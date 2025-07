Legia je polský gigant, má obrovskou kvalitu, říká ostravský brankář Holec

Pokud bude v základní sestavě, postaví se ve čtvrtek od 19.00 ve druhém předkole Evropské ligy proti Legii Varšava.

Znáte polský fotbal dobře?

Byl jsem tam dvakrát na půlročním hostování. Polskou ligu sleduji, protože tam mám hodně bývalých spoluhráčů, ale odborníkem bych se nenazýval. Pouštím si sestřihy zápasů, vidím góly, šance. Dívám se hlavně na mužstva, v nichž jsem hrál a kde působí mí kamarádi.

Proti Legii jste už dříve nastoupil. Co se vám vybaví?

Především atmosféra, ta je top. To je to první, co mě při vyslovení Legie napadne. Bohužel jsem tam odchytal jeden zápas i bez diváků (za covidu – pozn. red.), ale mužstvo měli vždy dobré. Je to obrovský klub.

Do Ostravy přijede hodně polských příznivců, ale ve Varšavě úplně plno nebude, jelikož část příznivců domácí zápasy vzhledem k rozporům s vedením bojkotuje a navíc má klub část tribun kvůli výtržnostem fandů uzavřených.

Nějaký trest od UEFA (Unie evropských fotbalových asociací) dostali, tak to tak asi bude, ale jestli je tam i nějaký bojkot, nemá cenu řešit. To se může ze dne na den změnit, příznivci mohou najít cestu zpátky. My začínáme doma a na ten první zápas se musíme soustředit. V zádech budeme mít naše fandy, takže, co bude v Polsku, můžeme řešit až pak.

Takže co víte o soupeři?

Že má kvalitu. Kdyby ne, bylo by něco špatně, protože to je klub s ohromnou tradicí, fotbalisté tam chtějí hrát, mají výběr. Když se někdo zraní umějí ho nahradit stejnou kvalitou, což ukázali i tuto sezonu v prvním třech soutěžních zápasech. Na nás bude, jak se jim postavíme, jak ty zápasy uchopíme. Věřím však, že naše týmovost je lepší než jejich a že to ukážeme.

Je v současném mužstvu Legie hráč, na něhož byste speciálně upozornil?

Vypíchnout jednoho by možná bylo hanění těch ostatních. Náš soupeř má obrovskou kvalitu, bývalé reprezentanty i hráče, kteří prošli i většími ligami než je polská. Už ukázali, že každý zápas dokáže zlomit někdo jiný. Musíme se na ně připravit jako na celek.

Trenér Pavel Hapal vzhledem ke zkušenostem s evropskými poháry označil Legii za mírného favorita. Souhlasíte?

To ukážou až zápasy, ale Legia je polský gigant. Na papíru favoritem asi je a i oni se tak cítí podle nějakých jejich vyhlášení, ale uvidíme na hřišti. I Kodaň byla loni obrovský favorit a my jsme měli na víc, než s ní vypadnout na penalty. To jsme ukázali, že umíme hrát i s papírově silnějším soupeřem. Věřím, že to prokážeme i teď.

V utkání s Legií si doma poprvé zahrajete na nově položeném travnatém povrchu. Bude to posun oproti předchozí sezoně, kdy tráva byla ve špatném stavu?

Od pohledu je vidět, že je to lepší... Na druhé straně bych netvrdil, že povrch byl celou minulou sezonu špatný. Ano, někdy tráva nebyla ideální, ale lidé, kteří se o ní starají, si zaslouží kredit, protože vždy dělají vše pro to, aby byla připravená co nejlépe. Snad ten nynější povrch vydrží co nejdéle, ale nejpodstatnější je výkon, jaký předvedeme.