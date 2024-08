Jak jsem první den v cizině nepřišel na trénink. Melichárek o letech ve Švédsku

Chytal divizi za Veselí nad Moravou, chvíli se živil jako tesař, a když byl v třetiligové rezervě Slovácka, zaujal jednoho z manažerů, který mu domluvil angažmá v tehdy druholigovém Mjällby.

Tenkrát začínal rok 2005 a Dušan Melichárek letěl poprvé do Skandinávie. „Když se řekne Švédsko, každý si to v Česku spojí spíš s hokejem. Pro mě jsou to mraky krásných vzpomínek, spousta let života, dva ligové tituly, které pro mě moc znamenají,“ říká.

Mistrem je s Malmö. Ale zpátky k Mjällby, ke klubu z přímořského městečka Sölvesborg na jihu země.

„Bylo mi jedenadvacet a nic jsem od Švédska nečekal. Pro mě to byl tak trochu extrém. ‚Hraje se tam vůbec fotbal?‘ ptal jsem se sám sebe. A vidíte, strávil jsem tam s přestávkou devět let.“