Silný zápas pro ten Haga. Je legendou Twente, kde kdysi prožil i tragédie

V Twente vyrostl jako hráč, později zde začal i trenérskou kariéru. „Jeho vztahy tam jsou pořád velmi úzké,“ píše BBC, která ten Hagův příběh z nizozemského klubu i města přinesla

„Twente mi dalo hodně, ta historie je dlouhá,“ řekl ten Hag na úterní tiskové konferenci před zápasem Evropské ligy.

Jako odchovanec se dostal do prvního týmu, v němž strávil drtivou většinu kariéry – devět let. Na angažmá v De Graafschapu, Waalwijku a Utrechtu mu dohromady stačily jen čtyři sezony.

Erik ten Hag narozen 2. února 1970 Bývalý nizozemský obránce a současný trenér Hráčská kariéra: Twente Enschede (1989 až 1990, 1992 až 1994, 1996 až 2002), De Graafschap (1990 až 1992), Waalwijk (1994 až 1995), Utrecht (1995 až 1996) Trenérská kariéra: dorost Twente (2002 až 2006), asistent Twente (2006 až 2009), asistent PSV Eindhoven (2009 až 2012), Go Ahead Eagles (2012 až 2013), Bayern Mnichov B (2013 až 2015), Utrecht (2015 až 2017), Ajax Amsterdam (2017 až 2022), Manchester United (2022 až ?) Zajímavost: V zimě 2015, když vedl rezervu Bayernu, se o něj zajímala Sparta.

Když ve dvaatřiceti v roce 2002 hráčskou kariéru ukončil, začal v Twente trénovat. Prošel mládeží a jako asistent byl i u prvního týmu. Když k němu přišel Steve McClaren, nechal známý anglický kouč ten Hagovi první dva měsíce hlavní slovo.

„Twente je klub, který sleduju nejvíc. Ale ne jako trenér, ale jako fanoušek,“ zdůraznil ten Hag.

Prožil v něm radost i smutek, musel se vyrovnat i s tragédiemi. Poprvé v červnu 1989.

Jeho spoluhráč a kamarád Andy Scharmin byl kapitánem nizozemské reprezentace do 21 let a jako součást výběru hráčů surinamského původu hrajících nizozemskou ligu odletěl k přípravnému utkání do Surinamu, někdejšímu závislému nizozemskému území v Jižní Americe.

Při přistání letadlo havarovalo, zahynulo 176 lidí na palubě včetně Scharmina, jeho spoluhráčů i trenéra.

„Andy byl skvělý sportovec a můj přítel,“ zmínil ten Hag před pár lety. Oba kamarádi pocházeli z městečka Haaksbergen u Enschede.

„Nikdy nezapomenu na okamžik, když spoluhráč Edwin Hilgerink stál u mých dveří a řekl mi, že se s ním a jeho matkou zřítilo letadlo,“ řekl ten Hag před pár lety.

„Pro klub to byla obrovská tragédie,“ poznamenal nyní Theo Snelders, tehdejší brankář Twente.

Tenkrát ten Hag zrovna z juniorky povýšil do prvního týmu a když se o rok později chystal do druholigového De Graafschapu, aby jako mladík pravidelně hrál, zasáhla ho další rána.

Po úvodním zápase Twente v sezoně při návratu domů zemřel při autonehodě záložník Tom Krommendijk. Dvě tragédie v jednom klubu během čtrnácti měsíců.

Erik ten Hag (vpravo) ještě coby stoper Twente Enschede v roce 2000 v zápase proti Ajaxu Amsterdam se snaží zastavit Daniho.

O deset let později v květnu 2000 postihla katastrofa město Enschede. Při obřím výbuchu skladu se zábavní pyrotechnikou zemřelo 23 lidí, takřka tisíc utrpělo zranění. Na čtyři stovky domů byly zničeno a patnáct stovek budov značně poškozeno. Čtvrť Roombeek nedaleko centra museli znovu postavit.

Ten Hag byl v té době kapitánem Twente, které tři dny po tragédii remizovalo v Bredě 2:2. Pro všechny hostující hráče šlo o značně emoční zápas.

V následující sezoně ten Hag přivedl tým k triumfu v Nizozemském poháru, první klubové trofeji po 24 letech.

„Všechny ty tragédie město a klub sblížily. V holandštině existuje slovo Noaberschap. Znamená, že si lidé navzájem pomáhají a sousedi na sebe dohlíží, starají se. To symbolizuje východ Holandska. To je Twente,“ říká někdejší gólman Theo Snelders.