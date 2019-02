Varování do Plzně: Záhřeb dal sedm gólů. Vedení v lize potvrdil i Genk

Česká liga se na jarní výkop teprve chystá, ale v Belgii jsou už odehrána tři novoroční kola a Chorvaté odstartovali tento víkend. Genk, který se 14. a 21. února utká se Slavií, v nové sezoně dvakrát vyhrál a jednou odešel poražen. Dinamo Záhřeb rozehrálo jarní ligu ve velkém stylu, poslední desátý tým tabulky porazilo vysoko 7:2.

Evropská liga První vyřazovací kolo Čtvrtek 14. 2.

18.55 Slavia - Genk

21.00 Plzeň - Din. Záhřeb

Čtvrtek 21. 2.

18.55 Din. Záhřeb - Plzeň

21.00 Genk - Slavia

Před pronásledovateli, kteří mají o zápas méně, vede Dinamo o 14 bodů. Za sobotní výsledek s NK Rudeš vděčí dvěma střelcům. Izet Hojarovič skóroval v první desetiminutovce dvakrát, čímž se postaral se o klidný vstup do zápasu, Mislav Orsič pak ve druhé půli v rozmezí devíti minut zaznamenal čistý hattrick a stvrdil tak vysoké vítězství. Po jedné brance přidali Petkovič a Gojak.

„S Plzní to bude úplně jiný zápas, přece jen to je Evropská liga, ale byl to skvělý vstup do sezony. Výsledek nám dodává sebedůvěru, kterou si chceme udržet i v dalších zápasech,“ řekl chorvatským novinářům střelec Oršič.

Dinamo hrálo v sestavě: Livakovič - Stojanovič, Dilaver, Perič, Leovac - Hajrovič (70. Marin), Gojak, Ademi (65. Atiemwen), Moro, Orsič - Petkovič (70. Andrič).

Genk dal zapomenout na nečekanou domácí porážku z minulého týdne, kdy doma nestačil na Mouscron. V sobotu vyhrál v Beverenu 2:1, ač už od 11. minuty prohrával. Soupeř Slavie inkasoval po špatně bráněném přímém kopu.

Obrat přišel po přestávce. Po rohu hlavou vyrovnal tanzánský útočník Mbwana Samatta. Vítěznou branku připravil sedm minut před koncem Malinovskij, který obehrál dva obránce a do gólové pozice nahrál Alejandru Pozuelovi.

Do sestavy Genku se vrátil australský brankář Danny Vukovič, který dorazil z Asijského poháru. Tým hrál ve složení: Vukovič - Maehle, Aidoo, Dewaest, De Norre - Heynen, Pozuelo (89. Ingvartsen), Malinovskyj - Ndongala (58. Paintsil), Samatta, Trossard.