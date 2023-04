Zvyšte platby klubům, které nehrají poháry, shodli se zástupci evropských lig

Takzvané solidární platby putují do kapes profesionálních týmů, které se evropských pohárů neúčastní. A to proto, že například tvoří konkurenční prostředí a vychovávají fotbalisty pro kluby, které v Evropě hrají.

Podle odhadů European Leagues, což je organizace sdružující čtyřicet evropských fotbalových soutěží, by UEFA od zlomové sezony mohla vygenerovat 4,8 miliardy eur (113 miliard korun) místo stávajících 3,6 miliard eur (85 miliard korun).

„V současné době jdou tři čtvrtiny z ročních výnosů klubům, které se evropských soutěží přímo účastní. Podíl kolem čtyř procent pak putuje těm ostatním, které se nekvalifikují,“ uvedl výkonný ředitel European Leagues Jacco Swart.

Průměrně pak takové týmy ročně inkasují částku 250 tisíc eur (6 milionů korun).

Vzhledem k navýšení příjmů ze soutěží, které organizuje UEFA, by se podle kongresu měly solidární poplatky zvýšit.

„Dojde k rozšíření počtu účastníků a tím i ke zvýšení finančních prostředků, které z ní bude UEFA generovat. Diskuze se vede o tom, aby se solidární příspěvek zvýšil z té nadhodnoty, která teď bude vznikat,“ řekl předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Z původních čtyř procent by tak nezúčastněným klubům nově mohlo putovat deset, což by znamenalo průměrný příspěvek 700 tisíc eur (17 milionů korun).

„V reáliích české nejvyšší soutěže by to znamenalo, že kluby neúčastnící se evropských soutěží by dostaly za sezonu o několik milionů více. To už jsou pro ně signifikantní peníze. To je pro nás jako menší nebo středně velkou ligu důležité,“ poznamenal Svoboda.

A o to jde organizaci především. Chránit zájem těch, jejichž hlas by v obležení silných a bohatých hráčů zapadl. „Nebojujeme v bitvě, která by měla uškodit jakémukoli účastníkovi. Snažíme se, aby UEFA nastavila prostředí, které bude co nejvíce vyhovovat celému systému,“ poznamenal Swart.

Předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda (vpravo) na kongresu European Leagues s předsedou správní rady European Leagues Clausem Thomsenem.

„Základem současného formátu je solidarita silnějších, kteří jsou ochotní se o získané prostředky dělit. Cílem je hájit zájmy slabších lig. My k tomu můžeme přispět tím, že budeme hovořit jednotným hlasem a vytvářet tlak na evropské fotbalové autority,“ doplnil Svoboda ke společnému stanovisku kongresu.

Ten se koná dvakrát ročně, LFA organizovala letošní jarní třídenní setkání v Praze. „Jsme poměrně mladá organizace. Tohle byla první významná akce, kterou jsme hostili. Jsem rád, že jsme mohli pozvat zástupce z 31 zemí a mohli jim představit naši ligu, jak je u nás fotbal organizovaný. Jak jsem slyšel reakce kolegů, tak všichni byli spokojeni,“ uzavřel Svoboda.