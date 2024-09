Ten chlapec má kuráž. Další brazilský zázrak už střílí góly v Lize mistrů

Hele, koukni nalevo! Tam letí Kylian Mbappé. Aby všechny nepředhonil a nedostal se díky své raketové rychlosti do ofsajdu, musí trochu brzdit. Co uděláte vy? Přece přihrajete. Lhostejno komu.

Určitě nevystřelíte nazdařbůh z osmadvaceti metrů, když vedle vás v relativně lepších pozicích nabíhá fotbalová šlechta.

Jenže on vystřelil. Vážně vystřelil! „Přišlo mi to jako nejlepší rozhodnutí,“ pravil Endrick, jakmile se dohrálo.

Všechna rozeběhnutá esa Realu Madrid se v tu ránu zastavila a zírala, co ten drobný kudrnatý chlapec udělal. V páté minutě nastavení vší silou napřáhl levačkou a praštil do míče. Ani brankář Nübel ze Stuttgartu tu přízemní ránu nečekal, takže skočil o něco později, než měl. Balon zaplul do sítě, Real Madrid vyhrál 3:1 a Endrick slavil. Stal se nejmladším hráčem Realu, který kdy skóroval v Lize mistrů. Bylo mu osmnáct a k tomu osmapadesát dní.

Dřív to ani nešlo, protože smlouva začala platit až v den jeho plnoletosti. Real Madrid půldruhého roku čekal, než Endrick oslavil osmnáct.

Endrick z Realu Madrid oslavuje gól v zápase se Stuttgartem.

Co si o něm myslí Don Carlo? Rozhodně ho nečekejte každý zápas v základní sestavě, na to ještě není stavěný, nicméně talent je to obrovský. Stačilo v úterý sledovat, jak chladnokrevně se zachoval proti Stuttgartu. Však i Raúl, kanonýr madridské historie, skóroval jako teenager o více než padesát dní později.

„Ten chlapec má kuráž. Viděli jste, co udělal před gólem? Zvolil to nejtěžší řešení, protože byl přesvědčený, že to vyjde. Je statečný,“ prohlásil trenér Carlo Ancelotti. A když něco řekne Don Carlo, zpravidla to sedí.

Tak pozor na Endricka! Když se nepokazí, bude šplhat do fotbalových výšin. V úvodním kole Ligy mistrů, která se hraje v novém formátu šestatřiceti týmů v jediné tabulce, zaujal především ohňostroj gólů.

Bayern Mnichov rekordní devítkou pokořil nebožáky z Dinama Záhřeb, přičemž útočník Harry Kane se trefil čtyřikrát (třikrát z penalty).

Juventus dal pod novým portugalským trenérem Fonsekou nakládačku 3:1 Eindhovenu.

Aston Villa, po více než čtyřiceti letech v nejlepší klubové soutěži, celkem snadno vykradla Bern.

Liverpool v bitvě gigantů pohodlně otočil skóre na hřišti AC Milán.

A pak tu byl brazilský kudrnáč Endrick Felipe Moreira de Sousa.

Endrick (vpravo) z Realu Madrid stílí gól v zápase s Stuttgartem.

Nebojte, já si ho pohlídám

Bylo mu jedenáct, když jeho táta Douglas odešel od rodiny. To už se v hlavním městě Brasília dávno vědělo, co malý Endrick umí. Kopal za různé kluby v rajonu a všude vynikal hbitostí, drzostí, šikovností s míčem a góly. Chvíli ho sledujte a budete se ptát, jestli náhodou nemá balon přilepený na tkaničce.

„To je od boha. Nemůžu ten dar ztratit. Nemůžu sejít z cesty,“ říká s nábožnou úctou.

Kamarádi mu říkají Bobby, z fleku vám zatančí sambu a s míčem předvede žonglérské umění. Není o tolik jiný než další extra talentovaní Brazilci. Liší se však v pracovitosti, jinak by si ho přece Real nezamluvil už v šestnácti.

Domluvil se s Palmeiras, tradičním klubem ze Sao Paula, že by toho kluka bral. Jak by také ne, když během pěti let v žákovských týmech zvládl 165 gólů v 169 soutěžních zápasech.

Endrick přitom není žíznivý bombarďák, který by střílel hlava nehlava. Dokáže šlápnout na balon, hru roztáhne do křídel, přemýšlí v rychlosti. Real oznámil jeho příchod už před dvěma lety, dohoda s jeho rodiči a s Palmeiras byla platná. Přestupní částka s bonusy se odhaduje na půldruhé miliardy korun.

</CS>Samozřejmě je to jistý hazard, protože u osmnáctiletého fotbalisty nikdy nemáte jistotu, jestli pod návalem popularity a milionů neselže. U Endricka se zatím zdá, že jde všechno správně. Je cílevědomý, poslušný a v dobrém kolektivu. „Já si ho pohlídám,“ slíbil spoluhráč Rodrygo. Mimochodem, je to jen pár dní, co se Endrick oženil. Při privátním obřadu si vzal blonďatou přítelkyni Gabrielu. Ano, opravdu je to ročník 2006.

Současný Real vypadá, že by přidrzlé manýry od brazilského teenagera netrpěl. Sám Endrick říká: „Nikdy nic nevzdám. Bojuju, dokud jsem na hřišti.“

V úterý vystřídal v 80. minutě Bellinghama a málo mu stačilo na gólový sprint do dějin Ligy mistrů.