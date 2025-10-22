Atalanta? Budeme odvážnější než proti Interu. A musíme hrát srdcem, nabádá Zima

Lucie Macháčová
  5:10
Od naší zpravodajky v Itálii - Když mu na tiskové konferenci položil otázku jeden z místních novinářů, spustil plynule italsky. Řeč nezapomněl. Vždyť působil tři roky v FC Turín. Teď už David Zima kroutí třetí sezonu zpátky ve Slavii. A ve středu (od 21.00) vyběhne v Lize mistrů proti Atalantě Bergamo.

Na stadionu pro 25 tisíc diváků, který dostal teprve před pár týdny nové jméno New Balance Arena, už párkrát hrál.

Teď tu ale poprvé vyběhne v dresu Slavie a v pozici lídra obrany. Kvůli zranění totiž chybí Igoh Ogbu i kapitán Tomáš Holeš.

„Na novou roli si teprve zvykám. Nejsem typ, že bych na hřišti na kluky řval a vyčítal jim něco. Prostě nejsem Bóřa,“ usmíval se 24letý stoper.

Když se řekne Atalanta Bergamo, co se vám vybaví?
Hodně ofenzivní tým. V Serii A jsem proti němu hrál třikrát, jednou to byl divoký zápas nahoru dolů, který skončil 4:4. (Vedle sedící trenér Trpišovský: Počkej, ty jsi dostal čtyři góly?) No a ještě jsem zavinil penaltu. Snad mi zápas tentokrát sedne líp.

Trpišovský: Musíme zabrat. O Atalantě máme přehled, situace řešíme podobně

Jakou čekáte atmosféru? Před třemi týdny na San Siru byla kvůli bojkotu kotle Interu poměrně klidná.
Tady to bude rozhodně bouřlivější. Vždycky tu byla super atmosféra, i když tu chyběla jedna tribuna. Co teprve teď... Když jsem tu hrál za Turín, ještě nestála jižní tribuna, tu dostavěli až loni. Hodně italských týmů má stadion s atletickou dráhou, tenhle je ryze fotbalový a moc pěkný. Těším se na atmosféru i na zápas, snad bude zajímavý pro fanoušky a s dobrým koncem pro nás.

Ale poslední výprava Slavie do Itálie dobře nedopadla. S Interem jste prohráli 0:3. Co změnit?
Problémem byl hlavně náš herní projev. Vypadalo to, že jsme přijeli bránit výsledek 0:0, což nám není přirozené. Můžete dostat čtyři góly, ale musíte hrát odvážněji. To se teď budeme snažit, nepřijeli jsme bránit. Očekávám podobný zápas, jako jsme hráli ve Slavii v Evropě. Jeden na jednoho po celém hřišti. Budou rozhodovat detaily. Sice nemáme takovou kvalitu jako top týmy, ale musíme hrát srdcem, na maximum, jít za góly a každou situaci dohrávat do konce. A pak se uvidí, jak zápas skončí.

David Zima ze Slavie (vlevo) padá po souboji s Abdallahem Gningem z Karviné.

Proti vám bude i útočník Ademola Lookman, který hraje v národním týmu Nigérie jako váš spoluhráč Ogbu.
No vidíte, ale s Igohem jsme se o něm nebavili. Lookman je jejich největší hvězda, vždyť loni ve finále Evropské ligy proti Bayeru Leverkusen dal hattrick a rozhodl o výhře 3:0. Když jsme hráli proti Bilbau, připravovali jsme se podobně na Nika Williamse. Nesmíme mu dát prostor, aby ukázal své schopnosti, známe ho.

Znáte i Ivana Juriče, trenéra Atalanty. Vedl vás v Turíně. Jaký je?
Hodně přísný a náročný trenér po všech stránkách. Fotbalový workoholik, co svou prací žije. Někdy to bylo až na hraně. Ale dal mi do fotbalového i osobního života hodně. Zároveň je to i fajn chlap.

Trenérský úkaz Gasperini. Správný blázen a fanatik, který mění útočníky v zabijáky

Jak si vlastně zvykáte na roli lídra obrany?
Jsem v této pozici poprvé. Zpracovávám tuhle roli svém, dostávám se do ní. A primárně se soustředím na svůj výkon, tím chci jít ostatním příkladem. Věřím, že to bude platit i teď proti Atalantě.

Stoper Slavie David Zima na tiskové konferenci před zápasem proti Atalantě Bergamo.
David Zima ze Slavie se snaží hlavičkovat proti liberecké přesile.
David Zima ze Slavie (vlevo) padá po souboji s Abdallahem Gningem z Karviné.
Hlavičkový souboj v utkání Slovácka se Slavií.
17 fotografií
Vstoupit do diskuse
