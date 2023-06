Jeho gól odstartoval zlatou éru. Zkazí nestárnoucí Džeko bleděmodrou párty?

Právě bosenský útočník totiž na začátku nastaveného času klíčového domácího utkání s Queens Park Rangers srovnal na 2:2, až potom jeho argentinský kolega dokonal zlatý obrat. A zbytek, jak by řekli Angličané, je historie...

Kdo má rád silná slova, mohl by nadnést, že právě Džeko stál u zrodu zlaté éry City. Také proto je až k nevíře, že i zrovna on teď může anglický klub přibrzdit na cestě za letitým snem.

City mají na dosah vytoužený triumf v Lize mistrů a mohou uzavřít mimořádnou sezonu ziskem třetí trofeje, což se všeobecně očekává.

Snad nikdy nemělo finále tak velkého favorita a také odhady bookmakerů hovoří jasně.

Od Interu, jenž skončil v italské lize třetí s osmnáctibodovou ztrátou na mistrovskou Neapol a do finále Champions League prošel výrazně snazší cestou přes Porto, Benfiku a AC Milán, se očekává, že bude v Istanbulu hostem velkého bleděmodrého večera.

Ale víte, jak to v takových případech občas bývá.

„Bát se můžete vrahů, ne fotbalistů,“ vyhlašuje sebevědomě obránce italského klubu Alessandro Bastoni. „Necítíme strach, spíš správné napětí a radost z toho, že jsme ve finále.“

Inter v něm nemá co ztratit a sedmatřicetiletý Džeko, fotbalovýma očima už de facto veterán, v něm klidně může sehrát klíčovou roli.

Obdivuhodná je nejen jeho dlouhověkost.

Když odcházel přes Ústí nad Labem a Teplice do velkého fotbalového světa, konkrétně do Wolfsburgu, málokdo by si tipnul, jak převratnou kariéru nakonec udělá: mistr bundesligy, dvojnásobný vítěz italského poháru, vítěz FA Cupu i Ligového poháru v Anglii a dvojnásobný šampion v Premier League.

Bosenský útočník Edin Džeko (druhý zprava) hned vedle kapitána Manchesteru City Vincenta Kompanyho, který zvedá trofej pro vítěze anglické Premier League.

Tehdy v roce 2012 se na dlouho vyčekaném titulu Manchesteru City podílel čtrnácti góly za sezonu a o dva roky později jich při další mistrovské jízdě dal dokonce šestnáct. Už v roce 2009 se přitom umístil na třináctém místě v prestižní anketě Zlatý míč a z tehdejší elitní třicítky zůstává na absolutním vrcholu sám.

Messi s Ronaldem už z Evropy odešli, to samé Benzema, Fábregas hraje druhou italskou ligu a Ibrahimovič po roce ovlivněném zdravotními problémy s profesionálním fotbalem před pár dny seknul.

Džeko měl štěstí, že se mu vážná zranění po celou kariéru vyhýbají. I díky tomu se může tři roky před čtyřicítkou chystat na své první finále v Lize mistrů.

„Pro mě je bezesporu hráčem světové extratřídy,“ tvrdí jeho krajan a známý brankář Asmir Begovič. „Nepřekvapuje mě, že je na vrcholu tak dlouho. Fotbalu obětuje mnoho, je disciplinovaný a příkladně pečuje o vlastní tělo.“

Džeko navíc nikdy neslevil z nejvyšších ambicí. Když se v Manchesteru City nepohodl s chilským koučem Manuelem Pellegrinim, ze dne na den se rozhodl v Anglii skončit.

„Proč? Protože jsem byl v nejlepším věku a nechtěl jsem sedět jen na lavičce.“

Útočník Edin Džeko a trenér Manuel Pellegrini během společného působení v Manchesteru City.

Zamířil do italského AS Řím a zdálo se, že jeho fotbalová dráha bez většího týmového úspěchu pomalu zpomaluje. Pak ale zamířil do Interu, znovu pomohl k trofejím a hlavně: i v pokročilém věku nepřestává střílet kupu gólů.

Letos jich má ve všech soutěžích zatím čtrnáct, v minulé sezoně jich nastřílel sedmnáct. K dokonalé kariéře jako by mu nyní chybělo jediné...

Finále Ligy mistrů se hraje v sobotu od 21 hodin.