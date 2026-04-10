Desáté místo už je téměř jisté. Co ještě může český pohárový koeficient ohrozit?

  10:45
Mezi fanoušky a nadšenci se mu v posledním týdnu přezdívalo poslední „český“ zástupce v evropských pohárech. Španělský klub Rayo Vallecano totiž mimoděk bojuje i za tuzemský koeficient. Ve své první misi uspěl, když ve čtvrtfinále Konferenční ligy porazil řecké AEK Atény 3:0. Díky tomu jsou šance českých klubů na udržení přímého postupu šampiona do Ligy mistrů opravdu vysoko.
Radost fanoušků španělského Raya Vallecana po gólu Isiho Palazona ve čtvrtfinále Konferenční ligy. | foto: AP

Podle simulací specializovaného účtu Football Meets Data na sociálních síti X konkrétně na 98 procentech. Tutovka. Jistota. Radost z budoucích milionů z nejslavnější klubové soutěže světa pro jeden z českých týmů. Potřetí v řadě.

Jen pozor na předčasné emoce.

Evropské poháry už mnohokrát ukázaly, že na svých prominentních jevištích umějí uvést i zázraky.

Jeden takový teď potřebují jedenáctí Řekové, aby dohnali desáté Čechy, kterým v osmifinále Konferenční ligy skončili poslední dva zástupci Sigma a Sparta.

Rozdíl je pouhých 0,513 bodu.

Co by se tedy muselo stát, aby české týmy v cílové rovince nakonec kapitulovaly?

Velký obrat ještě nestačí, ten je jen první podmínkou. AEK Atény ve čtvrtek za týden musí vyhrát nejmíň o čtyři góly. To je pro Řecko ideální scénář, protože by v tu chvíli stáhlo Čechy na rozdíl pouhých 0,013 bodu; za výhru 0,400 (2,000 děleno počtem řeckých startujících v pohárech) plus postupový bonus 0,100 (0,500/5).

Ten maličkatý zbyteček by ale ještě AEK muselo uhrát v následujícím semifinále proti lepšímu z dvojice Mohuč/Štrasburk (první zápas skončil 2:0). A stačila by remíza.

Vallecano pomáhá českému koeficientu, Šín sledoval prohru Alkmaaru z lavičky

Zároveň může AEK postoupit ze čtvrtfinále s Vallecanem po prodloužení či až na penalty, po nichž by ale do aktuálního žebříčku koeficientů pro sezonu 2027/28, který se počítá jako součet pěti posledních ročníků, zapsalo také výhru (v tomto případě 3:0) plus postup.

Jak navíc upozornil účet FC Koeficient, poté se české šance zase smrsknou na pouhých 19 procent.

Každopádně s úvodním výsledkem 0:3 v zádech je to celkem komplikovaná cesta, leč nikoli nemožná. To je na druhou stranu všechno, co Čechy momentálně ohrožuje. Víc nic. I proto ta vysoká pravděpodobnost.

České týmy přitom podobně těsné souboje v žebříčku svádějí už několik let.

Pořadí národních koeficientů

9. Turecko – 51,875 bodu, žádný tým ve hře, dělilo pěti

10. Česko 48,525 bodu, žádný tým ve hře, dělilo pěti

11. Řecko – 48,012 bodu, jeden tým ve hře, dělí pěti

12. Polsko – 46,750 bodu, žádný tým ve hře, dělilo čtyřmi

13. Dánsko – 42,106 bodu, žádný tým ve hře, dělilo čtyřmi

V ročníku 2021/22 přišly o patnácté místo zaručující dva týmy v kvalifikaci o Ligu mistrů právě po souboji s Řeckem. Ztratily 0,400 bodu a skončily šestnácté.

O sezonu později v boji o patnáctku Češi uspěli o pouhých 0,050 bodu na úkor Norska a v ročníku 2023/24 dokonce v boji o nejlepší desítku se Skotskem skončili nastejno, nicméně rozhodoval vyšší zisk v probíhajícím ročníku.

Loni pak bojovali Češi s Tureckem a v závodě o deváté místo je porazili o 0,200 bodu, čímž pro sezonu 2026/27 získali pro vicemistra start rovnou ve třetím předkole Ligy mistrů (a tím minimálně jistou účast v Evropské lize). Mistrovský titul, k němuž má aktuálně nejblíž Slavia, má díky této devítce účast v Lize mistrů taktéž jistou.

A ten následující? Už téměř také. Záleží jen na španělském agentovi z dělnické čtvrti v Madridu.

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
14. 4. 21:00
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
15. 4. 21:00
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
14. 4. 21:00
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
15. 4. 21:00
Sporting CP Lisabon

Desáté místo už je téměř jisté. Co ještě může český pohárový koeficient ohrozit?

