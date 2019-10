Barcelonští o Slavii: Kouč ocenil Součka, stoper děkoval Trpišovskému

„Připravujeme se na skvělého, těžkého soupeře,“ prohlásil trenér Ernesto Valverde. „Viděli jsme oba zápasy v Lize mistrů, viděli jsme, jak na jaře vyřadili Sevillu. Slavia je soupeř, který se staví ke každému zápasu čelem, útočí v mnoha lidech, hodně běhá. Budeme muset odehrát skvělý zápas, abychom vyhráli.“

Nejen Valverde chválil. Podobně mluvil i obránce Clement Lenglet:

„Mají talentovaný tým, silnou ofenzivu, rádi útočí. Potrápili Inter i Borussii, mohou si vytvářet šance a ohrozit i nás. Víme, co dělat, abychom jim dokázali čelit, ale máme respekt. Slávisté dělají svou práci dobře.“

Hezky se ta slova musela slávistům poslouchat. Zvlášť, když barcelonští v několika odpovědích vypíchli i jejich největší přednost: fyzickou připravenost.



„Víme o tom, že je Slavia nejběhavějším týmem celé Ligy mistrů. Umí na soupeře vytvořit tlak,“ ocenil kouč Valverde. „Je to výhoda Slavie, její velká přednost, že se umí po útoku rychle stáhnout. Očekávám, že nás bude i vytrvale napadat. Bude to zajímavá výzva, ale my jsme na vysoké tempo soupeřů zvyklí.“

Když měl barcelonský trenér pojmenovat hlavní slávistickou hrozbu, nejdřív se zdálo, že bude chválit týmový přístup a konkrétní nebude. Ale jedno jméno nakonec přece jen vypíchl: „Souček je šikovný hráč. Umí řídit tempo hry, žene tým dopředu, hodně rozehrává a zároveň tmelí střed hřiště.“

Clement Lenglet

Lenglet zase reagoval na slova Jindřicha Trpišovského - trenér Slavie ho označil za hráče, který ho v poslední době v zápasech Barcelony zaujal nejvíc.

ONLINE: Slavia vs. Barcelona podrobná reportáž ze zápasu od 21:00

„Rád bych mu poděkoval, velmi si toho cením,“ prohodil zdvořile. „Už minulý rok byl velice dobrý a novou sezonu jsem začal taky slušně. Cítím se dobře, trenér a lidi v klubu mi věří. Ale můžu být ještě lepší, pořád mám rezervy.“



Ty má stále i Barcelona, ale zápas od zápasu se zlepšuje. V lize se vyšvihla do čela, o víkendu porazila Eibar s přehledem 3:0 a do Prahy dorazila v dobrém rozmaru. Ale s respektem.

„Víme, jak je Slavia nebezpečná,“ přesvědčoval Valverde opakovaně. „Remizovala s Interem, hrála velmi osobitě, dominovala, málem vyhrála. Hraje hodně dopředu, vede českou ligu, nepochybuju, že se o její kvalitě taky přesvědčíme. Na papíře jsme favorité, ale fotbal se hraje jedenáct proti jedenácti. A těch jedenáct proti nám bude hodně běhat.“



Valverde neprozradil, jestli do zápasu pošle i hlavní hvězdu, Lionela Messiho. Jen naznačil, že se sestava proti víkendovému zápasu může protočit: „Možná dojde k nějaké změně, nabízí se třeba zařazení Dembeleho. Máme většinu hráčů zdravých, proto se otevírají různé varianty. Je příjemné, že máme na výběr. Stejně jako to, že když vyhrajeme můžeme už rozhodnout o postupu.“