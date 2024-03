Milánské San Siro? To je prostě nadšení z fotbalu, říká nejdražší ze slávistů

Na stárnoucím San Siru, které by se mělo časem změnil na Katedrálu, už párkrát byl. Vlastně tam byl zřejmě nejčastěji ze všech slávistů, kteří se chystají na čtvrteční osmifinále Evropské ligy proti AC Milán. „Super stadion,“ říkal Zima, ještě na podzim hráč AC Turín.

Velké vzpomínky od něj ovšem nečekejte, Zima bývá skoupý na slovo. Navzdory tomu, že je ze slávistů nejdražší, protože ho klub před pár týdny vykoupil za více než 100 milionů. Ale o to teď nejde. Daleko důležitější je výsledek, který by slávistům zanechal naději do odvety příští týden.

„Víme, jak to bude těžké, ale nevzdáváme se předem,“ pravil dokonalou italštinou, když na trávníku – ještě v teniskách – mluvil do kamery místní televize. Zvykl si. V jazycích okamžitě přepíná.

Když ho coby teenagera vyškolila Slavia, přestoupil do Turína a po pěti měsících se naučil italsky. Místo trenér říká mister a skoro se až zdá, že mu cizí jazyk vyhovuje víc, protože v češtině se vyjadřuje stroze až stydlivě.

A nemohl byste aspoň dvě věty, Davide?

Trénink fotbalistů Slavie v Miláně

Zima zvedl obočí, nadechl se a pravil: „Když jsem na San Siro jezdil jako hráč Turína, bývalo to jednou ročně. Před sebou máte dalších čtyřicet zápasů italské ligy, jeden skončí a ať skončí jakkoli, připravíte se na druhý. Tohle je raritní, protože se Slavií tu můžete být jednou,“ zamyslel se v krátkém monologu.

„Každopádně já jako hráč nevnímám, jestli hraju s Teplicemi nebo AC Milán. Pořád musím udělat maximum pro to, aby můj tým byl úspěšný.“

Možná by bylo lepší, kdyby mluvil pořád italsky, protože se v ní cítil uvolněnější. Prohodil vtípek, usmál se. A teď na AC Milán se skvostnou útočnou vozbou Pulisic - Giroud - Leao: „Jsem šťastný, když proti nám můžou nastoupit takové hvězdy.“

Ale co výsledek? Třeba hbitý Portugalec Leao, kterému už párkrát čelil, z něj napoprvé udělal trhací kalendář: „Jo, občas to hořelo, ale postupem času, jak přišla zkušenost, se to zlepšilo. Leao je hráč světového formátu, ubránit se dá.“

A když ho Zima a spol. ubrání, bude mít Slavia naději na senzační čtvrtfinále Evropské ligy.