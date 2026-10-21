Následovalo hostování ve Slovinsku, návrat do Česka, povedená štace v brněnské Zbrojovce a transfer do Žiliny. Pak si Alijagiče vzaly na hostování Pardubice, tam si ale přivodil vážné zranění kolene.
Do kupy se dal letos na jaře. Znovu odešel do Žiliny, jenže za áčko tentokrát vůbec nenastoupil a s klubem rozvázal smlouvu. A před necelými dvěma týdny, kde se vzal, tu se vzal, bez jakéhokoliv představení, nastoupil za druholigový Prostějov.
Co bude dál? To třiadvacetiletý útočník s česko-bosenskými kořeny sám netuší. Vysokých cílů se ale nevzdává. Ani angažmá v Řecku mu nevzalo touhu se jednou znovu podívat do ciziny. „Možná jsem tam mohl vydržet déle, ale to už je to minulost,“ líčí v rozhovoru pro iDNES Premium.
Dostaly se ke mně věci, že jsem tam šel kvůli finančním podmínkám. Blbost. Peníze jsem neřešil do chvíle, než jsem byl na místě.