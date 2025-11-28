Malen otevřel skóre ve Villa Parku ve 27. minutě. Když běžel slavit gól, fanoušci švýcarského klubu házeli na trávník různé předměty a kelímkem zasáhli šestadvacetiletého fotbalistu do hlavy. Objevila se i krev, přesto ošetření nepotřeboval a nedlouho po incidentu přidal druhou branku.
„Hráli jsme výborně. Vytvořili jsme si spoustu šancí, těch gólů jsem měl dát víc. Ale je to fajn pocit,“ řekl Malen.
Hráči Young Boys včetně osmnáctiletého záložníka Dominika Pecha, jenž v Bernu hostuje ze Slavie, už v závěru porážku jen zmírnili. Aston Ville po pěti kolech Evropské ligy patří po čtvrtém vítězství třetí místo.