Dembélé, král fotbalového skvostu: Dva góly, vybojovaná penalta i asistence

  17:01
Do tiskového sálu si přišel nejenom pro otázky novinářů, ale i naleštěný globus ve tvaru ikonického loga Ligy mistrů - cenu pro nejlepšího hráče utkání. „Byl to úžasný zápas. Prostě dva týmy, které chtějí hrát útočně,“ usmíval se Ousmane Dembélé, francouzský držitel Zlatého míče. V úvodním semifinále Ligy mistrů přispěl dvěma góly a asistencí k výhře PSG nad Bayernem 5:4.
Ousmane Dembélé z PSG proměňuje penaltu proti Bayernu. | foto: AP

Debaty s rozdodčím Sandrem Schärerem během úvodního semifinále Ligy mistrů mezi...
Moment, který penaltě předcházel. Ousmane Dembélé z PSG si navádí míč na centr,...
Brankář PSG Matvey Safonov se marně natahuje po střele Luise Diaze z Bayernu.
Manuel Neuer se stačil jen ohlédnout za míčem, který do brány Bayernu poslal...
13 fotografií

Svou nejlepší akci předvedl v 58. minutě. Tehdy už přitom fanoušci v Paříži viděli šest gólů.

Obhájce Zlatého míče, ocenění pro nejlepšího fotbalistu planety, převzal balon po brejku Douého na levé straně velkého vápna, v cestě mu pak stáli pouze obránce Upamecano a brankář Neuer. Jednomu se vyhnul, druhého překvapil technickou střelou na bližší tyč. A zvýšil vedení PSG na 5:2.

A to pořád nebyl konec. Padly ještě dvě branky, obě do pařížské sítě.

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

„Ano, jsme dva týmy, které chtějí hrát útočně. Naši filozofii měnit nebudeme. My chceme útočit a oni také, takže si myslím, že nás čeká ještě jeden podobný zápas,“ popisoval pro Canal+ Dembelé.

Ten se do statistik poprvé zapsal už v 33. minutě, po jeho centru z rohu hlavičkoval Neves, který z těžké pozice poslal míč až za Neuerova záda, čímž domácí během deseti minut otočili na 2:1. Po pěkné individuální akci pak srovnal v 41. minutě Olise.

Moment, který penaltě předcházel. Ousmane Dembélé z PSG si navádí míč na centr, zatímco ho brání Alphonso Davies z Bayernu.

Remízou však poločas neskončil. V nastavení nastal nejspornější moment celého utkání, u kterého byl zase francouzský útočník.

Po jeho centru míč trefil ruku obránce Daviese, rozhodčí Schärer nejdříve penaltu neodpískal, ale po intervenci videorozhodčích verdikt změnil. Pokutový kop sám Dembélé proměnil.

Přísná penalta proti Bayernu. To si má tu ruku strčit do trenek? nechápal expert

„Ani jeden tým o sobě nepochybuje. Jsme v semifinále Ligy mistrů. Víme, že Bayern je špičkový tým, a my jsme také. S výsledkem jsme spokojeni, i když jsme vedli 5:2,“ řekl Dembelé.

Gólové tempo nepolevilo ani krátce po přestávce, Kvaracchelija nejdřív zvyšoval na 4:2 po prudké přihrávce Hakimího a vzápětí zase slavil Dembélé.

Dembélé v sezoně 2025/26

Zápasy: 35
Góly: 18
Asistence: 10

Po něm se ke slovu dostali Upamecano a Díaz z Bayernu. Devět gólů v semifinále Ligy mistrů nepadlo od roku 1960, kdy v tehdejším Poháru mistrů evropských zemí porazil Frankfurt skotské Rangers 6:3.

„Takový zápas jsem ještě nikdy neviděl. Musíme pogratulovat i Bayernu. Když vedete 5:2, soupeř je do velkého rizika. Je to špičkový tým. Stejně těžká bude i odveta. Výhru si musíme užít a uvědomit si, že jsme teprve třetím týmem, který Bayern v této sezoně porazil,“ líčil domácí trenér Luis Enrique.

Šílený, neuvěřitelný, nejlepší v historii. Takhle se hraje fotbal, řekl kouč PSG

„Jsem úplně vyčerpaný, a to jsem neuběhl ani kilometr. Ten zápas měl všechno,“ pochvaloval si Enrique.

Bude taková i odveta za týden?

„Čekám stejný zápas, bláznivý souboj dvou týmů, které chtějí vyhrát a skórovat. Musíme do Mnichova vyrazit se stejným přístupem a nasazením, abychom podali stejný výkon,“ řekl pro Amazon Prime kapitán Marquinhos.

Vstoupit do diskuse

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
6. 5. 21:00
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
29. 4. 21:00
Arsenal
Arsenal
5. 5. 21:00
Atlético Madrid

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.