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Olympiakos, nebo Vlašim? A pak se mi divte. Alijagič o cizině i tichém návratu

Václav Havlíček
  18:00

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ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Pro každého fotbalistu je to sen. Jednou se tak milovaným sportem živit v zahraničí. Denisovi Alijagičovi se podobná příležitost otevřela před čtyřmi lety. Bylo mu devatenáct, když si ho ze Slavie vytáhl Olympiakos Pireus, řecký obr a čtvrteční soupeř Sparty v Evropské lize. Jenže během tříleté smlouvy s osmačtyřicetinásobným mistrem země se v klubu neprosadil.

Následovalo hostování ve Slovinsku, návrat do Česka, povedená štace v brněnské Zbrojovce a transfer do Žiliny. Pak si Alijagiče vzaly na hostování Pardubice, tam si ale přivodil vážné zranění kolene.

Do kupy se dal letos na jaře. Znovu odešel do Žiliny, jenže za áčko tentokrát vůbec nenastoupil a s klubem rozvázal smlouvu. A před necelými dvěma týdny, kde se vzal, tu se vzal, bez jakéhokoliv představení, nastoupil za druholigový Prostějov.

Co bude dál? To třiadvacetiletý útočník s česko-bosenskými kořeny sám netuší. Vysokých cílů se ale nevzdává. Ani angažmá v Řecku mu nevzalo touhu se jednou znovu podívat do ciziny. „Možná jsem tam mohl vydržet déle, ale to už je to minulost,“ líčí v rozhovoru pro iDNES Premium.

Dostaly se ke mně věci, že jsem tam šel kvůli finančním podmínkám. Blbost. Peníze jsem neřešil do chvíle, než jsem byl na místě.

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3. kolo

OFI Kréta FC vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 11.10
  • 7.10
  • 1.22
Ferencváros vs. SCU Torreense //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.34
  • 5.41
  • 8.75
KKS Lech Poznaň vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 4.84
  • 4.03
  • 1.70
Juventus FC vs. Stade Rennes //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.57
  • 4.37
  • 5.60
Saint-Gilloise vs. Hapoel Be'er Sheva FC //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.34
  • 5.62
  • 8.14
Dinamo Záhřeb vs. NEC Nijmegen //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.64
  • 4.38
  • 4.85
Sturm Graz vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 3.49
  • 3.82
  • 2.02
Ararat-Armenia Jerevan vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 5.64
  • 4.67
  • 1.53
Lillestrom SK vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 5.49
  • 4.56
  • 1.51
Jagiellonia Bělostok vs. Anderlecht Brusel //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 2.98
  • 3.57
  • 2.22
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Juventus FCJuventus 2 2 0 0 7:1 6
2. LeverkusenLeverkusen 2 2 0 0 6:0 6
3. Benfica LisabonBenfica 2 2 0 0 6:1 6
4. Besiktas IstanbulBesiktas 2 2 0 0 7:3 6
5. BournemouthBournemouth 2 2 0 0 5:1 6
6. Omonia NikósieOmonia Nikósie 2 2 0 0 4:0 6
7. FerencvárosFerencváros 2 2 0 0 5:2 6
8. Olympique LyonLyon 2 2 0 0 5:3 6
9. Sunderland AFCSunderland 2 2 0 0 3:1 6
10. Olympiakos PireusPireus 2 2 0 0 3:1 6
11. AC Sparta PrahaSparta 2 1 1 0 5:2 4
12. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 2 1 1 0 4:1 4
13. Stade RennesRennes 2 1 1 0 2:1 4
14. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 2 1 1 0 1:0 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 2 1 0 1 6:3 3
16. AC MilánAC Milán 2 1 0 1 4:2 3
17. Jagiellonia BělostokBělostok 2 1 0 1 4:3 3
18. OFI Kréta FCOFI FC 2 1 0 1 3:2 3
19. SCU TorreenseTorreense 2 1 0 1 3:3 3
20. AZ AlkmaarAlkmaar 2 1 0 1 2:2 3
21. Red Bull SalcburkRB Salcburk 2 1 0 1 1:4 3
22. Lillestrom SKLillestrom 2 0 1 1 2:3 1
23. Real SociedadReal Sociedad 2 0 1 1 2:3 1
24. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 2 0 1 1 1:2 1
25. Levski SofiaLevski 2 0 1 1 1:2 1
26. Sturm GrazSturm Graz 2 0 1 1 0:3 1
27. NEC NijmegenNijmegen 2 0 1 1 1:6 1
28. Anderlecht BruselAnderlecht 2 0 0 2 1:3 0
29. Celta VigoCelta Vigo 2 0 0 2 1:3 0
30. HoffenheimHoffenheim 2 0 0 2 2:5 0
31. Olympique MarseilleMarseille 2 0 0 2 1:5 0
32. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 0 2 1:5 0
33. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 2 0 0 2 2:7 0
34. Celtic GlasgowCeltic 2 0 0 2 2:7 0
35. NK CeljeCelje 2 0 0 2 0:5 0
36. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 2 0 0 2 0:8 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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