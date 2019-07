Mladá Boleslav začne doma se Šymkentem boj o Evropskou ligu

Středočeši se v základní skupině soutěže, tehdy ještě zvané Pohár UEFA, představili na podzim 2006 a 2007. Od té doby šestkrát po sobě vypadli v předkole.



Úvod nové sezony jim nevychází podle představ, nejprve ubojovaná výhra nad Karvinou gólem z penalty, v neděli porážka 0:3 na hřišti Bohemians 1905.

Poslední neúspěch trenérovi Jozefu Weberovi zkomplikoval představu o základní jedenáctce proti Šymkentu. „To si pište, že budu mít zamotanou hlavu. Nejen proto, že jsme viděli našeho soupeře, který hraje v jiném rozestavení než Bohemka. Bez ohledu na výsledek s Bohemkou jsem měl v hlavě jinou sestavu, teď možná bude změn ještě víc,“ řekl Weber.

„Musíme zlepšit úplně všechno od nasazení, bojovnosti, celkové práce. Hlavně jsme ustoupili od toho, co nám říkal trenér, a z toho důvodu zápas proti Bohemians vypadal tak, jak vypadal,“ uvedl záložník Michal Hubínek.

FK Mladá Boleslav - Ordabasy Šymkent čtvrtek 19.00, sudí Cinkjevič (Bělorusko) Předpokládané sestavy:

Ml. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio - Ladra, Matějovský, Hubínek, Bucha - Komličenko, Mešanovič. Šymkent: Nepogodov - Dosmagambetov, Malij, Fontanello, Jerlanov, Bystrov - Mahlangu, Diakhate, Kovalčuk - Paulo, Šetkin.

Mladá Boleslav se v evropských pohárech střetne s kazašským týmem poprvé. Šymkent zase čeká soutěžní premiéra s českým celkem. Zatímco Středočeši zvládli druhé předkolo Evropské ligy ve třech ze čtyř případů, pro Šymkent jde o maximum. Díky výhrám 1:0 a 2:0 nad gruzínským Torpedem Kutaisi v první předkole postoupil do další fáze po sedmi letech a teprve podruhé v historii.

Šymkent skončil v uplynulé sezoně v domácí soutěži čtvrtý a stejná pozice mu po 19 zápasech náleží i v aktuálním ročníku s pětibodovou ztrátou na vedoucí Tobol Kostanaj.

Mezi opory Ordabasy patří brankář Dmitrij Nepogodov, obránce Pablo Fontanello, záložník Abdoulaye Diakate a útočník Joao Paulo. Za Šymkent hraje i bosenský záložník Mirzad Mehanovič, který v minulosti působil v Mladé Boleslavi a do Kazachstánu zamířil ze Zlína. V české nejvyšší soutěži vstřelil ve 54 zápasech 11 branek.

„Na Mladou Boleslav mám dobré vzpomínky. Takticky a fyzicky jde o dobrý tým, ale i my jsme ukázali sílu. Nebude to jednoduché, ale postup do třetího předkola je možný,“ citoval klubový web šestadvacetiletého Mehanoviče, který v odvetě na hřišti Torpeda vstřelil vítězný gól.

Ve třetím předkole čeká vítěze lepší z dvojice Alaškert - FCSB.