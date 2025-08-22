Je jako stroj. Vysekaný Uchenna nesleze ze hřiště, Priske už se o něj skoro bojí

Urostlý nigerijský stoper je nejvytíženějším fotbalistou nové sezony v Česku, když nebudeme počítat brankáře Petera Vindahla.
Od 19. července nastoupil do deseti zápasů, do všech v základních sestavě. A s výjimkou úvodního duelu v Jablonci, kdy střídal po hodině hry, odehrál všechny minuty, celkem 874 minut.
Vytížení sparťanů
1. zápas 19. července, 10. zápas 21. srpna
Peter Vindahl 10 zápasů, 900 minut
Druhým nejvytíženějším sparťanem je kapitán Haraslín s 689 minutami strávenými na hřišti. Jako by odehrál o dva zápasy méně. S podobnou minutáží následují Pavel Kadeřábek, Jan Kuchta a Kaan Kairinen. Zatímco Uchenna i Haraslín zasáhli do všech deseti zápasů, Kadeřábek s Kuchtou do devíti a Kairinen kvůli lehkému zranění jen do osmi.
Mimo Spartu mají nejvíc odehráno reprezentační středopolař Lukáš Červ z Plzně a jeho spoluhráč Karel Spáčil, který nastupuje na levém kraji. Oba nasbírali už přes sedm set minut, čili víc než většina sparťanů a to i přesto, že Viktoria odehrála o zápas méně.
Vysoký počet minut mají také Václav Jemelka, Amar Memič, Svetozar Markovič i Matěj Vydra, všichni víc než šest set minut. To ukazuje na to, že zatímco sparťanský kouč Brian Priske zátěž rozdělí mezi víc hráčů, jeho plzeňský protějšek Miroslav Koubek rotaci tolik nepoužívá.
Podobně to má i ostravský Pavel Hapal. Baník sice pohárovou kvalifikaci absolvuje rovněž od 2. předkola jako Sparta, ale v lize si duel v Pardubicích odložil a domácí souboj s Teplicemi sudí předčasně ukončil kvůli bouřce.
David Buchta, Erich Prekop, Jiří Boula, Tomáš Rigo, Karel Pojezný i Matěj Šín za sebou ale mají to, co nejvytíženější sparťané, kromě Uchenny samozřejmě.
Vytížení hráčů z ostatních klubů
Baník Ostrava
Viktoria Plzeň
Olomouc
Slavia
Uchenna je nejenže držák, ale zároveň se postupně vypracoval v jednu z opor. Vynaložených padesát milionů korun na jeho lednový příchod z Ostravy se jeví jako výborná investice. Po odchodu reprezentanta Martina Vitíka do Boloně má teď Sparta pozici pravého stopera vyřešenou.
„Musím říct, že za poslední měsíce se zlepšil. Dělá obrovské kroky dopředu. Můžu jen chválit, je učenlivý, snaží se hrát to, co po něm chceme,“ prohlásil trenér Brian Priske.
„Když ho Sparta brala, tak jsem samozřejmě věřil, že se prosadí. Dostal čas na aklimatizaci, otrkal se. Jak teď hraje pravidelně, tak je vidět, jak mu roste sebevědomí, jak si víc dovolí,“ říká Daniel Smejkal, Uchennův agent ze společnosti IFMM.
„Minut dostal opravdu hodně. Skoro se bojím, že ho přetěžujeme,“ přemítal Priske. „Ale je fantastický, odvádí skvělou práci.“
A ani v příštích týdnech si neodpočine. Vzhledem ke kalamitě mezi sparťanskými stopery, kdy se postupně zranili Filip Panák, Elias Cobbaut i Jaroslav Zelený, navíc občas hapruje zdraví i Asgeru Sörensenovi, nesleze ze hřiště do konce srpna.
Jen 70 hodin po čtvrtečním pohárovém utkání s Rigou čeká Spartu ligový duel proti Dukle. Mezi koncem souboje s Duklou a výkopem středeční odvety v Rize uplyne necelých devětašedesát hodin. Až pak bude mít Uchenna o den víc času na odpočinek před nedělním zápasem se Zlínem.
„Viděl jsem hodně hráčů, kteří jsou vysportovaní, vysekaní, jak se říká. Ale co on dokáže v posilovně, to je nevídané. Má to asi v genech. Když na tréninku hrajeme proti sobě, radši se někde schovávám,“ podotkl Haraslín se smíchem.
„Mám z něj radost. Sám si atmosféru v klubu moc pochvaluje. Komunikaci od trenérů, ví, co má hrát,“ líčí Smejkal.
Poslední výkony neunikly ani zahraničním klubům. „Zatím se spíš ptají, jak to s ním je,“ podotýká.