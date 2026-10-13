Druhá výhra v Youth League. Mladí slávisté si pohodlně poradili se Sabahem

Slavia rozhodla o úterní výhře už v úvodním dějství, kdy se trefili Szywala a z penalty Kotrba. Po změně stran oslabil hosty vyloučením stoper Solarte, přesto Pražané ještě zvýšili skóre. V nastavení se prosadil střídající Savovič.
Ligová fáze Youth League kopíruje Ligu mistrů. Hraje se rovněž systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má ale jen šest místo osmi kol. Do vyřazovacích bojů postoupí prvních 22 celků.
Mladí slávisté hrají ligovou fázi Youth League podruhé za sebou díky účasti svých starších kolegů v elitní soutěži. V minulé sezoně obsadili v tabulce 20. místo a těsně prošli do vyřazovací části, v níž hned na úvod vypadli s lisabonskou Benfikou.
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Skvělý vstup mladíků Slavie do Youth League. Výhru nad Lens řídil Potměšil
Youth League se v této sezoně zúčastní i Hradec Králové, který coby český dorostenecký šampion bude hrát druhou větev soutěže - mistrovskou část. Úvodní soupeř Východočechů vzejde z duelu mezi maltskou Vallettou a albánským Partizani. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.
Youth League pro fotbalisty do 19 let – 2. kolo
Sabah - Slavia Praha 0:3 (0:2)
Sestava Slavie: Suchý - Barčot, Kočvara, Solarte, Palivec (57. Savovič) - Szywala (65. Kuneš), Rajnoha, Palaščák - Kotrba (76. Cedergren), Mašek (65. Kratochvíl), Potměšil (57. Skokan). Trenér: Titěra.