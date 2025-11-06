I Barcelona to tu měla složité. Trenér Fenerbahce varuje, z Plzně ale chce 3 body

Autor: ,
  10:00
Přestože fotbalisté Fenerbahce Istanbul půjdou do čtvrtečního čtvrtého kola Evropské ligy v Plzni v roli favoritů, jejich trenér Domenico Tedesco je před zápasem velmi obezřetný. Čtyřicetiletý nástupce Josého Mourinha na lavičce upozornil, že Viktorii se v pohárech dlouhodobě daří a že v minulém duelu soutěže senzačně zvítězila v Římě nad AS. Turecký gigant si ale přijel na západ Čech pro tři body, řekl Tedesco na tiskové konferenci.

Trenér Fenerbahce Domenico Tedesco na tiskové konferenci před zápasem s Plzní. | foto: ČTK

„Plzeň není jen dobrým ligovým týmem, je to klub, který se každý rok účastní pohárových soutěží. A mají výborné výsledky. Před pár lety hráli Ligu mistrů a pokud si dobře pamatuji, Barcelona tu vyhrála 4:2. Ano, dá se tady vyhrát, ale zápasy jsou tu těžké. Barcelona tu zvítězila, ale i pro ni to tady bylo složité. Žádný jasný výsledek typu 6:0,“ řekl Tedesco.

Vyzdvihl, že Západočeši v minulém kole v prvním pohárovém utkání pod novým trenérem Martinem Hyským senzačně porazili AS Řím 2:1.

Ať oni reagují na nás! velí Hyský. Věří, že Plzeň má na to Fenerbahce porazit

„Náš soupeř před pár týdny změnil trenéra a s novým koučem se jim podařilo vyhrát pět zápasů z pěti pokusů. Odehráli dobrý zápas v Římě a vítězství si zasloužili,“ mínil Tedesco.

„Myslím, že se na ten zápas velmi dobře a konkrétně připravili. Je to energický, silný a fyzicky zdatný tým. Bude to pro nás těžké, protože hrají doma. Ale soustředíme se na jedinou věc - vyhrát. Chceme pro to udělat všechno, chceme získat tři body,“ dodal Tedesco, jenž převzal Fenerbahce v září krátce po odvolání Mourinha.

Plzeň - Fenerbahce v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Na tiskové konferenci naznačil, že má hru Západočechů pečlivě zanalyzovanou. „Mají dobré hráče, křídla s různými herními profily. Například na levé straně je silný (Prince) Adu, hraje dobře jeden na jednoho. V zápase s Římem vstřelil gól sám po individuální akci. Napravo hraje dobře (Amar) Memič. Dává dobré centry,“ ocenil Tedesco.

„V téhle soutěži si musíte týmy detailně prostudovat a vydat ze sebe všechno. Jinak je to složité. Když se vám to nepovede, dopadne to jako v Záhřebu, kde nám to nevyšlo,“ připomněl italský rodák porážku 1:3 s Dinamem v úvodním kole, po níž Fenerbahce dvakrát zvítězilo.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Sparta vs. RakówFotbal - 3. kolo - 6. 11. 2025:Sparta vs. Raków //www.idnes.cz/sport
6. 11. 18:45
  • 1.82
  • 3.68
  • 4.82
FC Noah vs. OlomoucFotbal - 3. kolo - 6. 11. 2025:FC Noah vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
6. 11. 18:45
  • 2.02
  • 3.63
  • 3.90
Utrecht vs. PortoFotbal - 4. kolo - 6. 11. 2025:Utrecht vs. Porto //www.idnes.cz/sport
6. 11. 18:45
  • 5.07
  • 3.99
  • 1.68
Sturm Graz vs. NottinghamFotbal - 4. kolo - 6. 11. 2025:Sturm Graz vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
6. 11. 18:45
  • 5.03
  • 4.12
  • 1.66
RB Salcburk vs. GA EaglesFotbal - 4. kolo - 6. 11. 2025:RB Salcburk vs. GA Eagles //www.idnes.cz/sport
6. 11. 18:45
  • 1.63
  • 4.34
  • 5.04
Nice vs. FreiburgFotbal - 4. kolo - 6. 11. 2025:Nice vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
6. 11. 18:45
  • 2.65
  • 3.36
  • 2.70
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Pavel Bucha z Cincinnati (vpravo) v souboji s hvězdou Interu Miami Lionelem...

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

I Barcelona to tu měla složité. Trenér Fenerbahce varuje, z Plzně ale chce 3 body

Trenér Fenerbahce Domenico Tedesco na tiskové konferenci před zápasem s Plzní.

Přestože fotbalisté Fenerbahce Istanbul půjdou do čtvrtečního čtvrtého kola Evropské ligy v Plzni v roli favoritů, jejich trenér Domenico Tedesco je před zápasem velmi obezřetný. Čtyřicetiletý...

6. listopadu 2025

Zapeklitá asijská mise. Noah je jasný favorit, říká Janotka o arménském soupeři

Trenér Janotka udává pokyny obránci Janu Královi.

Od našeho zpravodaje v Arménii Chaos na silnicích, oprýskané postsovětské budovy, potloukající se pouliční psi. Rychle poznáte, že tahle země geograficky a vzezřením patří spíše mimo Evropu. Přesto fotbalová Sigma ve více než 2...

6. listopadu 2025  9:52

Na začátku sezony bylo hůř, tvrdí Haraslín. Srovná si teď s Rakówem bilanci?

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín (vlevo) na tiskové konference před pohárovým...

Příběhem z nedělního rána v Karviné uzdravený Lukáš Haraslín pobavil novináře i vedle sedícího kouče Briana Priskeho. „Málem jsem nehrál ani tam. K snídani jsme si dal vajíčka a celý den mě bolelo...

6. listopadu 2025

Ať oni reagují na nás! velí Hyský. Věří, že Plzeň má na to Fenerbahce porazit

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání s Baníkem.

Trenér Martin Hyský je přesvědčený, že jeho svěřenci mohou Fenerbahce Istanbul ve čtvrtém kole Evropské ligy porazit. Padesátiletý kouč se nezabývá postupovými počty a tím, že v případě triumfu bude...

6. listopadu 2025

Schick zařídil výhru Leverkusenu, Barcelona ztratila po divočině v Bruggách

Patrik Schick z Leverkusenu oslavuje svůj gól na hřišti Benfiky.

Naskočil až po přestávce a po pár minutách vstřelil vítězný gól. Patrik Schick rozhodl v Lize mistrů o výhře Leverkusenu 1:0 na hřišti Benfiky Lisabon. Ve 4. kole ligové fáze ztratila další body...

5. listopadu 2025  23:25

Baník je po přestřelce v Pardubicích ve čtvrtfinále, Bohemians končí po penaltách

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Ostravští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V útočném duelu na hřišti Pardubic zvítězili 4:3 v prodloužení. Mezi osmičku nejlepších prošla i Mladá Boleslav, která na Bohemians...

5. listopadu 2025  18:17,  aktualizováno  21:56

Hattrick za sedm minut. Češi na MS do 17 let porazili Tadžíkistán, hvězdou Škrkoň

Vít Škrkoň slaví branku na Euru U17.

Česká fotbalová reprezentace do 17 let v úvodním utkání mistrovství světa v Kataru porazila 6:1 Tádžikistán. Hattrickem rozhodl už v úvodu útočník Vít Škrkoň. Druhý zápas ve skupině I čeká svěřence...

5. listopadu 2025  15:53,  aktualizováno  18:25

Vládne Evropě a přece to schytává. Taky vás fotbal Arsenalu nudí?

Trenér Arsenalu Mikel Arteta v zápase Ligy mistrů s pražskou Slavii.

Je to celkem paradox. Léta do něj kritici šili, že nemůže vyhrávat na body za umělecký dojem. Že umírá na krásu a potřebuje řád i strukturu. A teď, když fotbalový Arsenal kosí soupeře standardkami,...

5. listopadu 2025  18:18

Plzeň - Fenerbahce v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Fotbalisté Plzně se radují z gólu Václava Jemelky v 8. minutě nastaveného času.

Po šokující výhře na hřišti AS Řím se fotbalisté Plzně poměří s dalším těžkým sokem. Ve 4. kole ligové fáze Evropské ligy vyzvou doma turecký tým Fenerbahce. Kde můžete jejich souboj sledovat živě?

5. listopadu 2025  17:29

Noah - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Olomoucký útočník Daniel Vašulín se raduje ze svého gólu.

Velká neznámá čeká na olomoucké fotbalisty ve 3. kole ligové fáze Konferenční ligy. V Arménii nastoupí proti týmu FC Noah. Kde můžete zápas sledovat živě i další informace naleznete v našem přehledu.

5. listopadu 2025  16:54

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Mladíci Baníku v Youth League končí, odvetu v Bělehradě rozhodl druhý poločas

Fotbalisté devatenáctky Baníku v zápase v Bělehradě.

Ostravští fotbalisté do 19 let se rozloučili s účinkováním v Youth League hned po prvním dvojzápase. Baník podlehl v odvetě 2. kola mistrovské části mládežnické obdoby Ligy mistrů v Bělehradě Crvene...

5. listopadu 2025  16:39

Proč nehrál Kadeřábek? Kolik bude změn v sestavě? Priske před duelem s Rakówem

Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem proti Rakówu...

Je to sice jen jeden z třiatřiceti soutěžních zápasů, které sparťanští fotbalisté během podzimní části sezony absolvují. Ale v současné situaci, v níž se tým ocitl, platí za mimořádně důležitý. „A...

5. listopadu 2025  15:36

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.