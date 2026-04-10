Desáté místo už je téměř jisté. Co ještě může český pohárový koeficient ohrozit?

Podle simulací specializovaného účtu Football Meets Data na sociálních síti X konkrétně na 98 procentech. Tutovka. Jistota. Radost z budoucích milionů z nejslavnější klubové soutěže světa pro jeden z českých týmů. Potřetí v řadě.
Jen pozor na předčasné emoce.
Evropské poháry už mnohokrát ukázaly, že na svých prominentních jevištích umějí uvést i zázraky.
Jeden takový teď potřebují jedenáctí Řekové, aby dohnali desáté Čechy, kterým v osmifinále Konferenční ligy skončili poslední dva zástupci Sigma a Sparta.
🇨🇿 Czechia now at 98% to finish Top 10, 🇬🇷 Greece at 2%.— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 10, 2026
🇺🇦 Ukraine now at 76% to finish Top 23, 🇷🇸 Serbia only 24%.
👉 Try your own scenarios to see how it impacts UEFA coefficients in our 🕹️ Simulator pic.twitter.com/0mA03ScGZr
Rozdíl je pouhých 0,513 bodu.
Co by se tedy muselo stát, aby české týmy v cílové rovince nakonec kapitulovaly?
Velký obrat ještě nestačí, ten je jen první podmínkou. AEK Atény ve čtvrtek za týden musí vyhrát nejmíň o čtyři góly. To je pro Řecko ideální scénář, protože by v tu chvíli stáhlo Čechy na rozdíl pouhých 0,013 bodu; za výhru 0,400 (2,000 děleno počtem řeckých startujících v pohárech) plus postupový bonus 0,100 (0,500/5).
Ten maličkatý zbyteček by ale ještě AEK muselo uhrát v následujícím semifinále proti lepšímu z dvojice Mohuč/Štrasburk (první zápas skončil 2:0). A stačila by remíza.
Zároveň může AEK postoupit ze čtvrtfinále s Vallecanem po prodloužení či až na penalty, po nichž by ale do aktuálního žebříčku koeficientů pro sezonu 2027/28, který se počítá jako součet pěti posledních ročníků, zapsalo také výhru (v tomto případě 3:0) plus postup.
Jak navíc upozornil účet FC Koeficient, poté se české šance zase smrsknou na pouhých 19 procent.
Každopádně s úvodním výsledkem 0:3 v zádech je to celkem komplikovaná cesta, leč nikoli nemožná. To je na druhou stranu všechno, co Čechy momentálně ohrožuje. Víc nic. I proto ta vysoká pravděpodobnost.
České týmy přitom podobně těsné souboje v žebříčku svádějí už několik let.
Pořadí národních koeficientů
9. Turecko – 51,875 bodu, žádný tým ve hře, dělilo pěti
10. Česko – 48,525 bodu, žádný tým ve hře, dělilo pěti
11. Řecko – 48,012 bodu, jeden tým ve hře, dělí pěti
12. Polsko – 46,750 bodu, žádný tým ve hře, dělilo čtyřmi
13. Dánsko – 42,106 bodu, žádný tým ve hře, dělilo čtyřmi
V ročníku 2021/22 přišly o patnácté místo zaručující dva týmy v kvalifikaci o Ligu mistrů právě po souboji s Řeckem. Ztratily 0,400 bodu a skončily šestnácté.
O sezonu později v boji o patnáctku Češi uspěli o pouhých 0,050 bodu na úkor Norska a v ročníku 2023/24 dokonce v boji o nejlepší desítku se Skotskem skončili nastejno, nicméně rozhodoval vyšší zisk v probíhajícím ročníku.
Loni pak bojovali Češi s Tureckem a v závodě o deváté místo je porazili o 0,200 bodu, čímž pro sezonu 2026/27 získali pro vicemistra start rovnou ve třetím předkole Ligy mistrů (a tím minimálně jistou účast v Evropské lize). Mistrovský titul, k němuž má aktuálně nejblíž Slavia, má díky této devítce účast v Lize mistrů taktéž jistou.
A ten následující? Už téměř také. Záleží jen na španělském agentovi z dělnické čtvrti v Madridu.