Dembélé, král fotbalového skvostu: Dva góly, vybojovaná penalta i asistence

Svou nejlepší akci předvedl v 58. minutě. Tehdy už přitom fanoušci v Paříži viděli šest gólů.
Obhájce Zlatého míče, ocenění pro nejlepšího fotbalistu planety, převzal balon po brejku Douého na levé straně velkého vápna, v cestě mu pak stáli pouze obránce Upamecano a brankář Neuer. Jednomu se vyhnul, druhého překvapil technickou střelou na bližší tyč. A zvýšil vedení PSG na 5:2.
A to pořád nebyl konec. Padly ještě dvě branky, obě do pařížské sítě.
„Ano, jsme dva týmy, které chtějí hrát útočně. Naši filozofii měnit nebudeme. My chceme útočit a oni také, takže si myslím, že nás čeká ještě jeden podobný zápas,“ popisoval pro Canal+ Dembelé.
Ten se do statistik poprvé zapsal už v 33. minutě, po jeho centru z rohu hlavičkoval Neves, který z těžké pozice poslal míč až za Neuerova záda, čímž domácí během deseti minut otočili na 2:1. Po pěkné individuální akci pak srovnal v 41. minutě Olise.
Remízou však poločas neskončil. V nastavení nastal nejspornější moment celého utkání, u kterého byl zase francouzský útočník.
Po jeho centru míč trefil ruku obránce Daviese, rozhodčí Schärer nejdříve penaltu neodpískal, ale po intervenci videorozhodčích verdikt změnil. Pokutový kop sám Dembélé proměnil.
„Ani jeden tým o sobě nepochybuje. Jsme v semifinále Ligy mistrů. Víme, že Bayern je špičkový tým, a my jsme také. S výsledkem jsme spokojeni, i když jsme vedli 5:2,“ řekl Dembelé.
Gólové tempo nepolevilo ani krátce po přestávce, Kvaracchelija nejdřív zvyšoval na 4:2 po prudké přihrávce Hakimího a vzápětí zase slavil Dembélé.
Dembélé v sezoně 2025/26
Zápasy: 35
Po něm se ke slovu dostali Upamecano a Díaz z Bayernu. Devět gólů v semifinále Ligy mistrů nepadlo od roku 1960, kdy v tehdejším Poháru mistrů evropských zemí porazil Frankfurt skotské Rangers 6:3.
„Takový zápas jsem ještě nikdy neviděl. Musíme pogratulovat i Bayernu. Když vedete 5:2, soupeř je do velkého rizika. Je to špičkový tým. Stejně těžká bude i odveta. Výhru si musíme užít a uvědomit si, že jsme teprve třetím týmem, který Bayern v této sezoně porazil,“ líčil domácí trenér Luis Enrique.
„Jsem úplně vyčerpaný, a to jsem neuběhl ani kilometr. Ten zápas měl všechno,“ pochvaloval si Enrique.
Bude taková i odveta za týden?
„Čekám stejný zápas, bláznivý souboj dvou týmů, které chtějí vyhrát a skórovat. Musíme do Mnichova vyrazit se stejným přístupem a nasazením, abychom podali stejný výkon,“ řekl pro Amazon Prime kapitán Marquinhos.