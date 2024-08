Vaněček vzpomíná na Hearts. Tátovi splnil sen, trenér ho veřejně kritizoval

S fotbalem začínal právě v Plzni, v roce 2010 se propracoval do prvního týmu. Nastupoval sporadicky, ale o rok později byl u toho, když Viktoria získala pod trenérem Vrbou první mistrovský titul.

Poté hostoval v druholigových týmech, nejvyšší soutěž okusil ještě v Hradci Králové či Teplicích. Celkem odehrál 106 prvoligových zápasů, v nichž zaznamenal 28 branek.

V lednu 2019 vytáhlý forvard vyrazil na první zahraniční štaci, s Hearts podepsal smlouvu na rok a půl. Jenže ve Skotsku pod trenérem Craigem Leveinem nastoupil jen do sedmi duelů, střelecky vyšel naprázdno a od poloviny března už se na hřiště nedostal.

„Po premiéře ve Skotském poháru, kdy jsem nahrál na gól, mě trenér chválil. Za tři dny v lize proti Dundee mě po pětatřiceti minutách vystřídal a jeho důvěru jsem si už nezískal,“ vzpomíná třiatřicetiletý Vaněček.

Po půl roce se přesunul na vydařenější angažmá do maďarské Puskás Akadémie. Po návratu do Čech nastupoval ještě v olomoucké Sigmě, kariéru zakončil loni v Opavě.

Jak se tehdy v lednu 2019 zrodil váš přesun z Teplic do Hearts of Midlothian?

Díky tomu, jakou práci jsem v Teplicích odváděl. Za dva a půl roku jsem nastřílel 24 ligových gólů, což vzbudilo nějaký zájem. Tenkrát jsme se s panem Zíkou (hráčským agentem) shodli, že je čas udělat další krok. Přesně si pamatuji, kde jsem zrovna v autě projížděl, když mi volal a řekl o zájmu Hearts. Poté jsem měl ještě schůzku s panem Minářem z Olomouce, který mi nabídl velice zajímavou smlouvu. Ale pro mě byla jasná volba britské ostrovy, vždy byl můj sen si tam zahrát.

Nakonec z toho byl jen půlrok. Vzpomínáte v dobrém?

Po fotbalové stránce se mi angažmá nepovedlo. Šel jsem do jiného sportovního světa, trochu asi podcenil i přípravu. Dohrál jsem ligový podzim v Teplicích a vyrazil s Alexem Králem a Páťou Žitným do Thajska. Tam jsem místo tvrdé dřiny spíše odpočíval a užíval si pláže, což se později ukázalo jako chyba. Po příjezdu do Skotska nebylo žádné pozvolné začleňování, po týdnu jsem rovnou skočil do ostrého zápasu. Pohár se mi ještě povedl, hrál jsem celé utkání a přihrál na jediný gól. Vše vypadalo super, ale za tři dny se hrálo úvodní ligové kolo po zimní pauze a já tvrdě narazil.

Kouč Levein vás střídal už ve 35. minutě...

A sepsul ve všech novinách. Bylo těžké si pak znovu získávat jeho důvěru. Snažil jsem se, ale dostal se pak na hřiště jen párkrát. Největším zážitkem byl pro mě zápas proti Celtiku, kdy za mnou přiletěla rodina. Táta mě viděl na hřišti, pro něj to byl splněný sen. V tu dobu už byl nemocný a za pár měsíců nás opustil. Dodnes jsem hrdý na to, že mě v takovém utkání mohl sledovat.

Jak vypadal denní fotbalový režim v Hearts?

Klub měl skvělé zázemí, spojené s akademií a národním týmem ragbistů. Do areálu na okraji Edinburghu jsem se každé ráno těšil, takové podmínky jsem v Čechách nezažil. Klub byl hodně profesionální. Den začínal společnou snídaní, po ní následovalo rozcvičení a půlhodinová příprava s kondičním trenérem v hale. Venku pak ještě krátká rozcvička s asistenty. Hlavní část tréninku vedl manažer a po něm měl každý hráč připravený svůj trénink v posilovně. Následoval oběd a po něm se každý rozjel domů. Bylo v podstatě jedno, jestli byl začátek týdne nebo předzápasový trénink. Jen po zápasech byla většinou jóga místo tréninku pro hráče, kteří odehráli větší část utkání.

Sedl vám skotský životní styl?

Tak to bylo naprosto skvělé. Měli jsme byt kousek od centra a prostředí jsme si zamilovali. Neustále jsme byli někde ve městě nebo po výletech v okolí. Všude čistý vzduch. V Edinburghu se nám také narodila dcera, takže pro nás je to jedno z nejdůležitějších míst na světě, kam se vždycky moc rádi vracíme.

Je v současném kádru ještě někdo z vašich spoluhráčů?

Hearts sleduji. Měli slabší dva roky, ale pak se to zlomilo a začali hrát pravidelně o poháry. V klubu dnes působí asi už jen Steven Naismith, který je momentálně trenérem. Jako spoluhráče jsem nikdy nezažil většího profíka a dříče. I když se vrátil do klubu jako hvězda, která má za sebou několik sezon v Premier League, nikdy se tak nechoval. Vždy se snažil každému pomáhat a už tenkrát měl obrovskou autoritu. Z toho jistě těží i teď.

S Plzní se utká o Evropskou ligu. Kdo má větší šance?

Myslím, že pro Plzeň bude těžký zápas hlavně ve Skotsku, kam přijde na krásný stadion přes 20 tisíc lidí. Atmosféra nenechá hráče vydechnout a zažijí určitě pravé skotské peklo, plné tvrdých zákroků. Ale podle mého názoru domácí duel Viktorie zvládne a díky větší fotbalové kvalitě postoupí.

Před rokem jste ukončil kariéru, čemu se dnes věnujete?

Měl jsem celou dobu nastavené v hlavě, že až mě fotbal přestane naplňovat, tak skončím. Mojí prioritou bylo zajistit rodinu takovým způsobem, abych ten krok mohl udělat kdykoliv a nemusel se strachovat, jestli nás uživím. Nechtěl jsem za každou cenu podepisovat další smlouvu jen proto, abych někde hrál. To se mi povedlo. Už během působení v Olomouci jsem se začal věnovat dvěma oborům, které tvoří základ mého podnikání. Jde o agenturu, která se ve spolupráci s dvěma silnými hráči na trhu věnuje komplexní finanční správě. Díky spolupráci s převážně bývalými sportovci máme přesah i mimo fotbalové prostředí. Cílem je oprostit sportovce od finančních starostí během kariéry a umožnit jim věnovat se pouze sportu a rodině.

Daří se to?

Naší prací je hlídat a revidovat v čase zajištění sportovce, jeho majetek i budování pasivního příjmu po kariéře pomocí investic. Důležité je sportovce finančně vzdělávat, aby přesně věděli, za co platí peníze a proč je ten produkt takto nastavený. Druhou částí jsou reality, kdy řešíme nájem, koupi či prodej nemovitostí nebo pozemků. Investičně nebo pro potřebu sportovců. Hned od začátku mám skvělé ohlasy a jsem vděčný za tu důvěru.

S Viktorii a bratrancem Davidem, který působí u týmu U19, jste stále v kontaktu?

Je to klub, který mě vychoval a dal šanci v prvních ligových zápasech. Mám v Plzni spoustu kamarádů, ve fotbale i mimo něj. Samozřejmě Viktorii sleduji a přeji jí úspěchy. Zažil jsem tam vítězství v poháru, rok poté první titul, i když starty v těchto sezonách jsem sbíral jen po minutách. S bratrancem Davidem se bavíme o fotbale neustále. Jsem rád, že se mu daří, a myslím, že do budoucna má potenciál trénovat i plzeňské áčko.

Budete Plzni fandit i proti Hearts?

Určitě. Na zápas se podívám asi doma společně s dětmi a ženou. Ve Viktorce mám hodně kamarádů a dobrý vztah i s vedením. S panem Šádkem, Danem Kolářem, který se mnou hrál, ale taky s vedoucím týmu Mírou Jedličkou. Ten už byl v klubu za mě a je podle mého pro Viktorku nepostradatelný.