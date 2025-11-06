I Barcelona to tu měla složité. Trenér Fenerbahce varuje, z Plzně ale chce 3 body

„Plzeň není jen dobrým ligovým týmem, je to klub, který se každý rok účastní pohárových soutěží. A mají výborné výsledky. Před pár lety hráli Ligu mistrů a pokud si dobře pamatuji, Barcelona tu vyhrála 4:2. Ano, dá se tady vyhrát, ale zápasy jsou tu těžké. Barcelona tu zvítězila, ale i pro ni to tady bylo složité. Žádný jasný výsledek typu 6:0,“ řekl Tedesco.
Vyzdvihl, že Západočeši v minulém kole v prvním pohárovém utkání pod novým trenérem Martinem Hyským senzačně porazili AS Řím 2:1.
|
Ať oni reagují na nás! velí Hyský. Věří, že Plzeň má na to Fenerbahce porazit
„Náš soupeř před pár týdny změnil trenéra a s novým koučem se jim podařilo vyhrát pět zápasů z pěti pokusů. Odehráli dobrý zápas v Římě a vítězství si zasloužili,“ mínil Tedesco.
„Myslím, že se na ten zápas velmi dobře a konkrétně připravili. Je to energický, silný a fyzicky zdatný tým. Bude to pro nás těžké, protože hrají doma. Ale soustředíme se na jedinou věc - vyhrát. Chceme pro to udělat všechno, chceme získat tři body,“ dodal Tedesco, jenž převzal Fenerbahce v září krátce po odvolání Mourinha.
|
Plzeň - Fenerbahce v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?
Na tiskové konferenci naznačil, že má hru Západočechů pečlivě zanalyzovanou. „Mají dobré hráče, křídla s různými herními profily. Například na levé straně je silný (Prince) Adu, hraje dobře jeden na jednoho. V zápase s Římem vstřelil gól sám po individuální akci. Napravo hraje dobře (Amar) Memič. Dává dobré centry,“ ocenil Tedesco.
„V téhle soutěži si musíte týmy detailně prostudovat a vydat ze sebe všechno. Jinak je to složité. Když se vám to nepovede, dopadne to jako v Záhřebu, kde nám to nevyšlo,“ připomněl italský rodák porážku 1:3 s Dinamem v úvodním kole, po níž Fenerbahce dvakrát zvítězilo.