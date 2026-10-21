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Dusno mezi fanoušky i novináři. Jak Slavia vyválčila v tureckém pekle první bod

Jan Daněk
  7:07
Slávistický záložník David Moses se snaží prokličkovat mezi hráči Fenerbahce.

Slávistický záložník David Moses se snaží prokličkovat mezi hráči Fenerbahce. | foto: AP

Slávističtí fanoušci na stadionu Fenerbahce.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský po zápase s Fenerbahce.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský po zápase s Fenerbahce.
Děkovačka fotbalistů Slavie po zápase s Fenerbahce.
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Od našeho zpravodaje v Turecku - Pořádně si nesáhl na míč, ale už prohrával 0:2. Brankář Markovič si v úterý s fotbalisty Slavie po deseti minutách v Istanbulu koledoval o pořádný výprask. Nakonec čeští šampioni předvedli jedno z nejlepších evropských představení za poslední sezony. S favorizovaným Fenerbahce remizovali 2:2, Slavia ve třetím duelu nejlepší evropské soutěže bere první bod.

„Začátek byl šílený. Pro nás dost krutý, ale klobouk dolů před týmem, že jsme se z toho v tomhle prostředí a na tomhle stadionu takhle dostali,“ pravil do televizní kamery spokojeně kapitán Lukáš Provod.

Značka z pražských Vršovic sice plichtou natáhla vleklé čekání na výhru v Lize mistrů už na 22 zápasů, po úterním večeru ale opouští Istanbul ve výtečné náladě.

Obstála v pekle!

Trpišovský: Chorý chyběl dvacet minut. A drahá posila? Má brutální potenciál

Když se hodinu před výkopem spustila muzika, přestalo být na zaplňujícím se Chobani Stadium slyšet vlastního slova. Hosty z Prahy vítal na hřišti ohlušující pískot. Domácí po jednom postupně poslušně odbíhali z rozcvičky, aby zamávali kotli, který vyvolával jména hráčů.

Jakmile se rozjelo utkání, turečtí fanoušci divoce skákali na tribunách. Hvizd španělského sudího De Burgose zanikal.

Kdo ví, kolik decibelů by ukázaly hlukoměry, kdyby je někdo v padesátitisícové aréně zapnul po bezvadném rozjezdu Fenerbahce.

Dorgeles Nene z Fenerbahce právě zahodil velkou šanci v utkání se Slavií.
Slávistický stoper Ange N’Guessan se snaží zastavit útočníka Fenerbahce Vedata...

Zakřiknuté hosty po hrůzostrašném vstupu vrátil do hry kolosální kiks Guendouziho, který využil kapitán Provod. „Dárek,“ culil se. A taky klika jako hrom!

Slavia ji ale dovedla využít, vyrovnala hru, soustavně si vytvářela slušné možnosti, rozhodila favorita. Koneckonců i bývalý obránce Fenerbahce Michal Kadlec dopředu hlásil: „Když se týmu nedaří, lidi se proti němu umějí otočit.“

Což se přesně Slavii povedlo!

I díky jeho zákroku má Slavia bod. Dva góly nás nepoložily, těšilo Markoviče

O půli i přes zákaz několik tureckých žurnalistů nervózně potahovalo z cigaret. Dva z nich se v zázemí stadionu dokonce poprali. A kousíček od novinářských míst se málem zmydlily i dvě skupinky fanoušků, které odtrhovala ochranka.

A rozpačitá nálada přetrvávala i ve druhé půli. Diváci se vztekali, když trenér Kartal postupně stahoval ze hry střelce Aydina s Greenwoodem. Brankář Markovič předvedl pár důležitých zákroků, dotahující hosté nepolevovali v tempu. Jejich naděje blikala červenobíle jako televizní věž Camlica Tower, která se tyčí nad asijskou částí Istanbulu.

Děkovačka fotbalistů Slavie po zápase s Fenerbahce.

V 90. minutě se na centr Ayaosiho ve vápně natáhl střídající Kačor, který dal asi nejdůležitější gól nedlouhé kariéry. 2:2! Tribuny ztichly, ďábelská atmosféra pominula a fanoušci si nejspíš vybavili den, kdy Slavia naposledy navštívila domov Fenerbahce. Úterním výkonem se přiblížila únoru 2022, když v Konferenční lize skolila turecký velkoklub 3:2. Vzpomínáte i vy?

Chyběl týden, než začala ruská vojska pustošit Ukrajinu. Evropu snad naposledy omezoval protivný virus z Číny. Trenéra Trpišovského tehdy nemoc uvěznila doma a v Istanbulu jeho soubor vedli asistenti Houštecký s Köstlem, kteří do základu nasadili borce jako Kačaraba, Ousou nebo Mandous.

Jak se Slavia za víc než čtyři roky změnila!

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Už nemusí prodávat opory, aby zůstala provozuschopná. Má silného majitele a na tuzemské poměry nevídané možnosti. Paradoxně ale také poslední sezony přestala v Evropě porážet favority a překvapovat. Tentokrát předvedla záblesk krásných časů, ač aktuálně v mezinárodních soutěžích čeká na výhru už 18 zápasů. V Lize mistrů trvá šňůra dokonce o čtyři duely víc, čímž se drápe na vrchol nehezké tabulky. Jen rumunský FCSB mezi lety 2006 a 2013 neuspěl třiadvacetkrát po sobě. A pokud byste počítali i podzim 1992 s odlišným formátem soutěže, držel by nelichotivé prvenství AEK Atény s 24 neúspěchy.

Je docela pravděpodobné, že Slavia smutný rekord překoná.

Za dva týdny dorazí do Prahy slavný Arsenal. Do konce podzimu se sešívaní střetnou v soutěži ještě s Villarrealem a Bayernem. S úterní kuráží se ale na zápasy může spíš těšit než se bát přídělů.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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3. kolo

Como vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.22
  • 4.04
  • 3.04
Lille vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.29
  • 3.85
  • 3.03
Sporting CP Lisabon vs. LASK Linz //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.20
  • 8.03
  • 13.70
Real Madrid vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.24
  • 7.53
  • 10.50
Inter Milán vs. Šachtar Doněck //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.21
  • 7.57
  • 13.00
Bruggy vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.99
  • 4.27
  • 3.44
Real Betis vs. Feyenoord Rotterdam //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.58
  • 4.87
  • 5.17
Bayern Mnichov vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 2.08
  • 3.96
  • 3.38
Aston Villa vs. Viking FK Stavanger //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.23
  • 7.42
  • 11.90

4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 3 3 0 0 14:5 9
2. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 12:7 9
3. StuttgartStuttgart 3 2 1 0 7:2 7
4. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 9:2 6
5. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 11:6 6
6. Manchester CityManchester City 3 2 0 1 9:5 6
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
8. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
9. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:4 6
10. Real BetisBetis 2 2 0 0 6:4 6
11. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
12. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
13. AS ŘímAS Řím 3 1 1 1 8:5 4
14. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 1 0 4:2 4
15. Atlético MadridAtlético 3 1 1 1 4:3 4
16. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 2:2 4
17. ComoComo 2 1 0 1 6:4 3
18. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
19. VillarrealVillarreal 3 1 0 2 8:8 3
20. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
21. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
22. NeapolNeapol 3 1 0 2 5:7 3
23. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
24. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 1 0 1 4:7 3
25. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
26. Bodö/GlimtBodo/Glimt 3 1 0 2 4:9 3
27. AEK AtényAEK Atény 3 1 0 2 3:8 3
28. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
29. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
30. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
31. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
32. LASK LinzLinz 2 0 0 2 3:7 0
33. FC PortoPorto 3 0 0 3 2:6 0
34. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 1:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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