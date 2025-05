Yamal byl nejlepším hráčem Barcelony v semifinále Champions League proti Interu Milán, který byl v součtu o jeden gól lepší (7:6). Paris St. Germain v čele s Douém ve finále soupeře zničil 5:0. A on byl vyhlášen mužem zápasu.

„Dva góly a jedna asistence ve finále v pouhých devatenácti, to je neuvěřitelné. Počínal si neskutečně vyspěle, nezištně přihrál spoluhráči na gól a také velmi zodpovědně pomáhal v defenzívě,“ zdůvodnila UEFA svou volbu.

Doué je prvním hráčem v historii, který se ve finále Ligy mistrů podílel přímo na třech gólech.

„Nemám slov. Je to pro mě neuvěřitelné, nevím, co říct. Nemám slov, promiňte,“ omlouval se Doué v rozhovoru pro TNT Sports, když přebíral cenu pro hráče utkání. „Jak budeme oslavovat? To sice teď nevím, ale bude to šílené.“

Désiré Doué z PSG během finále Ligy mistrů proti Interu Milán

„Fascinující. Ale pořád nevíme, jak dobrý bude. Fotbal si užívá, hraje bez zábran, neřeší žádné otázky. Je neuvěřitelný,“ říká o něm francouzský novinář Pierre-Etienne Minonzio z L’Equipe.

V sobotu večer na stadionu v Mnichově nejprve po deseti minutách napříč pokutovým územím přihrál spoluhráči před prázdnou bránu, když už sám mohl střílet. O deset minut později zakončil rychlý výpad přes celé hřiště a souhru s Démbélém střelou z pravé strany ze 14 metrů, kterou mimo dosah gólmana Sommera tečoval Di Marco. Po pauze zakončil další rychlý brejk střelou z vápna k bližší tyči - 3:0 a hotovo.

Přitom ještě v minulé sezoně neměl jisté místo v sestavě Rennes. A teď? Kdo si po sobotním finále vzpomene na Kyliana Mbappého? Doué byl v sobotu nejmladším hráčem finále a taky nejlepším.

Narodil se v Angers francouzské matce a otci z Pobřeží slonoviny. Jeho mimořádný talent brzy poznali v akademii Rennes. V patnácti hrál za rezervu a trénoval s ligovým týmem. Od sedmnácti nastupoval v nejvyšší francouzské soutěži. Stal se nejmladším francouzským střelcem v evropských pohárech, bylo mu sedmnáct let a čtyři měsíce, když v říjnu 2022 skóroval proti Dynamu Kyjev v Evropské lize.

Ale taky se stalo, že ho trenér Bruno Génésio nasadil v Lyonu v 69. minutě a za osmnáct minut ho zase stáhl, aby za něj poslal jeho staršího bratra Guélu.

„Jeho výkon se mi nelíbil. Ale to neznamená, že mu nevěřím a že se mu nepodaří skvělá kariéra. Ale některé věci musí pochopit rychleji,“ řekl kouč. Asi užitečná facka.

Každopádně Doué ve své první sezoně v Ligue 1 odehrál 29 zápasů, z toho jedenáctkrát byl v základní sestavě.

V té další to bylo o dvě utkání víc, dal čtyři branky a na pět přihrál. A loni v létě za něj dal Paris St. Germain v přepočtu 1,25 miliardy korun.

„Doué je tak talentovaný, silný mentálně i fyzicky. V klubu říkají, že má nohy jako ragbista,“ líčil francouzský fotbalový expert Julien Laurens. „Trenér Luis Enrique byl tak šťastný, když ho klub získal. Byl to hráč, kterého chtěl. V Paříži věděli, že chvíli bude trvat, než bude připraven, že mu musí dát půl roku nebo i celou sezonu. Ale rádi si počkali.“

Když loni v říjnu PSG prohrál v Lize mistrů na Arsenalu, Doué odcházel ze hřiště smutný a tým se trápil. V Evropě se rozjel až na jaře, kdy to také naplno rozbalil Doué.

„Dynamický hráč s tahem na branku, vynikajícím fotbalovým myšlením, výjimečně hbitý s obrovským zrychlením. V kombinaci s vynikající technikou, driblingem, střelbou a citem pro přihrávku je obrovskou útočnou silou v různých situacích,“ charakterizují ho experti.

V Paris St. Germain v něm vidí nástupce brazilského génia Neymara. „Doué je skvělý technik, fyzický zdatný a také ve svém mladém věku je už osobností,“ říká o něm kouč Louis Enrique.

Letos v březnu debutoval ve francouzské reprezentaci, v odvetě čtvrtfinále Ligy národů pomohl k výhře v základní hrací době nad Chorvaty 2:0 a pak jako čtvrtý v pořadí proměnil penaltu v rozstřelu. I díky němu Francie nehraje v kvalifikační skupině o mistrovství světa 2026 proti Česku, k němuž „spadli“ poražení Chorvaté.

„Trenér Deschamps ho prostě do národního mužstva musel vzít. Takového hráče nešlo opomenout,“ psal L’Equipe.

Předtím prošel všemi mládežnickými výběry, je mistrem Evropy do sedmnácti let, má stříbro z olympiády z loňského roku.

Désiré Doué z PSG (vlevo) během finále Ligy mistrů proti Interu Milán

Po přestupu z klidného Rennes si Paříži zvyká na šrumec. Žije v módní čtvrti Boulogne-Billancourt.

„Nedávno zašel do svého oblíbeného obchodu s knihami, když ho tam někdo poznal. Možná v tu chvíli nechápal, že to na veřejnosti na exponovaných místech může někdy pro něj být složité. On si totiž nemyslí, že je nějaká hvězda. A to je dobře. Pokud mu řeknete, že jedním z jeho dalších kroků v jeho vývoji bude, aby se tolik neukazoval na veřejnosti, bez problémů to pochopí,“ říká novinář Pierre-Etienne Minonzio z L’Equipe.