Zima na plac! Jsem stoprocentně dotrénovaný, hlásí z Belgie obránce Slavie

Že v březnu podstoupil operaci druhé kyčle? Neřekli byste. Byl ve svém živlu, při bagu pobíhal jak čamrda. „Jen pojď, Zimičko, no pojď,“ posílal Davida Zimu, jemuž právě utekl balon, doprostřed kruhu.

Jen zlehka si fotbalisté Slavie zatrénovali na stadionu Lotto Park, domovině Anderlechtu Brusel, kde se v úterý večer utkají v odvetě třetího předkola Ligy mistrů s týmem Royale Union Saint Gilloise. Hřeje je (kromě třicetistupňového vedra) náskok 3:1.

Stařičký stánek Unionu neprošel regulemi UEFA, takže se bude hrát na půdě městského rivala, kam se vejde přes 22 tisíc lidí.

„Uvidíme, pro koho to bude výhoda. Jsem rád, když hrajeme na hezkém stadionu, kam snad přijde hodně lidí,“ povídal Zima.

V úvodním duelu s Unionem zvládl celý zápas, ve tříčlenné obraně spolu s Igohem Ogbuem a Filipem Prebslem. Vůbec poprvé nastoupil v letošní sezoně v základní sestavě. A osvědčil se.

Kouč Jindřich Trpišovský přitom zdůrazňoval, že u Zimy je stěžejní fyzická kondice. Jen tak může podat ideální výkon. Takže? „Jsem stoprocentně dotrénovaný, zvládl jsem odehrát 90 minut celkem v pohodě. Teď musím dál makat a předvést to nejlepší.“

V sobotu proti Sigmě Olomouc (2:0) si odpočinul, v odvetě s Unionem by naopak neměl chybět. Byť se do hry vrátí Tomáš Holeš, jenž nemohl hrát v Edenu kvůli karetnímu trestu.

Ticho před bouří, Slavia před odvetou v Bruselu 🇧🇪 pic.twitter.com/jj5DW6lSrw — Lucie Macháčová (@LucieMachacova) August 12, 2024

„Čeká nás jiný zápas než ten první doma. Sedlo nám to, vyhovoval nám jejich herní styl, zvládli jsme to bez větších problémů. Teď začínáme od znova, asi budeme víc pod tlakem, Union musí něco změnit a my dobře zareagovat.

Slávisté se mohou opřít o výtečnou defenzivu v čele s brankářem Antonínem Kinským. Pět soutěžních zápasů letošní sezony, jediný inkasovaný gól. Právě proti Unionu. Pamatujete? Smutným střelcem byl při své premiéře v pohárově Evropě mladý Alexander Bužek.

„Je to o zodpovědnosti a pracovitosti celého týmu, nejen obrany. A potřebujete mít štěstí, když se záložník trefí přesně z 35 metrů, nic s tím neuděláte. Jsme rádi, že teď skoro žádné góly nedostáváme, chceme to potvrdit i v tomto zápase.“