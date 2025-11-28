Dostal kelímkem, s krvavým šrámem pak Malen rozhodl. Fandy Bernu krotila policie

Nizozemský útočník Donyell Malen byl hrdinou Aston Villy v dalším vítězném zápase v Evropské lize. Poté, co dal fotbalistům Young Boys Bern ve čtvrtek večer první gól, při oslavě u tribun jej zasáhl do hlavy plastový kelímek hozený z hlediště a způsobil mu drobnou ránu. Malena však nezastavil. Za čtvrt hodiny se trefil znovu a zařídil výhru domácích 2:1.
Malen otevřel skóre ve Villa Parku ve 27. minutě. Když běžel slavit gól, fanoušci švýcarského klubu házeli na trávník různé předměty a kelímkem zasáhli šestadvacetiletého fotbalistu do hlavy. Objevila se i krev, přesto ošetření nepotřeboval a nedlouho po incidentu přidal druhou branku.

„Hráli jsme výborně. Vytvořili jsme si spoustu šancí, těch gólů jsem měl dát víc. Ale je to fajn pocit,“ řekl Malen.

Hráči Young Boys včetně osmnáctiletého záložníka Dominika Pecha, jenž v Bernu hostuje ze Slavie, už v závěru porážku jen zmírnili. Aston Ville po pěti kolech Evropské ligy patří po čtvrtém vítězství třetí místo.

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Sestava Sparty pro úvodní zápas 2. předkola Konferenční ligy v Aktobe.

Fotbalisté Sparty bojují v ligové fázi Konferenční ligy. Po úspěšné cestě předkolem narážejí na soupeře, kteří nejsou úplně atraktivní, ale skýtají větší šanci na úspěch. Jak si sparťané vedou, kdy a...

27. listopadu 2025  22:56

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce po sedmi letech zase hrají v Evropě. Jak se Sigmě v ligové fázi Konferenční ligy daří, jaké má soupeře, termíny zápasů i kde je můžete sledovat najdete v průběžně aktualizovaném...

27. listopadu 2025  22:46

