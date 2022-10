Muž, který ničí Plzeň. Když proti ní hraju, skoro vždycky dám gól, říká Džeko

Ve středu večer proti Viktorii nastoupil v kariéře už podesáté.

Inter v pátém kole základní fáze Ligy mistrů vyhrál 4:0 a Džeko dal dva góly. Asi nepřekvapí, že byl zvolen mužem zápasu.

„Pro nás skvělý večer. Věděli jsme, co nám vítězství přinese,“ připomněl Džeko, že výhra pošle Inter do osmifinále Ligy mistrů.

„Kromě prvních patnácti minut, kdy jsme míč hodně ztráceli, jsme hráli dobře. Chtěli jsme dát rychle gól, ale možná na nás trochu dolehla tíha a důležitost zápasu. Ale jakmile jsme skórovali, uklidnili jsme se a hráli to svoje. A když jsme do půle dali druhou branku, bylo skoro už po zápase.“

Edin Džeko proti Plzni za Teplice

česká liga 2005/2006

1 gól (výsledek 3:3) za Manchester City

Liga mistrů 2013/2014

2 góly (3:0 a 4:2) za AS Řím

Liga mistrů 2018/2019

3 góly (5:0) Evropská liga, 2016/2017

3 góly a jedna asistence (4:1, v zápase v Plzni 1:1 neskóroval) za Inter Milán

Liga mistrů 2022/2023

3 góly a 1 asistence (2:0 a 4:0)

Právě Džeko utkání definitivně rozhodl. Ve 42. minutě zvyšoval na 2:0. Nabíhal na zadní tyč, dostal parádní centr a do odkryté brány zakončil.

Svůj druhý gól v utkání vstřelil po hodině hry. Po přihrávce parťáka Lautara Martineze střílel z první k tyči.

Byla to jeho dvanáctá trefa proti Plzni. „Za góly jsem rád,“ pochvaloval si šestatřicetiletý vytáhlý útočník.

Svou „averzi“ proti Plzni začal na jaře 2006. Ve žlutém teplickém dresu pomohl jedním gólem k ligové remíze 3:3. Tenkrát Viktoria ještě nepatřila k české špičce a nehrála evropské poháry.

Mezitím Džeko přestoupil z Teplic do Wolfsburgu a pak do Manchesteru City, s níž se na podzim 2013 znovu podíval do Plzně. Ta podruhé v historii postoupila do Champions League a v prvním duelu přivítala právě City. A Džeko krátce po půli otevřel skóre. Trefil se i v odvetě v Anglii.

Po přestupu do AS Řím na Plzeň narazil na podzim 2016 v Evropské lize. V prvním duelu ve Štruncových sadech se tentokrát neprosadil, všechno si vynahradil v odvětě. Na vítězství 4:1 se podílel hattrickem a asistencí.

O dva roky později se oba týmy potkaly v Lize mistrů a Džeko si opět smlsnul hattrickem. K závěrečnému duelu skupiny do Plzně kvůli zranění nepřicestoval a nebyl tak u porážky 1:2.

Plzeň si na poslední chvíli zajistila třetí příčku ve skupině a přesun do Evropské ligy, římský celek měl jistý postup do osmifinále Champions League.

A letos dorazil do Plzně s Interem. V zářijovém utkání dal první gól a na druhý přihrál Dumfriesovi. Ve středu na San Siro byl vidět i ve hře, rozjížděl útočné akce ve středu pole, zapojoval se do kombinací. A především zase skóroval.

„Edin je výjimečný fotbalista. Když se podíváte na jeho kariéru, kde všude hrál. Byl výborný ve hře a silný v pokutovém území,“ řekl plzeňský kouč Michal Bílek v rozhovoru pro Nova Sport.