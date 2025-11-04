Zima po Arsenalu: Škoda, mohli jsme je víc potrápit. Vadilo mu, jak sudí kouskoval hru

Byla to úplně jiná porážka 0:3 než před měsícem v Miláně. Na Interu byla Slavia slaboučká a vystrašená, proti Arsenalu mnohem lepší, statečnější, odvážnější. A prvních pětadvacet minut, nebo možná i déle, favoritovi dokonce zatápěla. „Fungovalo nám, co jsme na ně vymysleli. Možná jsme je dostali i pod lehký tlak, jenže pak změnili styl a pro nás to rázem bylo těžší,“ pokrčil rameny slávistický obránce David Zima
„Merino, který hrál na hrotu, se posunul doleva, měli tam dva hráče pod sebou a pro nás stopery bylo najednou mnohem složitější se s nimi posouvat,“ popsal Zima taktické šachy přímo na trávníku. „Vznikala nám tam díra, tím si soupeř vytvořil prostor a čas na kombinaci a pak nás zatlačil,“ pokračoval čtyřiadvacetiletý reprezentant.

Dost nenápadně se vypracoval mezi nejvytíženější borce v týmu. V Lize mistrů odehrál jako jediný z týmu všechny minuty, v součtu všech soutěží strávil víc času na hřišti jen záložník Lukáš Provod.

Položila vás proti Arsenalu nešťastná penalta po půl hodině?
Už předtím, kdy měl Arsenal sérii rohů, jsme byli pod tlakem. Penaltou to všechno jen vyvrcholilo. Byl to smolný gól, který je dostal na koně, ale to se nedá nic dělat. I když jsme dostali první gól a prohráli nula jedna, chtěli jsme hrát dál pořád stejně. Chtěli jsme zůstat aktivní.

A pak jste po pár sekundách druhého poločasu inkasovali podruhé.
Obrovská chyba. A po třetím gólu to bylo ještě složitější. Věděli jsme, že se zápasem těžko něco uděláme, i když jsme pořád věřili, že aspoň jednu branku dáme a trochu je potrápíme.

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

I vám rozhodčí pískl penaltu.
Jenže vzápětí ji zrušil. Mám pocit, že jedna sporná situace ve vápně Arsenalu byla i v závěru prvního poločasu, ale rozhodčí pískl útočný faul. Tak to holt je, fotbal vám někdy dá a jindy bere.

Jaký byl střet s lídrem Premier League přímo na hřišti?
Neskutečně kvalitní tým. Absolutní špičku jsme potkali už při zápase na Interu, který má však v týmu hlavně silové chlapy a hraje trochu jinak. Arsenal je dynamičtější a techničtější, i když i oni mají vzadu obrovské stopery. Trochu mě mrzelo, jak moc se zápas kouskoval. Kolikrát jim rozhodčí pískl souboje padesát na padesát, zatímco nám ne, protože jsme se je snažili ustát. To je pro mě snad jediná kaňka na jinak dobrém zápase. Ale aspoň jsme viděli, kde je teď nejvyšší úroveň. Musíme se dál učit a posouvat se.

Co si z takového zápasu vzít?
Zkušenosti. Hlavně pro mladé kluky, ale i pro nás starší, kteří máme v Evropě už něco odehráno. Každý podobný zápas je obrovská motivace. Je super, že si na takové srovnání můžeme sáhnout. A stejně si pořád myslím, že jsme je s trochou štěstí mohli potrápit víc.

Kouč Arsenalu: Výsledek nakonec vypadá hezky, ale jednoduché to nebylo

Jak náročný byl zápas fyzicky?
Podobně jako všechny ostatní, protože my hrajeme fyzicky náročný fotbal vždycky. Ale vážně: když narazíte na tým jako Arsenal, je mnohem víc znát, když vám dojdou síly. Jakmile trochu zaspíte, už je nedoženete, to je v české lize trochu jiné.

Co z toho plyne?
Ponaučení. Musíme být příště fyzicky ještě připravenější, silnější a rychlejší. Když budeme makat, můžeme se na podobnou úroveň aspoň přiblížit.

