výplachu s belgickým Saint-Gilloise nestačila v Budapešti na maďarský Ferencváros. V dresu soupeře se připomněl exsparťanský útočník Veljko Birmančevič, jenž při výhře 2:1 na jeden gól nahrál a před druhým po dravém průniku vybojoval penaltu.
Aspoň za statečnost zasloužil pochvalu Jablonec, který na hřišti Freiburgu, aktuálního lídra německé bundesligy, padl v Konferenční lize těsně 2:3 a za týden doma na Střelnici přivítá Brighton, pro změnu třetí tým z Premier League.
Sparťané, kteří mají v tabulce čtyři body, příště narazí na Olympiakos a ve zbytku základní fáze Evropské ligy vyzvou ještě Bournemouth, Alkmaar, Salcburk, Crystal Palace a Rennes.
Sami si zkuste spočítat, zda ještě uhrají šest až sedm bodů, které by měly postačit k postupu. Brnkačka to určitě nebude, že?
Ve čtvrtek měli bez debat porazit mančaft, který se do Evropy dostal přes triumf v domácím poháru. Lilleström dorazila podpořit tisícovka příznivců ve žlutočerném, kterým se v Norsku přezdívá kanárci. Před výkopem ukázněně fandili, křepčili a mávali šálami.
Koneckonců pro klub z městečka nedaleko Osla to byl první venkovní zápas v hlavní fázi evropské soutěže po čtvrt století. I po konci zápasu tak zůstával roh stadionu s hostujícími vlajkonoši dlouho narvaný. A pořádně se slavilo.
Přitom jejich oblíbenci dlouho působili v Praze jako zdvořilí návštěvníci. Zacouvali na vlastní půlku, ale obměněná sestavy Sparty na pozornou defenzivu soupeře nedokázala vyzrát.
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Sparta ztratila. Ale musíte souhlasit, že jsme hráli dobře, přesvědčoval Priske
Útočník Brunes se ve vápně marně natahoval po nepřesných centrech. Křídla Singhateh s Juráskem zůstala utopená u lajn daleko od norské brány. Scházelo zakončení ze střední vzdálenosti, dravější náběhy nebo moment překvapení. Jen se potvrzovalo, jak Sparta v ofenzivě bloumá, když na place schází nebezpečné trio Karabec, Mercado, Alcócer.
Stačilo, aby se po půli objevil na hřišti jeden z nich a hned bylo veseleji.
Kostaričan Alcócer si ukázkově si převzal přihrávku od Brunese a obstřelil vybíhajícího gólmana Dahlberga. Sparta neohromovala. Čtvrteční mač ale dlouho kontrolovala, než se rozběhlo nastavení, v němž norskému trpaslíkovi trefil bod náhradník Olsen.
„Jsem zklamaný z výsledku a hlavně z posledních deseti minut, kdy jsme byli příliš otevření,“ smutnil trenér domácích Brian Priske. Jeho soubor zakončil šňůru pěti výher v řadě. Dánskému kouči navíc vzniká dilema, jak bude dávkovat minuty oporám a klíčovým borcům dál.
Od nedělního ligového zápasu v Ostravě čeká jeho tým šichta sedmi zápasů v 21 dnech.
Sparta má viditelný rozdíl mezi hráči základní sestavy a lavičky. A nemá body, které ji mohly postrčit k postupu.