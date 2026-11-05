Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Druhá půle je pro nás lekcí, uznal Arteta po Slavii. Soupeře chválil za odhodlání

Autor:
  0:02
Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta během utkání na Slavii.

Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta během utkání na Slavii. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta během utkání na Slavii.
Trenér Arsenalu Mikel Arteta hecuje své svěřence.
Slávistický Wiktor Nowak slaví gól v Lize mistrů proti Arsenalu.
Wiktor Nowak dává gól Arsenalu.
30 fotografií
V závěru jste poznali, že je nervózní. Poskakoval u postranní čáry, zuřivě gestikuloval všemi směry a když sudí ukončil zápas, pořádně si oddechl. „Druhá půle od nás nebyla ideální,“ uznal Mikel Arteta, trenér fotbalistů Arsenalu, po výhře 2:1 na Slavii v Lize mistrů.

Výhře, která se po první půli jevila jako nevyhnutelná.

Arsenal dominoval a soupeři nedovolil vůbec nic. Jenže po změně stran mu dovolil se vrátit do hry a měl štěstí, že Slavia ze všech šancí využila jen tu Nowakovu až v samotném závěru. I tak ale měla možnosti na vyrovnání.

„Slavia je kvalitní tým a musím uznat, že druhou půli hrála opravdu dobře. Je neuvěřitelné, jak jsou odhodlaní a jak nepřestávají věřit, že takhle náročný zápas můžou zvládnout. Přidělali nám hodně starostí,“ pronesl Arteta.

Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek

Pořádně se vám ulevilo, že?
Musíme si téhle výhry cenit, protože je z venkovního utkání a proti náročnému soupeři. V první půli jsme hráli skvěle, intenzivně, v tempu, dali jsme dva góly a mělo jich být víc. O pauze jsem hráčům říkal, že ještě ani zdaleka není hotovo a že Slavia bude nebezpečná.

Což se potvrdilo.
Od začátku druhé půle jsme to nebyli my snad v každém ohledu. Dělali jsme vše, čemu jsme se chtěli vyhnout. Čekáme od sebe mnohem víc, ale nakonec se nám podařilo to uhrát k vítězství.

Trenér Arsenalu Mikel Arteta hecuje své svěřence.
Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta během utkání na Slavii.

Čím ten propad ve druhé půli?
Už jsem pár důvodů řekl a zbytek si nechám pro sebe.

Nakonec vás soupeř dokonce přestřílel.
Už jsem zmiňoval, co nám chybělo, a je to pro nás velká lekce. V první půli jsme si potvrdili, čeho jsme schopní. A z té druhé se musíme poučit. Roli ale hrálo více faktorů. Byl to pro nás třetí venkovní zápas v Lize mistrů, v čemž jsme asi jediní. Ale nechci se na to vymlouvat, protože v první půli jsme hráli tak, jak chceme. Ta druhá měla být lepší a beru za to zodpovědnost.

Ve druhé půli vás podržel brankář Raya. Co řeknete k jeho výkonu?
Zase ukázal svou kvalitu. Víckrát, než jsme čekali, což je na jednu stranu skvělé, ale spíš mě znervózňuje, co se dělo před těmi šancemi, protože se nám takovéhle věci nestávají.

Brankář Arsenalu David Raya skáče po slávistické střele.

Záložník Rice odehrál celý zápas, což se možná nečekalo.
Zápas to vyžadoval. Odpočíval minulý týden proti Fleetwoodu, takže se mohl dát do kupy. Očekáváme od našich hráčů, že takovýhle program zvládnou. Předvedl dobrý výkon, měl tam několik povedených momentů.

Komu se zápas také povedl, byl útočník Gyökeres, jenž dal gól a na další přihrál.
Hrál velmi dobře. Věděli jsme, že mu tenhle zápas může sednout. A není to jenom o asistenci a gólu. Celkově se skvěle zapojoval do mezihry a velmi dobře chápal, co od něj v danou chvíli potřebujeme. Takovéhle utkání potřeboval.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

5. kolo

Slovan Bratislava vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 9.94
  • 6.01
  • 1.25
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 4 4 0 0 20:5 12
2. Real MadridReal Madrid 4 4 0 0 13:7 12
3. ArsenalArsenal 4 3 1 0 8:3 10
4. ComoComo 4 3 0 1 19:6 9
5. FC BarcelonaBarcelona 4 3 0 1 14:6 9
6. Aston VillaAston Villa 4 3 0 1 12:6 9
7. Manchester CityManchester City 4 3 0 1 12:7 9
8. LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 14:10 9
9. BruggyBruggy 4 3 0 1 11:7 9
10. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 4 3 0 1 8:4 9
11. Real BetisBetis 4 3 0 1 8:6 9
12. Borussia DortmundDortmund 4 3 0 1 7:5 9
13. Bayern MnichovBayern 4 2 2 0 12:5 8
14. StuttgartStuttgart 4 2 1 1 7:4 7
15. Inter MilánInter 4 2 0 2 8:6 6
16. LASK LinzLinz 4 2 0 2 10:9 6
17. Manchester UnitedManchester Utd. 4 2 0 2 8:8 6
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 2 0 2 8:9 6
19. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 4 1 2 1 6:11 5
20. AS ŘímAS Řím 4 1 1 2 10:8 4
21. Šachtar DoněckŠachtar 4 1 1 2 4:4 4
22. Viking FK StavangerViking 4 1 1 2 9:10 4
23. Atlético MadridAtlético 4 1 1 2 4:5 4
24. PSV EindhovenEindhoven 4 1 1 2 3:4 4
25. Bodö/GlimtBodo/Glimt 4 1 1 2 4:9 4
26. FC PortoPorto 4 1 0 3 6:7 3
27. NeapolNeapol 4 1 0 3 6:11 3
28. VillarrealVillarreal 4 1 0 3 8:14 3
29. AEK AtényAEK Atény 4 1 0 3 5:11 3
30. RB LipskoRB Lipsko 4 1 0 3 5:11 3
31. Sabah BakuSabah 4 1 0 3 4:10 3
32. Feyenoord RotterdamFeyenoord 4 1 0 3 4:11 3
33. Racing LensLens 4 1 0 3 4:16 3
34. SK Slavia PrahaSlavia 4 0 1 3 5:9 1
35. LilleLille 4 0 1 3 4:10 1
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 0 0 4 1:17 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek

Wiktor Nowak dává gól Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté potrápili anglického šampiona Arsenal, který se obával o výsledek. Ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů po výrazně zlepšeném výkonu po přestávce bojovali v závěru o remízu,...

Bohemians - Sparta 0:0, hosté zahodili i nemožné, soupeř dohrával v deseti

Sestřih zápasu
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty

Sparťanští fotbalisté zakončili nevydařený týden a po vyřazení z poháru jen remizovali 0:0 na půdě Bohemians. V zápase 13. kola byli lepší, nedokázali však proměnit šance. Nepomohla jim ani...

Když klub změní tvář. Velké proměny fotbalových log v Česku i ve světě

Nová loga týmů

Fotbalové kluby se snaží jít s dobou, a tak čas od času mění svou vizuální identitu. Někdy sáhnou po modernějším designu, jindy se zas inspirují vlastní historií. Podívejte se na vývoj log českých i...

Druhá půle je pro nás lekcí, uznal Arteta po Slavii. Soupeře chválil za odhodlání

Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta během utkání na Slavii.

V závěru jste poznali, že je nervózní. Poskakoval u postranní čáry, zuřivě gestikuloval všemi směry a když sudí ukončil zápas, pořádně si oddechl. „Druhá půle od nás nebyla ideální,“ uznal Mikel...

5. listopadu 2026

V LM slaví City či Real, Como nastřílelo devět gólů. Liverpool padl s Fenerbahce

Erling Haaland slaví se svými spoluhráči z Manchesteru City gól do sítě Lipska.

Ve středečním programu Ligy mistrů se kromě Slavie s Arsenalem hrálo dalších osm zápasů. Liverpool prohrál na Fenerbahce 2:3, Real Madrid zvítězil 3:2 v Aténách. Stejné skóre urval také Manchester...

4. listopadu 2026  18:30,  aktualizováno  23:36

Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek

Wiktor Nowak dává gól Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté potrápili anglického šampiona Arsenal, který se obával o výsledek. Ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů po výrazně zlepšeném výkonu po přestávce bojovali v závěru o remízu,...

4. listopadu 2026  19:50,  aktualizováno  22:57

Artis - Bohemians 1:2, hosté dohrávku otočili, domácí byli od 20. minuty v deseti

Sestřih zápasu
Fotbalisté Bohemians Praha slaví gól do sítě Artisu Brno.

Fotbalisté brněnského Artisu podlehli v dohrávce 11. ligového kola pražské Bohemians 1:2 a poprvé od poloviny září v soutěži prohráli. Stále čekají na první domácí ligovou výhru. Za hosty skórovali...

4. listopadu 2026  17:50,  aktualizováno  20:26

„Mrazí z toho, ale žádné svinstvo.“ Může brankář po smrti fotbalisty do vězení?

Jesús de Miguel z Tenerife faulovaný v zápase s Andorou, tvrdě ho zasáhl Jesús...

Několik dní vzhlíželi na Kanárech k nebesům, která se zlověstně zatáhla. Bylo nevlídno. Vypadával proud. Nejničivější bouře se nakonec ostrovům vyhnula. Neštěstí se ale zjevilo na místě, které by...

4. listopadu 2026  19:31

Olympiakos ztratil v Evropské lize první body, remizoval v Rennes

Santiago Hezze z Olympiakosu zklamaný po remíze v Evropské lize

Olympiakos Pireus ve fotbalové Evropské lize ztratil první body. Po třech výhrách se musel v předehrávce 4. kola v Rennes spokojit s bezbrankovou remízou. Zápas se hrál o den dříve kvůli chystané...

4. listopadu 2026

Slavia – Arsenal v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy a statistiky

David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana.

Fotbalisté Slavie přivítají ve 4. kole Ligy mistrů londýnský Arsenal. Pražané v letošním ročníku soutěže stále čekají na první vítězství, zatímco anglický celek patří mezi hlavní favority na celkový...

4. listopadu 2026  18:40

Španělé v Praze s náhradním kapitánem. Rodri vinou zranění nepřiletí

Rodri ze Španělska pózuje s trofejí pro nejlepšího hráče MS.

Španělským fotbalistům bude příští týden v utkání Ligy národů v Praze chybět kapitán Rodri. Držitel Zlatého míče za rok 2024 má z úterního zápasu Barcelony v Lize mistrů proti Aston Ville poraněný...

4. listopadu 2026  18:38

Praha hostí významnou fotbalovou konferenci. Posilujeme vztahy, říká Trunda

Předseda fotbalové asociace David Trunda na zahájení konference UEFA v Praze.

Zástupci ze všech pětapadesáti členských zemí UEFA se sjeli do Prahy, aby debatovali o licencování klubů a finanční udržitelnosti. Výroční konferenci se 180 účastníky pořádá fotbalová asociace, která...

4. listopadu 2026  17:01

Kde jsou góly, Sparto? Surovčík: Z brány je to frustrující, ale kluci odvádějí maximum

Sparťan brankář Jakub Surovčík během zápasu s Olomoucí.

Bylo by jistě bláhové si myslet, že zrovna proti Bournemouthu z elitní Premier League budou sparťanští fotbalisté sbírat šanci za šancí. Nicméně góly už zatraceně potřebují. „Nemůžu o týmu říct křivé...

4. listopadu 2026  16:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mladí slávisté zdolali Arsenal, v Youth League vyhráli i počtvrté

ilustrační snímek

Slávističtí fotbalisté zdolali ve 4. kole Youth League doma Arsenal 1:0, vyhráli i čtvrté utkání v soutěži a s předstihem si zajistili postup do vyřazovací fáze. Gólem v první minutě nastaveného času...

4. listopadu 2026  16:34

Trenér Priske: Když nevyhráváme, tlak se zvyšuje. Teď půjde o hodně

Sparťanský trenér Brian Priske

Vinou špatných výsledků z posledního období se Brian Priske, trenér sparťanských fotbalistů, ocitá pod čím dál větším tlakem. A to má v následujících čtyřech dnech s týmem před sebou mnohem těžší...

4. listopadu 2026  15:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.