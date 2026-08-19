Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Celtic se přiblížil Lize mistrů, nakročeno má i Bodö/Glimt. Slovan remizoval s Celje

Autor: ,
  23:07

Fotbalisté Celticu se radují z gólu proti Linci v předkole Ligy mistrů. | foto: Andrew MilliganAP

Do 4. předkola fotbalové Ligy mistrů vstoupil nejlépe norský Bodö/Glimt, který zvítězil v nizozemském Nijmegenu 3:1. Tříbrankový náskok si do odvety poveze z domácího stadionu Celtic Glasgow po výhře 3:0 nad Lincem. Slovan Bratislava remizoval doma se slovinským Celje 1:1.

Slovan před dvěma lety přes stejného soupeře postoupil, ale tehdy po remíze 1:1 ve Slovinsku zvítězil doma 5:0.

I tentokrát začal lépe a Čerepkai, bývalý hráč Teplic, který teprve v tomto týdnu přestoupil z Košic, v 15. minutě otevřel skóre. Ještě do přestávky ale odpověděl kosovský útočník Avdyli.

Bodö/Glimt navázal na minulý ročník, v němž došel až do osmifinále a na cestě zdolal mimo jiné Inter Milán, Manchester City a Atlético Madrid. Napříč soutěžemi je už 14 zápasů bez porážky.

Jediným týmem, který využil výhodu domácího prostředí, byl Celtic. Na výhře nad Lincem měl hlavní podíl kolumbijský útočník Durán, autor dvou branek. V záloze rakouského týmu odehrál celý zápas Kryštof Daněk.

Šanci na premiérovou účast v milionářské soutěži má izraelský Hapoel Beer Ševa, na neutrálním hřišti v Bukurešti zdolal Sabah Baku 2:1.

Liga mistrů
Play-off 19. 8. 2026 21:00
Celtic Glasgow Celtic Glasgow : LASK Linz LASK Linz 3:0 (2:0)
Góly:
26. Nygren
38. C. Durán
67. C. Durán
Góly:
Sestavy:
Sinisalo – Donovan (83. Ralston), Carter-Vickers, Trusty, Tierney (76. Scales) – McGregor (C), Nygren, Baur (65. Hatate) – C. Durán (83. H. Hasan), Høgh, Jang Hjon-džun (76. Tounekti).
Sestavy:
Jungwirth – Mbuyamba, Alemão, Andrade – Jørgensen, Daněk (65. Schöpf), Ljubičić, Horvath (C), Bello – Adeniran, Usor (73. Lang).
Náhradníci:
Doohan – Balikwisha, McCowan, Osmand, Kenny, Murray, Forrest.
Náhradníci:
Schützenauer, Schillinger – Freckleton, Smakaj, Bogarde, Verhaeghe, Dibango, Flecker.
Žluté karty:
Žluté karty:
82. Jørgensen

Rozhodčí: Schärer – de Almeida, Erni (SUI).

Liga mistrů
Play-off 19. 8. 2026 21:00
Slovan Bratislava Slovan Bratislava : NK Celje NK Celje 1:1 (1:1)
Góly:
15. Čerepkai
Góly:
41. Avdyli
Sestavy:
Takáč – Blackman, Bajrić, Marković, Cruz – Martínez (84. Ibrahim), Pokorný, Mustafić (70. Matsuoka) – Barseghjan (84. Šporar), Čerepkai (62. Yirajang), Camara (70. Kianga)
Sestavy:
Leban – Ivanšek (58. Verbič), Hrka, Tutyškinas, Širvys (77. Dionkou) – Kvesić (86. Dukuly), Zabukovnik, Daniel (77. Čalušič) – Sešlar, Kučys (58. Kotnik), Avdyli
Náhradníci:
Gajdoš, Ibrahim, Ignatenko, Kianga, Kozlovský, Macík, Maroš, Matsuoka, Popovič, Šporar, Wimmer, Yirajang
Náhradníci:
Čalušič, Dionkou, Dukuly, Frelih, Kolár, Kotnik, Koutris, Poplatnik, Tusha, Vancaš Požeg, Verbič, Vukliševič
Žluté karty:
45. Bajrić, 83. Blackman
Žluté karty:
59. Avdyli, 86. Zabukovnik

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Kimmeyer

Liga mistrů
Play-off 19. 8. 2026 21:00
NEC Nijmegen NEC Nijmegen : Bodo/Glimt Bodo/Glimt 1:3 (0:2)
Góly:
85. Bischoff
Góly:
25. Fet
44. Helmersen
50. Aleesami
Sestavy:
Crettaz – Pereira (68. Sierhuis), Storm, Fonville (82. Kabar) – Mor (68. Tahaui), Nejašmić, Lebreton, Bischoff – Chery (C) (82. Kers), Tadić – Linssen (68. Monteiro).
Sestavy:
Chajkin – Sjøvold, Bjørtuft (C), Aleesami, Bjørkan (76. Määttä)– Auklend (90+2. Mvuka), Berg, Fet (90+2. Nielsen) – Blomberg (76. Blomberg), Helmersen, Hauge (59. Brynhildsen).
Náhradníci:
Polster – Ouwejan, Hansen-Aarøen, Willumsson, Nuytinck, van Crooij, Brás.
Náhradníci:
Lund, Andersen – Saltnes, Bassi, Chooly, Solhaug.
Žluté karty:
43. Storm, 90+1. Monteiro
Žluté karty:
64. Brynhildsen

Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (vš. FRA)

Liga mistrů
Play-off 19. 8. 2026 21:00
Hapoel Be'er Sheva FC Hapoel Be'er Sheva FC : Sabah Baku Sabah Baku 2:1 (1:1)
Góly:
43. East
79. Zlatanović
Góly:
6. Simić
Sestavy:
Marciano – Mizrahi, Vítor (C), Rotman, Amador – Yehoshua (85. Kanaan), Ventura, Peretz – East (71. Abu Rumi), Zlatanović (85. Malede), Ahmed (66. Ganah).
Sestavy:
Pokatilov (C) – Zedadka, Solvet (89. Almeida), Dašdamirov, Puchacz – Rachmonalijev, Lepinjica – Severina (56. Mbina), Isajev (74. Nwachukwu), Simić – Mickels.
Náhradníci:
Wolff – Baltaxa, kanaan, Ganah, Davidzada, Malede, Levy, Ohana, Hazout, Stojanov, Diop, Abu Rumi.
Náhradníci:
Ramazanov, Mirzammadov – McCarthy, Chajbulajev, Nwachukwu, Parris, Rustamli, Mutallimov, Lachaab, Almeida, Fernandes, Mbina.
Žluté karty:
76. Vítor, 77. Rotman, 84. Ganah
Žluté karty:

Rozhodčí: Massa – Meli, Berti (ITA)

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Nejčtenější

OBRAZEM: Jurásek jako další z mnoha. Kteří hráči oblékli dres Sparty i Slavie?

Matěj Jurásek slaví gól do sítě Ludogorce, kterým poslal Slavii do vedení.

První zápas ukázal, že to jednoduché mít nebude. Ale není ani zdaleka první. Matěj Jurásek, jenž v minulosti oblékal slávistický dres, se stal novou posilou fotbalové Sparty, kam zamířil na...

Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli

Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.

Od našeho zpravodaje ve Francii Sparťanští fotbalisté si ani letos Ligu mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli v Lyonu 0:3 (celkově 2:4) po gólech Nuamaha z první půle a Maitlanda-Nilese s Mortonem z poločasu druhého....

OBRAZEM: Móda od Armaniho i odvážné varianty. Jaké dresy mají kluby v zahraničí?

Dresy

Někteří sází na osvědčenou klasiku, jiní se i do domácích dresů snaží vdechnout krapet inovace. Zato s alternativními sadami se experimentuje skoro pokaždé. Podívejte se na výběr dresů největších...

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Mbodji jde do Waregemu, Beauguel končí v Artisu

Sledujeme online
Youssoupha Mbodji po zápase Ligy mistrů s Bödo/Glimt

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

Liberec - Slavia 1:1, v intenzivním zápase hosté vedli, ale poprvé v sezoně ztratili

Sestřih zápasu
Vénuste Baboula se raduje z prvního gólu v Chance Lize.

Slávističtí fotbalisté poprvé v novém ročníku ztratili body. Ve čtvrtém kole Chance Ligy remizovali v Liberci 1:1. Brzy vedli díky šťastné teči kapitána Holeše, ale nebyli lepším týmem. Za domácí...

CANAL+ Sport chystá novinky ve vysílání Premier League, zavádí původní komentář

ilustrační snímek

Nové formáty, rozšířené výjezdy nebo proměna koncepce přenosů. To jsou novinky, které si na podzim připravil CANAL+ Sport, držitel vysílacích práv fotbalové Premier League v Česku a na Slovensku....

19. srpna 2026  21:51

Hradec odletěl i s posilami na palubě. Panathinaikosu mám co vracet, řekl Darida

Jan Trédl z Pardubic svádí souboj s královohradeckým kapitánem Vladimírem...

O motivaci před prvním zápasem s aténským Panathinaikosem (20.30) má postaráno celý Hradec, ale kapitán Vladimír Darida ji cítí dvojnásob. „Mám jim co vracet! Když jsem hrál v Arisu Soluň, porazili...

19. srpna 2026  20:03

Do Srbska se zpožděním. Plzeň zdržela porucha letadla, musela posunout trénink

Plzeňský kouč Martin Hyský uděluje instrukce Patriku Hrošovskému.

Nabrali zpoždění. A to výrazné. Plzeňští fotbalisté se kvůli technickým problémům letadla značně zdrželi na cestě do Bělehradu ke čtvrtečnímu utkání 4. předkola Evropské ligy proti Crvene zvezdě....

19. srpna 2026  14:48,  aktualizováno  18:25

Kolik ještě zbývá? Přesný nastavený čas mohou kluby nově ukázat na obrazovkách

Brněnský kapitán Jakub Klíma hlavičkuje v utkání proti Liberci.

Během utkání první a druhé fotbalové ligy mohou kluby na stadionu nově zobrazovat na časomíře i probíhající nastavený čas. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace (LFA), která v...

19. srpna 2026  13:03,  aktualizováno  14:54

Karvinský primátor Wolf vystoupil z FAČR. Etická komise se jím tak už nezabývá

Jan Wolf je dlouholetý politik a emeritní primátor statutárního města Karviná,...

Primátor Karviné Jan Wolf, který je obviněný v korupční a sázkařské aféře v českém fotbale, zrušil své členství ve Fotbalové asociaci ČR. Její etická komise s ním tak nadále nemůže vést disciplinární...

19. srpna 2026  14:23

Transparentní Anglie. Zveřejní komunikaci sudích i zvuk z rozhovorů s fotbalisty

Salvadorský sudí Iván Barton v semifinále MS mezi Španělskem a Francií.

Novinka, která už pár týdnů funguje v české fotbalové lize, se o víkendu v podobném duchu spustí také v anglické Premier League. Jenže zatímco tuzemští diváci slyší komunikaci sudích s...

19. srpna 2026  12:30

Skácel o Panathinaikosu: Tradiční klub, který se zvedá. Hradec to bude mít těžké

Rudolf Skácel v dresu Panathinaikosu Atény

V Panathinaikosu působil jen něco málo přes rok, ale vzniklo z toho pouto na celý život. „Krásný rok a úžasný zážitek na celý život,“ říká Rudolf Skácel o svém angažmá v aténském velkoklubu. A...

19. srpna 2026  10:21

Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Fotbalisté Slavie se radují z gólu proti Slovanu Liberec.

Fotbalisté Slavie si podruhé za sebou zahrají ligovou fázi Ligy mistrů. V minulém ročníku nasbírali z osmi zápasů jen tři body za tři remízy. Jak si povedou letos? V našem přehledu najdete soupeře a...

19. srpna 2026  7:54

Chtěl by hrát víc, ale... Hořkost necítím, ve Spartě přijmu cokoli, líčí Kadeřábek

Premium
Třiatřicetiletý krajní obránce Pavel Kadeřábek po skončení smlouvy v...

Ač do utkání nezasáhl a na závěrečnou děkovačku přišel v krémovém tričku a teniskách, společně s dalšími spoluhráči se po utkání s Teplicemi (4:1) postavil za Matěje Juráska před sparťanským kotlem....

19. srpna 2026

Lyon remizoval s Fenerbahce, nerozhodně skončily i další boje o Ligu mistrů

Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.

Fotbalisté Lyonu v úvodním zápase závěrečného 4. předkola Ligy mistrů remizovali v Turecku s istanbulským celkem Fenerbahce 1:1. Přemožitel pražské Sparty i nadále postrádá českého reprezentanta...

18. srpna 2026  23:19

Co se děje s Musialou? Opora Bayernu zkolabovala ve druhém utkání po sobě

Jamal Musiala z Bayernu si kryje míč před frankfurtským Djibrilem Sowem.

Německý fotbalový reprezentant Jamal Musiala v úterý zkolaboval v Heidenheimu v generálce Bayernu Mnichov na sobotní utkání o Superpohár proti Dortmundu. Třiadvacetiletého ofenzivního záložníka...

18. srpna 2026  21:09,  aktualizováno  21:19

Dohodnuto, podepsáno. Barcelona uzavřela s Rodrim čtyřletou smlouvu

Španělský kapitán Rodri věnuje polibek trofeji pro vítěze mistrovství světa.

Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodri podepsal v Barceloně čtyřletou smlouvu. Avizovaný přestup z Manchesteru City, kde držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2024...

18. srpna 2026  19:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.