Gassama dal dva góly, Antman mu na jeden přihrál a vybojoval penaltu. A to ještě po jejich spolupráci vykopával Jemelka míč z prázdné brány.

„Nepamatuju si, kdy měli Rangers na hřišti dva tak skvělé křídelníky,“ řekl obdivně bývalý záložník Andy Halliday v rozhovoru pro Sportscene.

Jedenadvacetiletý Gassama je rodákem z Mauritánie, ale vyrostl ve Francii, kterou reprezentoval v mládežnických výběrech. V žácích prošel menšími kluby, pak Brestem a jako mladšího dorostence si ho vybral Paris St. Germain.

V osmnácti debutoval v Ligue 1, ale k jediné minutě proti Montpellieru už další nepřidal a od léta 2022 hostoval v belgickém Eupenu. O rok později ho za milion eur koupil druholigový Sheffield Wednesday. Přestože ofenzivní čísla neměl oslnivá, ve své druhé sezoně v Anglii dal sedm branek ve 47 zápasech, vsadili na něj Rangers. Stál v přepočtu jen 60 milionů korun.

A zdá se, že udělali dobře. V předchozím předkole proti Panathinaikosu skóroval v obou zápasech (2:0 a 1:1). A proti Plzni byl rovněž velmi produktivní.

„Když jsme s ním podepisovali smlouvu, ukázali jsme mu na videu spoustu situací, které nedotáhl nebo zůstal daleko od brány. Vnímal to velmi dobře a vzal si to k srdci. Teď se pořád žene za góly,“ říká kouč Russell Martin.

„Je rychlý, hraje přímočaře, je skvělý v soubojích jeden na jednoho. Pro obránce byl pořád hrozbou a dělal jim velké problémy,“ podotkl expert Halliday.

Zatímco Gassama přišel do klubu v polovině července a vedle soubojů s Panathinaikosem odehrál i nepovedené úvodní kolo skotské ligy (1:1 na hřišti Motherwellu), finský křídelník Oliver Antman podepsal smlouvu teprve v předvečer zápasu s Plzní.

„Myslím si, že jste po prvním zápase pochopili, proč jsme ho chtěli,“ řekl kouč Martin. „Je ochotný pracovat pro tým, vždycky chce zvítězit a ve hře má opravdu kvalitní věci.“ A k tomu všechny momenty vyřešil fotbalově správně. Cena? 4,4 milionu eur, v přepočtu lehce přes sto milionů korun.

Třiadvacetiletý finský reprezentant to vzal přes Dánsko a Nizozemsko. Od dorostu působil v Nordsjaellandu, jaro 2023 strávil na hostování v Groningenu, kde ho zbrzdilo zranění. Po návratu a další sezoně v dánském týmu se znovu vydal do Nizozemska, v uplynulé sezoně s Go Ahead Eagles vyhrál pohár, v lize dal šest branek a na dalších patnácti se podílel přihrávkou.

Proto nepřekvapí, že proti Viktorii zapsal dvě asistence, přestože s novými spoluhráči absolvoval jen předzápasový trénink.

„Vidím v něm velký potenciál a jak je rychlý. Fakt vypadá hodně dobře,“ chválil Peter Lövenkrands, dlouholetý křídelník Rangers. „S Gassamou vytvoří fantastickou dvojici, která fanoušky bude zvedat ze sedadel.“

Komentátory a experty výkon obou křídelníků natolik nadchl, že v euforii zmínili legendárního Briana Laudrupa.

Dánský ofenzivní záložník působil v Rangers čtyři roky v druhé polovině devadesátých let minulého století, hrával také za Bayern, Fiorentinu, AC Milán, Chelsea či Ajax.

„Ale bylo by předčasné z toho vyvozovat závěry a srovnávat je s Brianem,“ pronesl Derek Ferguson, bývalý hráč Rangers.