Však jde taky o hodně. Plzeň proti Servette Ženeva, repríza loňského osmifinále Konferenční ligy a hlavně první bitva na cestě do Ligy mistrů. Druhé předkolo startuje.

Hokejová a fotbalová Liga mistrů, to je dost rozdíl, že?

Samozřejmě, hlavně v penězích. V hokeji se řeší cestování, aby se to týmům vyplatilo a nebyly v minusu. Ty švýcarské berou Ligu mistrů vážně, jinde spíš jako přátelák. Přitom kdyby se rozpis přizpůsobil potřebám klubů, nemusely by to od začátku dotovat. Liga mistrů se zaplatí až od semifinále, což je proti té fotbalové největší rozdíl.

Je vlastně ve Švýcarsku populárnější fotbal, nebo hokej?

Hokej je určitě na prvním místě. Liga má ohlas ve světě, Švýcarům se daří. Ale sledují i fotbal: když jsem byl v Bellinzoně nebo Ambri, jezdili kluci hodně koukat na AC Milán, kam to bylo kousek. Jinak se fotbal v kabině moc neřešil.